Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

— Изя, мы с тобой уже находимся в том возрасте, когда согласие женщины не радует, а пугает!

— Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом.

А потом норковую шубу, яхту, а потом…

— Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока — радость запить.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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