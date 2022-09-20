6 амулетов, которые видят истину

В прежние времена защитные амулеты и обереги выполняли самостоятельно или заказывали мастерам. Выбирая для себя защиту, чаще всего предпочитали изображение глаза, который позволял уберечься от любого негативного влияния из вне. Существует несколько сильных амулетов, которые не распространены в широких кругах, однако их силы исключительны.

Глаз Дракона. Этот амулет обладает сильными защитными свойствами и позволяет своему владельцу предугадывать события. Этот оберег помогает развивать интуицию, а также защищает от любого магического воздействияиз вне. Такой талисман отлично подойдет тем, кто всерьез опасается козней со стороны недоброжелателей и завистников.

Глаз Гора. Этот амулет помогает владельцу обрести единое целое и перестать бояться внутреннего «я». Талисман словно соединяет две половины души, темную и светлую, помогая определиться с выбором пути и воспитать в себе лучшие качества. Основные свойства Глаза Гора — защита от неудачи от сглазов, привлечение удачи и выбор верного направления.

Глаз Фатимы. Защитный амулет также помогает от сглазов и порчи, но его истинная сила — сохранность домашнего очага, привлечение изобилия в дом и очистка энергетики жилища от любого посягательства со злыми намерениями.



Божье око. Призвание этого оберега — усиление интуиции, способности видеть скрытое и саму суть вещей. Благодаря этому талисману бизнесмены развивают свое дело, не опасаясь обмана, который могут раскусить на раз. Божье око помогает принимать верные решения и не сворачивать с правильного пути.

Глаз Одина. Мощный оберег дает хозяину решительность и мужество, мудрость при принятии решений. Такой талисман отведет беды и неудачи, а также исполнит заветные желания. Его сила заключается и в умении видеть выгоду.

Глаз Ведьмы. Этот талисман служит оберегом от нечистых сил, поселенцев и лярв. Его сила заключается в противостоянии потустороннему миру. Носить такой амулет стоит тем, кто часто работает с миром мертвых, особенно это касается врачей узких специальностей.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2571386196238273125/

А вы знали об этом?

У детей примерно на 70 костей больше, чем у взрослых.У новорождённых обычно около 270 костей, большинство из которых очень маленькие. Это делает скелет более гибким и помогает ребёнку пройти через родовой канал и быстро расти. По мере взросления многие из этих костей срастаются. Скелет взрослого человека составляют в среднем 200–213 костей.

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