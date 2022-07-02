Самый грешный и скандальный Папа Римский

Есть в истории темы, которых стараются касаться как можно реже, и это одна из них. Чтобы стать Папой Римским, в Средние века не требовалось проходить сложные процедуры или доказывать «профпригодность». Более того, среди пап и антипап (так называли лиц, незаконно носивших звание Папы) встречалось немало жестоких, скандальных и одиозных личностей. Пожалуй, самым ярким среди них стал Бальтазар Косса, также известный как Папа Римский Иоанн XXIII.

Человек, который должен был отпускать грехи и воплощать абсолютную добропорядочность, был обвинён в пиратстве, содомии, изнасиловании, пытках, самых разных преступлениях и ещё многих грехах. Впрочем, таковы были реалии Средневековья: пират, ещё вчера грабивший церкви, сегодня мог стать новым папой Римским. Но как это удалось Бальтазару Коссе?

Пиратская юность

Бальтазар Косса родился в 1360 (по другим данным - в 1370) году в графском семействе. Его отец был правителем острова Прочида, расположенного неподалёку от Неаполя. В Болонье юный Бальтазар изучал право, причём получил степень доктора. Но, как мне кажется, это направление его не слишком интересовало. Как и старшие братья, Бальтазар решил заняться пиратством, которое приносило значительно больше дохода, нежели легальная деятельность.

Но когда братья были приговорены к смерти, Косса решает остановиться (хотя бы на время) и снова обращается к «свету». Теперь он стал теологом, причём богословие изучал не хуже, чем пиратское дело. Говорили, что от опасной деятельности морского разбойника Бальтазара сумела отвлечь мать. Женщина, потерявшая двух старших сыновей, не хотела и младшего из отпрысков увидеть на виселице. Кроме того, она считала, что Косса - талантливый парень, способный на большее, нежели пиратство. Надо признать, она оказалась права.

«Десять дьяволов»

Способный и коммуникабельный Косса очень скоро стал главарём компании начинающих священнослужителей, которых в городе именовали «Десятью дьяволами». В свободное от обучения время они занимались грабежами и кутили с местными куртизанками. Во время одного из таких «весёлых вечеров» Бальтазар столкнулся с серьёзными проблемами.

Скрываясь от властей, он выбрал убежище, где пряталась Яндра делла Скала, девушка, обвинённая в колдовстве. Между молодыми людьми вспыхнули романтические чувства, однако вскоре и Бальтазар, и Яндра были арестованы. Бальтазар без раздумий убил тюремную охрану и освободил свою возлюбленную. Правда, здесь история Яндры обрывается - одни считают, что её всё-таки сожгли на костре, другие - что ей удалось бежать с Бальтазаром.

Убив охрану и нескольких монахов, Косса навлёк на себя «гнев Господень». На него началась настоящая охота. Каждый уголок Болоньи прочёсывали в поисках преступника. Однако он сумел связаться со своими приятелями-пиратами, которые забрали его из столь опасного места. И начался новый виток пиратской жизни.

Кардинал (не является портретом Бальтазара Коссы) / на основе арта © INESSA HONCHAR / iness.artstation.com

Возвышение Бальтазара Коссы

Провал Бальтазара Коссы оказался первым шагом к его успеху. Он был схвачен людьми антипапы Урбана VI. Тот обожал казни и пытки, однако нуждался в преемнике, который пошёл бы на любые преступления по приказу своего покровителя. Именно таким человеком стал Бальтазар Косса. Примечательно, что и после смерти Урбана VI, уже в пору папства Бонифация IX, экс-пират сохранил своё влияние и даже сумел получить сан кардинала (стал первым после папы) в 1402 году.

Через год по приказу Папы Римского Бальтазар отправился в Болонью, чтобы вернуть владения местных жителей папским землям. Здесь, в ненавистном ему городе, Косса вспомнил все свои обиды. Как вспоминал Дитрих фон Ним, современник Бальтазара, историк Ватикана, служивший в папской канцелярии:

“Неслыханные, ни с чем не сравнимые „дела“ творил Косса во время своего пребывания в Риме. Здесь было все: разврат, кровосмешение, измены, насилия и другие гнусные виды греха, против которых обращен был когда-то гнев Божий… Только в Болонье Коссе удалось совратить более 200 женщин”.

Пират, ставший Папой

Получив Болонью, Бальтазар не стал останавливаться. Он подстроил, чтобы новым Папой стал Александр V, который скоропостижно умер (а может, и сам Косса помог ему отправиться на тот свет). Собрав кардиналов, Бальтазар заявил, что он сам становится новым папой Римским и принял имя Иоанна XXIII.

«Монсеньор Косса — человек, прекрасно разбирающийся в сиюминутных земных проблемах, но совершенно глухой к делам духовным», - так писал о нем историк и секретарь Иоанна XXIII Леонардо Бруни из Ареццо

На этой «должности» Косса пробыл всего пять лет. Он был свергнут в 1415 году советом кардиналов, после чего Папой стал Мартин V. Антитпапа был обвинён в 74 грехах, среди которых были инцест, продажа святых мощей, пытки, поджоги монастырей, отравление папы Александра V и многое другое.

Папа Римский Иоанн XXIII / Старый фонд Библиотеки Университета Севильи, Испания

Если вы думаете, что история Бальтазара Коссы завершается казнью или пожизненным тюремным заточением, то сильно ошибаетесь. Он сумел бежать, был арестован, но смог выбраться из тюрьмы. А теперь представьте: в дальнейшем он не скрывался, а Мартин V даже назначил его епископом. Умер Косса в своей постели в 1419 году - как предполагают историки, от рака. Над его надгробным памятником трудился сам Донателло.

Однако на протяжении пяти веков после его властвования никто из пап римских не решался брать имя Иоанн, которое было обагрено кровью и запятнано грехами. Впрочем, в случае с Бальтазаром Коссой мы видим, что чудовищ в человеческом обличье нередко порождают чудовищные времена, в которые тем приходится жить. Что интересно, католическая церковь не признает этого папу, так, в 1958 году на папский престол был избран вновь Иоанн XXIII, таким образом давая всем понять, что наш "герой" повествования не был законно избранным папой.

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А вы знали об этом?

Во время блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, в городе не хватало продовольствия. Жители умирали. Горожане съели все, даже домашних животных собак и кошек. Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось – люди пытались выжить. К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре люди столкнулись с еще одной бедой – крысами. Из-за «полчищ» крыс в городе возникла угроза эпидемий. Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали. Сразу после прорыва кольца блокады Ленсоветом было принято решение о необходимости «…выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек…». Так как дымчатые кошки считались лучшими крысоловами.В ожидании «кошачьих» вагонов люди выстраивались в гигантские очереди и по прибытию поезда их разбирали моментально. Привезенные в Ленинград ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от продовольственных складов. Именно поэтому в Петербурге на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань уважения тысячам животных, погибшим в страшные дни блокады Ленинграда.

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