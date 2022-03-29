Самая дорогая купюра России 500000 рублей 1995 года

В марте 1997 года в России в обращение поступила купюра номиналом 500000 рублей. Она стала купюрой самого большого номинала современной России, отодвинув на второй план купюру этого же образца 1995 года номиналом 100000 рублей.

купюра в 500000 рублей 1995 года купюра 500000 рублей 1995 года

Купюра в 500000 рублей недолго была в обороте. Уже в 1998 году в стране началась деноминация, в ходе которой все цены и суммы денег были уменьшены в 1000 раз. Таким образом, купюра в полмиллиона превратилась в купюру номиналом 500 рублей.

Деноминация предусматривала введение в оборот купюр нового образца 1997 года с сохранением внешнего вида прежних купюр, чтобы процесс обмена произошел для россиян максимально безболезненно. Так оно и получилось.

До сегодняшнего дня сохранилось не так много купюр номиналом 500000 рублей. И причин тому несколько:

Для своего времени сумма в полмиллиона рублей была очень большой, чтобы про нее можно было «забыть».

Процесс обмена происходил без всяких ограничений, а потому купюры всех номиналов в любом количестве могли быть как потрачены, так и обменяны на новые.

Даже спустя несколько лет после деноминации все купюры образца 1995 года можно было обменять в банке.

Совершенно неудивительно, что сегодня эти купюры являются самым настоящим раритетом. Они мало у кого есть, они много кому нужны.

На сегодняшний день сформировался такой уровень цен:

В сохранности UNC (исключительная сохранность) купюру продают по цене от 45 тысяч рублей.

В сохранности XF (купюра мало была в обращении) цену обычно устанавливают на уровне 20-30 тысяч рублей.

В сохранности VF (купюра имеет сгибы и следы долгого пребывания в обороте) цена находится в пределах 10-20 тысяч рублей.

В сохранности F (купюра имеет весьма «походивший вид») продажи происходят в пределах 5-10 тысяч рублей.

В ближайшем и далеком будущем стоимость этих купюр еще вырастет, так как больше их не становится, а коллекционеры постоянно появляются.

Если сравнивать уровень текущих цен с тем, что было 10 лет назад, то стоимость выросла примерно в 4 раза.

Благодаря своей редкости эти купюры превратились в неплохой способ инвестирования.

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