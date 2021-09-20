Давид IV Строитель, царь Иверии и Абхазии

Давид Строитель, Давид IV Георгиевич (около 1073 — январь 1125), грузинский царь (с 1089) из династии Багратиони . Сын царя Георгия II. Один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. Он способствовал объединению грузинских княжеств в единое сильное централизованное государство.

Багратио́ны (Багратиони, груз. ბაგრატიონები) — древний царский род Грузии, из которого происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России. Среди этого рода были и святые, как, например, святой Благоверный Царь Давид Возобновитель и Святая Царица Тамара .

Исторические грузинские писания исчисляют хронологию Багратионов с VI века н.э. Во времена царствования этой Династии (с 1008 года) Грузия достигла своего могущества, распространив сферу своего влияния далеко от границ государства. Царь Давид IV Строитель (1089—1125) восстановил независимость Грузии, объединил все грузинские земли и освободил Тбилиси, куда была перенесена столица Грузии. При его внуке Георгии III (1156—1184) влияние Грузии распространилось на Северный Кавказ и Восточное Закавказье.

Потомками царей из династии Багратиони были российские князья Багратионы (в 1803 году Александр I внес князей Багратинов в чисо российских княжеских родов) . В Российской империи Багратионы стали одной из самых известных аристократических фамилий.

Внук царя Вахтанга VI — князь Иван Вахуштович Багратион — служил при Екатерине II генерал-поручиком и командовал сибирской дивизией, а племянник Вахтанга VI — царевич Александр Иессеевич (родоначальник князей Багратион) — выехал в Россию в 1757 году и служил подполковником в кавказской дивизии. Его внук, герой Бородинского сражения, генерал от инфантерии- один из самых знаменитых представителей российских Багратионов - был командующим 2-й русской армией в начале Отечественной войны 1812 года. Он являлся правнуком царя Грузии Иессея (Али-Кули-хана), правившего в (1714—1727) годах. Во время Бородинского сражения был тяжело ранен и через 17 дней после ранения умер. Брат Петра генерал-лейтенант князь Роман Багратион прославился во время русско-иранской войны 1827 года, первым ворвавшись в Ереван. Он покровительствовал искусствам, в его тифлисском доме устраивались литературные вечера, ставились домашние спектакли.

В 1089 году Георгий II отрекся от престола в пользу 16-летнего сына Давида и перед смертью венчал его на царство. К началу царствования Давида Строителя Грузия и Православная Церковь находились на грани полного уничтожения: туркам-сельджукам выплачивалась ежегодная дань, монастыри и церкви были ограблены, разрушены и сожжены, население, избежавшее смерти и плена, укрывалось в лесах и горах. Местные феодалы фактически не признавали власти царя и католикоса-патриарха. Они вступали в союзы с сельджуками и возводили на церковные кафедры своих ставленников, которых «историк Давида» называет «вертепом разбойников». «Недостойные незаслуженно стали епископами, и от самих священников исходило всякое беззаконие и грех».

Давид Агмашенебели прекрасно понимал, что, для того чтобы изгнать турок и объединить страну, в первую очередь необходимо было сломить самоуправство крупных азнауров(феодалов) и укрепить царскую власть. Сразу по восшествии на престол он арестовал наиболее могущественного из них Липарита Орбелиани, принявшего в угоду турецкому султану могометанство. Некоторое время спустя царь расправился и с другим непокорным азнауром - Дзаганом, таким образом убедив всех в том, что он в отличие от Георгия II-го, не потерпит измены.

Между тем на Ближнем Востоке положение изменилось. В 1092 году скончался султан Малик-шах и между его наследниками разгорелась ожесточенная борьба за власть, что сильно ослабило сельджукское государство. Но все же главным было то, что в 1099 году начались Крестовые походы, которые существенно сковали силы сельджуков и все внимание турок было перенесено на борьбу с крестоносцами. Пользуясь этим в 1099 году Давид Строитель перестал выплачивать дань султану, добившись фактической независимости Грузии.

Изменение международной обстановки в пользу Грузии несомненно имело важное значение. Несмотря на это, никакие успехи крестоносцев не могли вывести Грузию из тяжелейшего положения. Оставалось положиться на собственные силы. В результате нашествий турок-сельджуков и ослабления царской власти был совершенно развален государственный аппарат. Необходимо было проведение реформ. Одной из важнейших была церковная реформа. Давид IV решил навести надлежащий порядок в церкви и с этой целью в 1104 году созвал церковный собор в Руис-Урбниси, где были приняты важные решения касающиися церковной жизни. Почти полностью был сменен архиерейский состав. Царь Давид Строитель учредил новую должность объединяющюю в одном лице 2 должности: церковную (чкондидели - Чкондидский епископ) и государственную (мцигнобартухуцеси - канцлер). Иными словами, второе лицо в иерархии государственной власти являлось одновременно одним из высших иерархов Церкви. Эту должность занял воспитатель царя епископ Георгий.

Вышеупомянутый Руисско-Урбнисский Поместный собор своим 15-м правилом постановил крестить переходящих в Православие армян полным чином.

Для борьбы с турками-сельджуками необходима была хорошо вооруженная и преданная царю армия. С этой целью царь провел военную реформу. Он создал личную царскую гвардию – монаспа. Из верных ему азнауров организовал военные отряды. Была восстановлена дисциплина и наведен порядок в грузинской армии. Затем он предпринял ряд успешных военных операций против турков по освобождению и объединению земель. В 1104 г. состоялась решающая битва, в которой грузины одержали победу. "А сам царь не стоял, словно посторонний, спиной к рати своей, и не обращался к ней издали,… но прежде всех шел впереди и, подобно льву, издавал грозный клич, и словно вихрь носился по полю, наступал и руками мощными низвергал богатырей, сокрушал и свергал всех, кто попадался ему на пути… В тот день под царем убили трех коней и, оседлав четвертого, завершил он битву того дня".

Усилилось влияние Грузии и на Северном Кавказе, что повлекло за собой распространение Православия, грузинского языка, письменности и культуры.

Усиление православной Грузии встревожило турок-сельджуков, по приказу султана Махмуда 300-тысячная армия двинулась на Грузию. Ему противостояло объединенное грузинское войско, включавшее, 40 тыс. грузин, 15 тыс. кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев которые, вероятно, прибыли в Грузию с посольством иерусалимского царя Балдуина II. Битва состоялась на Дидгорском поле. Как сообщает канцлер Антиохии Готье, царь Давид обратился к своим воинам со следующими словами: «Воины-христиане! Мы легко победим врага, если будем самозабвенно драться за Отечество наше. Одно я посоветую вам – дадим же Всевышнему нашему обет, что из любви к Нему все мы сложим голову на этом поле брани и не пропустим врага. И чтобы не бежать нам отсюда, завалим вход в ущелье деревьями». Царь заманил турок в узкое ущелье, где они не смогли воспользоваться своим численным превосходством, и разбил вражеское войско.

Давид Строитель перед Дидгорской битвой

В 1122 году Царь Давид Строитель завладел Тбилиси, который на протяжении 400 лет принадлежал мусульманам, и перенес туда из Кутаиси столицу государства. В городе был установлен мир и порядок. Всем жителям города, невзирая на религиозное вероисповедание, царь гарантировал неприкосновенность и покровительство. Мусульмане были обложены самым низким налогом – 3 динара, евреи платили 4 динара, а грузины – 5 динаров. Мудрый царь понимал, что не так-то просто резко изменить весь уклад жизни, существовавший в Тбилиси до его освобождения. Поэтому, в частности, христианам запрещалось резать свиней в районах города, населенных мусульманами. 1124 году Давид завоевал Ширван. В том же году представители армянской столицы Ани обратились за помощью к грузинскому царю и попросили освободить город от турок. Турки господствовали в Ани в течение 60-ти лет. Царь Давид освободил город и территории северной Армении присоединил к Грузинскому царству.

Грузия в начале XIII века

В результате одержанных царем побед границы Грузинского царства расширились «от Никопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца» Царь Давид Строитель стал титуловаться как «Царь абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян».

Грузия при Царе Давиде Строителе отличалась веротерпимостью. Так, после присоединения Тбилиси Царь предоставил тбилисским евреям и мусульманам определенные льготы. Он часто вел беседы с гянджийским кади о догматах ислама. Армянские летописцы называли его покровителем и спасителем армянского народа Царь Давид Строитель описывается в источниках как щедрый благотворитель и воин, милосердный к пленникам.

Как-то царь Давид созвал собор, на котором был устроен надолго затянувшийся диспут православных богословов с армянскими. Наскучило это царю. "Вы, отцы, вторглись в самые глубины неведомого, как философы, мы же не в состоянии постичь этого, будучи невеждами и мирянами. Вы знаете, что я, как воспитанный в военных заботах, далек от учения и науки. Поэтому скажу вам словами простыми и неучеными." Сказав это, царь Давид в таких притчах дал ответ армянам, что оставил их безответными и бессловесными. "Как когда-то Василий Великий в Афинах", замечает летописец.

Хотя царь, по смирению своему, назвал себя невеждой, но он вовсе не был таковым, хотя и действительно с молодых лет был постоянно в походах. Дело в том, что он специально всюду возил с собой в походы нагруженных книгами мулов и верблюдов. Как только предоставлялась возможность, св. Давид углублялся в книгу и читал до темноты. Когда глаза уставали от чтения, ему читали вслух.

При Царе Давиде Строителе был возобновлен монастырь Шиомгвиме, по заказу царя Арсений Икалтойский перевел Типикон монастыря св. Симеона Столпника на Чёрной Горе (Сирия), по которому в Шиомгвимском монастыре совершалось богослужение до начала XIX века. Царь щедро одаривал лавры, церкви и монастыри не только Грузии, но и Византии, Афона, Сирии, Кипра, Палестины, а особенно «могилу Господа нашего Иисуса Христа». С крупным пожертвованием Царя Давида Строителя также связаны строительные работы в монастыре вмц. Екатерины на Синае.

Царь Давид Строитель имел тесные связи с крестоносцами. Известно, что он передал им в дар крест, сделанный из частей Креста Господня. Этот крест, названный европейцами «Крестом Давида» , хранился в соборе Парижской Богоматери во Франции

Монастырь Гелати – место упокоения святого царя Давида Строителя

Но самым любимым его детищем был Гелатский монастырь , строительство которого началось в 1106 г. По преданию, царь сам работал на строительстве храма, своими руками таскал каменные глыбы. Здесь, в Гелати, в ограде монастыря была основана Академия, в которой наряду с богословскими изучались и светские науки. Из зарубежных монастырей были приглашены ученые монахи: философ Иоанн Петрици, гимнограф и богослов прп. Арсений Икалтойский и др.

Святой благоверный царь Давид из рода Багратиони предал свою душу Господу 24 января 1125 года в Тбилиси. Его останки были перенесены в Кутаиси и погребены согласно его воле, под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря.

Могила Давида IV Строителя (Надгробная плита Давида Строителя)

В конце XIIIв. Православная Церковь Грузии, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных, причислила Царя Давида Строителя к лику святых как благоверного царя; тогда же ему была составлена служба, его мощи были перенесены под престол соборного Успенского храма Гелатского монастыря .

Успенский храм Гелатского монастыря (примерно в 15 км от Кутаиси)

Храмовые фрески XI века (местами реставрированные, местами в первозданном виде)

Внутри храма

По описанию своего духовника Арсения, царь был весьма красив, высокого роста, необыкновенно плечист и вообще могучего телосложения, доказательством чему служит кольцо, в которое свободно входят три пальца обыкновенного мужчины, туфля, шитая золотом и жемчугом, вдвое больше обыкновенной, и его шапка.

Благоверный царь Давид отличался особым благочестием и любовью к Богу. Он является автором покаянного канона и 2-х духовных завещаний. Как считают исследователи, канон Царя Давида Строителя был создан под влиянием Великого канона преподобного Андрея Критского, перевод которого по поручению Царя Давида Строителя осуществил преподобный Арсений Икалтойский. Это молитва смиренного Царя перед Всевышним и Богородицей, в тексте отражены эсхатологические и философские взгляды Царя Давида Строителя на человека, вселенную, сущность греха и покаяния. Канон зачитывают после литургии в день памяти святого благоверного Царя Давида.

Покаянные песнопения, сложенные Давидом-царем. XIII в. (Ин-т рукописей Корнелия Кекелидзе)

"Когда же настанет час скорбей и горестных воздыханий, исчезнут торжественное величие и почести царские, иссякнет радость, увянут цветники, другой примет скипетр, за другим последует войско, тогда помилуй меня, о Судия мой! Когда раскроется книга в День судный, и перед Тобой предстану я, преклонивший главу, и Ты, Владыка, будешь вершить праведный суд, восстанет гнев ангелов Твоих, праведники будут блаженствовать, грешники ввергнуты будут в огонь, тогда помилуй меня, о Иисусе мой!"

Царю Давиду Строителю посвящены церкви в Грузии, в честь его названы многие учебные заведения страны, учреждения, проспекты, площади и улицы в грузинских городах. Высшей наградой Грузинской Академии Наук является медаль святого царя Давида Агмашенебели.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2305901058566129672/

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