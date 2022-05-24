Жительница Омска обнаружила в своей голове нож, когда расчесывалась

В Омске врачи спасли местную жительницу, у которой в голове застрял нож. Об этом сообщает портал Om1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Женщина рассказала, что накануне отмечала праздник в компании друзей. Утром хотела причесаться и обнаружила, что из головы торчит рукоятка ножа. Пострадавшую госпитализировали — несмотря на ранение, она была в ясном сознании.

Отмечается, что омичка не вспомнила, как получила удар ножом в голову. Выжить, по информации местного Минздрава, ей удалось только потому, что лезвие вошло ровно между долями мозга в межполушарное пространство.

Источник : https://health.mail.ru/news/zhitelnitsa_omska_obnaruzhila_v_...

А вы знали об этом?

В страшном 193 году, после того как Коммода задушил его собственный раб, престол занимали все, кому не лень. Этот год вошёл в историю как «год пяти императоров». Дошло до того, что преторианцы устроили аукцион и предлагали сделать императором любого человека, который заплатит им больше остальных. Дальше интересное в статье !

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43836926705/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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