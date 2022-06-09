"Закон левирата": для чего наши предки передавали жену по наследству

Со времен патриархально-родового строя существовал странный брачный обычай под названием левират (ужичество).

Согласно ему, овдовевшая супруга имела право вступать в новый брак лишь с братьями своего почившего мужа.

В процессе развития цивилизации большинство этнических групп отказались от данного правила, но все же остались такие, кто продолжал следовать этим странным устоям.

Откуда возник левират

По предположению исследователей, изучающих древние народы, левират был характерен для целого ряда кавказских, среднеазиатских и народов крайнего Севера.

Почему же эта странная традиция имела право на жизнь столь долгое время?

На самом деле, ужичество было воплощено в жизнь в силу определенных обстоятельств:

1. Колым

Невеста, за которую родственники жениха выплатили колым, после брачной церемонии становилась собственностью семьи мужа.

Такая женщина даже после кончины супруга была обязана оставаться в его семье и если она вновь хотела выйти замуж, то выбор у нее был невелик. Новым мужем для такой женщины мог стать один из родственников покойного.

Стоит отметить, что были и исключения из правил. Если девушка хотела покинуть семью мужа, то ее родственники должны были вернуть полученное за нее вознаграждение.

2. Чистота родословной

Древние были убеждены, что лишь в рамках таких союзов (внутри семьи мужа) можно было однозначно соблюсти чистоту родословной её детей.

Почему левират был очень распространен

Брак внутри одного рода решал сразу несколько проблем:

1. Вдову не нужно было пристраивать. Это было выгодно всем, ведь девушка оставалась внутри привычного для нее окружения;

2. Дети такой женщины оставались кровными братьями и сестрами, несмотря на смену супруга;

3. Ужичесвто решало проблему кровосмешения, которое было настоящей проблемой в давние времена.

Таким образом, дети, которые выросли в пределах одной семьи, несмотря на разных отцов, четко ощущали свою родственную связь и понимали, что будущих жен и мужей им нужно искать в рамках другой семьи.