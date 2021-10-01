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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                            СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

— Изя, мы с тобой уже находимся в том возрасте, когда согласие женщины не радует, а пугает!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом.

А потом норковую шубу, яхту, а потом…

— Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока — радость запить.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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