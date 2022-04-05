Разные интересные факты обо всём на свете

Если бы человек мог знать все на свете, то это была бы крайне скучная жизнь. Только сам процесс познания может принести чувство удовлетворения и азарта. Самое время пополнить свою копилку знаний порцией любопытных фактов обо всём на свете.

1.

Сегодня все привыкли к стереотипу, чтобы богачи нередко питаются лобстерами и устрицами. Вот только в 17 веке сегодняшние деликатесы считались едой для бедняков. В то время их было так много, что они использовались даже в качестве удобрений и рыболовецкой наживки.

2.

Многие страны мира задумываются о том, как повысить рождаемость, но только не Ватикан. И всё потому, что это единственное государство с нулевой рождаемостью. Почему так? Из-за того, что жители этой маленькой страны должны принимать безбрачие.

3.

Логотип «Чупа-Чупса» известен всем, однако мало кто знает, что его автор сам Сальвадор Дали. Именно он придумал знаменитое изображение, а взамен получал бесплатные леденцы.

4.

Наверняка каждый, кто рано встает на работу, захотел бы иметь способность альбатросов, ведь эти птицы могут спать прямо во время полета.

5.

Несмотря на то, что Великобритания немало талантливых писателей, у английских читателей, вероятно, совершенно нет вкуса.

Ведь самая продаваемая книга всех времен в этой стране – это «50 оттенков серого».

6.

Кражи в продуктовых магазинах уже давно стали нормой. Но на что чаще всего покушаются воришки по всему миру? Оказывается, что чаще всего их внимание привлекает сыр.

7.

Даже те, кто не любит фаст-фуды, хоть видел рекламу бургеров из «Макдоналдс». Может показаться, что компания зарабатывает на них огромные деньги, однако это не так. Основной доход сети по всему миру приносят напитки.

8.

К слову о фаст-фудах. В большинстве заведений любой сети, как правило, играет быстрая ритмичная музыка, под которую посетители обычно быстрее едят. Делается это для того, чтобы они быстрее освобождали места для новых гостей.

9.

Многие женщины пользуются помадой, однако, интересно, все ли они знают, что в состав данного косметического средства в большинстве случаев входит рыбья чешуя.

10.

Если и знакомиться в жизни с какими-либо правилами, то точно не с «+3/-8», поскольку оно относится к авиакатастрофам. Согласно проведенным исследованиям, большинство падений самолётов (а это 80%) случается через три минуты после взлёта и за восемь минут до посадки. Так что, если вы пережили это время, шанс не разбиться, весьма велик.

11.

Большинству людей известно, что пауки плетут паутину для ловли добычи и облегчения передвижения. Однако мостовой паук или же Larinioides sclopetarius использует её в качестве «слухового аппарата», улавливая через неё необходимые вибрации.

12.

Вернёмся к человеку. Наш глаз способен распознать около 10 млн различных цветов. Вряд ли для них придумано столько названий, которые так любят запоминать женщины.

13.

Фраза «Маленький, да удаленький» отлично подойдет к великому русскому поэту Александру Пушкину, ведь его рост составляет всего 161 см.

14.

Собирательство кофе всегда считалось тяжёлым трудом, ведь вся работа производится в ручную. Самое интересное, что всё это до сих пор делается руками. Один человек за день может собрать около 7 корзин общим весом в 700 кг.

15.

А где больше всего пьют кофе? В Финляндии, где потребление на одного взрослого человека в день составляет примерно 5 чашек. Представьте, какие они все активные!