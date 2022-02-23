За что украинцы невзлюбили маршала Жукова? И правы ли они?

Первой жертвой закона о декоммунизации, принятого на Украине в 2015 году, стали памятники Ленину. Далее переименованию подверглись топонимы, носившие имена советских руководителей. Некоторое время неприкосновенной оставалась память о маршалах Победы, но волна национального недовольства добралась и до нее. Сегодня встретить памятник, бюст или мемориальную доску в честь Георгия Жукова на Украине практически невозможно. Почему-то именно этот советский полководец особенно не по душе нашим соседям. Какие же грехи приписывают украинцы Жукову?

Маршала Победы Жукова можно обвинять во многих грехах и просчетах, но уж точно не в нелюбви к украинцам.

Полтора миллиона пленных

Первые месяцы войны стали для Советского Союза катастрофой. По разным источникам, в многочисленных котлах на территории Украины и Белоруссии оказалось до 4 миллионов военнослужащих. Как утверждает украинский дипломат Александр Левченко – один из главных обвинителей Жукова, среди пленных было около полутора миллионов украинцев. Хотя эта цифра выглядит сомнительной – к моменту нападения на данном направлении едва ли насчитывался миллион мобилизованных из Украины. Допустить, то все они попали в плен, вполне можно. Вот только тогда вопрос возникает к самим украинцам, а не к Жукову.

За полгода до вторжения Жуков предупреждал Павлова о том, что основной удар придется на его округ, и даже предсказывал, каким образом это может быть сделано.

Да и обвинять Георгия Константиновича в провале советской обороны тоже несправедливо. Будучи начальником Генштаба РККА, он вместе с С. К. Тимошенко разработал и предложил план оперативного развертывания войск на случай войны с Германией. Но нанесение упреждающего удара по готовящимся к атаке, а не обороне силам противника Сталин не одобрил. Тем более, что касается украинского направления, оно было неплохо прикрыто – в отличие от белорусского, куда немцы и нанесли главный удар. Именно крах Западного фронта, которым командовал генерал Д. Г. Палов, поставил под угрозу уничтожения и войска на украинском направлении.

Девять миллионов убитых

Украинский историк Владимир Вятрович в книге «Неизвестная польско-украинская война» винит Жукова в 9 миллионах погибших, утверждая, что потери Украины в Великой Отечественной войне вторые – после Китая. И опять же цифры вызывают сомнения. Михаил Филимошин в работе «Военные потери вооруженных сил СССР» приводит информацию, базирующуюся на архивных документах. Согласно им, общие потери украинцев в составе РККА составляли 1.3-1.4 млн. И это с учетом пленных и дезертиров. Свою странную «математику» Вятрович оправдывает 3-4 миллионами евреев и поляков, проживавших на территории УССР. Вот только одно но – эти миллионы были уничтожены самими немцами и украинскими националистами.

Полевые военкоматы

Следующий пункт обвинений касается уже более позднего времени – Битвы за Днепр. Советские войска несли огромные потери при штурме подготовленной немцами линии обороны «Восточный вал» и форсировании водной преграды. Тогда генерал Н. Ф. Ватутин предложил призывать новобранцев с освобожденных от оккупации территорий. Его поддержал и Г. К. Жуков, благо законодательная основа для этого решения уже существовала – указ Сталина «О призыве граждан на освобождаемых от оккупации территориях и о сформировании запасных полков» от 9 февраля 1942 года. Для этого и были созданы военные советы (а не «полумифические» полевые военкоматы, как называют их украинские «историки»).

Участие в Битве за Днепр плохоподготовленных отрядов, сформированных на освобожденных территориях, заставило немцев думать, что РККА истощена.

В сентябре 1943 года – в разгар битвы за Днепр – в войска с освобожденных территорий было призвано около 120 тысяч украинцев. Правда, их уровень подготовки и моральный дух оказались не на высоте. Поэтому уже в октябре 1943 года указ был отменен. Как видим, ни к самому указу, ни к его отмене Жуков прямого отношения точно не имел. Приписываемые же ему Виктором Королем слова: «[Зачем] вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь ссылать!» не имеют никаких документальных подтверждений.

Если, конечно, не считать серьезным источником воспоминания некоего Юрия Коваленко, который (по его собственным словам) успел и Паулюса в Сталинграде пленить, и адъютантом у Жукова послужить, и Японию побомбить в составе в бомбардировочной авиации Дальнего Востока. Вот только опять же – никаких документальных свидетельств, подтверждающих хотя бы часть рассказов Коваленко, нет. Поэтому и в этой части обвинения в адрес Жукова выглядят несостоятельными. А ведь на том военном совете, который якобы цитирует Коваленко, присутствовали Рокоссовский с Хрущевым, которые бы точно не преминули рассказать о нелюбви Жукова к украинцам в период опалы маршала.

Не Жуковым единым…

К слову, украинцам не единожды пеняли на их короткую память. Да и волна демонтажа памятников, хоть как-то связанных с СССР, далеко не первая. В далеком 1904 году в Харькове был установлен памятник А. С. Пушкину. Не прошло и полугода, как его попытались подорвать. В вину поэту вменялось «несправедливое изображение личности Ивана Мазепы». Памятник тогда пострадал – трещина видна и сейчас – но устоял. А что не так с личностью Мазепы, остается и до сих пор не совсем понятным.

Также как неясны и мотивы, побудившие украинских националистов к демонтажу памятника Кутузову, который в 1812 году дважды спас Украину от разорения наполеоновскими войсками. Что уж говорить про Жукова…

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с автором этой статьи! В первую очередь хотелось бы отметить , что в данном случае мы имеем дело с фальсификацией российской истории, стремящейся оболванить одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян,которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов!

Одним из символов Великой Победы над немецкими захватчиками был Четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков, вошедший в историю под благозвучным прозвищем «Маршал Победы». Однако многие из-за его природной жестокости и садизма называли маршала Жукова различными нелицеприятными прозвищами. Например, писатель Александр Щербаков-Ижевский в своей книге «Маршал Победы Жуков – Каин?» утверждает, что маршал Конев окрестил Жукова «негодяем и ни на что не способным солдафоном»! Писатель Виктор Астафьев называл Жукова «браконьером русского народа» !Однако наиболее часто «Маршала Победы» называли «сталинским мясником».

Так Жукова из-за жестокости, равнодушия к солдатским жизням и расстрелам своих военнослужащих назвал писатель Виктор Астафьев, а также Александр Левченко — автор книги «Маршал Жуков: сталинский мясник или герой?». Называя его «сталинским мясником», многие сослуживцы не могли простить ему загубленные судьбы ,по сути, невиновных подчиненных — бригадного комиссара Шабалова и отважного командира полка Герасимова, которых Жуков, не разобравшись в ситуации, приказал расстрелять!

Ненавидят же Жукова на Украине в первую очередь из-за того,что он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, произнося кощунственные и подлые слова «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». Как результат — людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов. 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь — это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»

Что же касается коварного намека автора статьи о сдачи украинцев в плен , то заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Именно Георгий Константинович отвечает за катастрофические потери

в начале войны, поскольку именно он был главным инициатором наступательной, а не оборонительной войны! Мнение же автора статьи, что якобы палач народов Сталин не подписал разработанный Жуковым и Тимошенко до начала ВОВ план наступательной операции на Германию, просто ложь и фальсификация ! Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Что ,собственно, и произошло после победы над Германией !

Безусловно, Жуков, готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных средств с и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы, в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны, поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией, советское бездарное руководство опоздало с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер развел Сталина как лоха и первым напал на СССР !

Разве можно простить Жукову, когда он, чтобы угодить палачу народов Сталину , гнал войска в безнадежные атаки, заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления, эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков.

Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже, по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику!

Разве можно простить этому сталинскому мяснику его варварский приказ No 4976 приказ 28 сентября 1941 года ,согласно которому подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен (подобное не делали даже многие тираны Средневековья!).

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова , когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Любопытно также, что его другому "конкуренту" в этом наступлении Рокоссовскому, который имел более реальный шанс первым войти в Берлин, Сталин ,вообще,запретил первым вступать в него, чтобы последнюю точку в истории мировой войны не поставил бы поляк родом из Варшавы!Именно так незаслуженно Жуков стал "Маршалом Победы" !

Сталинский мясник Жуков прославился своей жестокостью и безразличием к жизни подчиненных ему солдат и после войны, когда это кровожадное животное 14 сентября 1954 года провел на Тоцком полигоне в СССР небывалое военное учения, задачей которого было отработать «взлом» обороны противника при помощи ядерного оружия.Тогда этот палач лично отправил на ужасную смерть от ядерного удара 45 000 своих солдат. Бойцы проводили учения без защиты и после того, как 14 сентября 1954 года в 9 часов 33 минуты бомбардировщик скинул на полигон ядерную бомбу РДС-2, мощность которой равнялась тридцати восьми килотоннам, дышать даже в противогазах было просто невозможно..

О подлости и лицемерии Жукова свидетельствует также его приказ в сентябре 1941 года, согласно которому было рекомендовано из штабов и всех командных пунктов удалить всех женщин, оставив только машинисток, согласовав их количество с особым отделом. Вместе с тем сексуально озабоченный маршал СССР за особые заслуги в постели с ним удостоил не в меру темпераментную медсестру Лидию медалью «За боевые заслуги», которую сослуживцы маршала иронично называли «За половые потуги в постели»!Именно поэтому при награждении походно-полевых жен тогда в армии существовала поговорка «Чем заслужили свои награды, туда их и вешайте»!Однако отношения с обоими закончились, когда наш сексуальный герой встретил Галину Семенову, последнюю свою любовь!

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного воришку (после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Любопытно, что говорил Жуков в свое оправдание:

"-Я признаю себя очень виноватым в том, что не сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно"

"- Я даю крепкую клятву большевика — не допускать подобных ошибок и глупостей…"

"- Я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю товарищу Сталину и партии…" Жуков в оправдание о "Трофейном деле"

Безусловно, историю невозможно скрыть, спрятать, изменить — рано или поздно тайное становится явным и бывшие «герои» предстают перед потомками в своем дьявольском облике.Что поделаешь, в истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходиться расплачиваться!Исходя из всего вышесказанного , пологаю, недопустимо , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С уважением , Отари Хидирбегищвили !

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