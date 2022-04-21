Владимирская икона Божьей матери: о чем ее просят православные

Изображение Иисуса и Пресвятой Богородицы, а также святых и сцен из Священного Писания в христианской религии известны со II века. В IV веке живописные изображения уже повсеместно украшали храмы. Окончательно догмат об иконопочитании был утвержден в 787 году, на 7-м Вселенском соборе.

Одной из главных православных святынь является Владимирская икона Божьей Матери. Ее значение для России трудно переоценить. Обращенные к ней молитвы не единожды спасали нашу землю от захватчиков.

Происхождение иконы и ее странствие

Согласно преданию, икону Богородицы написал апостол Лука еще при ее жизни. Материалом для образа послужила доска с того стола, где происходили трапезы Святого Семейства. Икона находилась в Иерусалиме до 450-го года после чего была отправлена в Константинополь, где хранилась до 1131 года.

Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг в XII веке подарил образ Киевской Руси, и ее поместили в Вышгороде, в Богородичном монастыре. Через некоторое время икону увез сын Юрия Долгорукова Андрей Боголюбский. Во время своего странствия он остановился во Владимире, где было явлено еще одно чудо, помимо тех, что совершались по мере передвижения образа.

Под рухнувшими Золотыми воротами проездной Владимирской башни было погребено 12 человек.

Князь Андрей молился за них образу, и люди остались живы. После этого икона осталась в городе и стала именоваться Владимирской. На месте чуда была воздвигнута церковь, куда ее и поместили.

Сейчас там находится список, сделанный Андреем Рублевым. А оригинал в 1480 году перенесли в Москву, в Успенский собор. После этого образ перемещался еще два раза. В 1918-м - в Третьяковскую галерею, а в 1999-м - в храм Святителя Николая, где и хранится по сей день.

Владимирская икона Божией Матери является величайшей святыней. О ее истории и значении имеется множество преданий, относящихся к различным временам.

Чудесные явления, связанные с образом Владимирской Богоматери

Их существует великое множество, и связаны они как с оригиналом иконы, так и с ее многочисленными списками. Так, неоднократно было зафиксировано спасение русской земли от иноземцев. В память о таких чудесах православной церковью отмечаются следующие праздники в честь Владимирской иконы:

3 июня - избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году;

6 июля - избавление Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году;

8 сентября - сретение (встреча) иконы в Москве и избавление от Тамерлана в 1395 году.

А также с образом Богоматери связывается избавление Москвы в 1408 году от Едигея, эмира ордынского.

Еще в церкви в Вышгороде было замечено, что икона перемещалась в различные части храма три раза, как будто не могла найти себе места. После этого Андрей Боголюбский, помолившись, отвез ее с собой в Ростовские земли.

Наблюдались также многократные случаи исцеления простых людей от хворей. Например, излечение от болезней происходило, если человек омывал икону водой. В частности, речь шла о заболеваниях сердца и глаз.

На счету Владимирской иконы имеются и другие многочисленные чудесные явления, что делает неоспоримым ее большое значение для России.

О чем просят икону?

К иконе обращаются в тех случаях, когда просят:

о спасении Отечества;

избавлении от бед и напастей;

здоровье и исцеление от недугов;

избавлении от алкогольной зависимости;

помощи в работе и учебе, о крепкой памяти и ясном уме;

хороших отношениях с родственниками;

крепкой семье, мире в доме, рождении детей;

избавлении от бесплодия, сохранении беременности, благополучном разрешении от бремени, рождении здорового ребенка.

Когда приходит время рожать, женщины берут икону с собой в родильную палату как оберег. А когда малыша привозят домой, ее вешают над его кроваткой, чтобы он находился под защитой Божьей Матери. Ведь Богородица искони веков была лучшей помощницей в женских делах.

Тексты молитв

Вот две из наиболее сильных из молитв Владимирской иконе Божьей Матери:

Молитва первая:

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Тем же блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая:

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися, и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни и всякаго зла. И сподоби ны, грешныя рабы Твоя, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459657154417658005/

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