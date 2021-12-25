Какого колдовства следует опасаться на свадьбе?

Свадьба хоть и является радостным событием, но иногда она может быть омрачена людской злобой и завистью.

Отчетливее всего это видно в так называемом свадебном колдовстве.

К сожалению, некоторые люди обожают портить праздники, но не просто так, а исключительно с помощью магии. Ведь это, как правило, более действенный способ, особенно когда рядом есть человек со способностями.

У злых людей всегда под боком имеется сильная ведьма, причем не обычная знакомая, а порой член семьи (бабушка, тетя, мама). Самое ужасное, что распознать подобных типов практически нереально.



Они могут приходиться ближайшими родственниками, часто приходить в гости, приносить угощения и подарки.



Что касается непосредственного торжества, то здесь следует обратить внимание на моменты, которые приводятся ниже.

Чрезмерно активная помощь



Недоброжелатели часто крутятся возле невесты, норовят помочь ей одеться, поправить прическу, надеть украшения.

Известно немало случаев, когда порча наводилась напрямую на свадебное платье: якобы случайно отрывался подол и на ходу пришивался.



Но не обычными нитками, а заговоренными. Этого достаточно, чтобы посеять вражду между супругами в ближайшее время.

Заговоры во время венчания



На это таинство нежелательно приглашать большое количество народу.

По-хорошему, там вполне достаточно свидетелей. Ну, и самых близких, например, родителей.Остальные пусть дожидаются на улице, ибо навести порчу на венчающихся можно легко. Достаточно спрятаться где-то в углу и спокойно творить свое темное дело.Есть и такие личности, которые умудряются ставить свечи за упокой новоявленным супругам.Таким образом, широкие и пышные свадьбы – это огромный риск. Далеко не все приглашенные гости и дальние родственники способны радоваться и искренне поздравлять жениха и невесту.

К сожалению, зависти в людях много, а в современном мире магия никуда не пропала. По-прежнему в почете ведьмы и колдуны, обладающие особенными знаниями и умеющие ими пользоваться.

Бракосочетание – это волнительная и таинственная вещь, люди, как правило, не способны в этот день здраво рассуждать и наблюдать за происходящим.

Этим и пользуются недоброжелатели, которые заявились на торжество исключительно ради очередной гадости и выброса негатива на мужа и жену. Они злятся, завидуют, ревнуют, вот это и выливается в колдовство.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2372610433116801335/

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