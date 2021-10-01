Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
— Изя, мы с тобой уже находимся в том возрасте, когда согласие женщины не радует, а пугает!
— Роза, я куплю тебе кольцо с бриллиантом.
А потом норковую шубу, яхту, а потом…
— Слушай, Фима, купи хотя бы стакан сока — радость запить.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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