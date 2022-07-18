Как мать-одиночка с «хрустальными костями» покорила мир психоделическими рисунками: Лорел Берч и ее разноцветные коты

Работы Лорел Берч видел каждый, а у многих найдутся и вещи с ее принтами – пусть даже имя автора остается неизвестным. Задумчивые кошки психоделических оттенков, бегущие лошади, сказочные цветы и деревья – мир, каким его видели «дети цветов» в 60-х. Она прошла путь от безработной матери-одиночки до владелицы огромного бизнеса, стала первой американкой, приглашенной в Китай. А все началось с попытки преодолеть тяжелое врожденное заболевание…

Коты Лорел Берч.





Лорел родилась в Сан-Фердинандо, штат Калифорния, в 1945 году. Лучезарный взгляд, милая улыбка и… аномальная хрупкость костей – врожденный остеопороз. Болезнь с ранних лет отравляла Лорел жизнь. Причиной перелома могло стать буквально что угодно – легкий удар, неровная дорога, тряска в автомобиле.

Работа Лорел Берч.





Родители Лорел развелись. Мать занималась костюмами для певицы Пегги Ли и была настоящей фанаткой своего дела – нередко забывая о родительских обязанностях. Отношения Лорел с матерью были сложными, в них любовь и разочарование болезненно переплетались друг с другой, и в четырнадцатилетнем возрасте она ушла из дома - с одним бумажным пакетом в руках. Некоторое время девочка жила с отцом, но через какое-то время он просто выставил ее на улицу.

Чтобы выжить, Лорел готовила и убиралась в чужих домах, сидела с детьми, но хрупкое тело едва выдерживало нагрузки. И все же она была счастлива, ведь на дворе были шестидесятые – время хиппи, благословенные дни свободы.В девятнадцатилетнем возрасте Лорел встретила джазового музыканта по имени Роберт Берч, влюбилась в него без памяти и скоро стала его женой. А затем – и матерью двоих детей, что при ее заболевании было настоящим чудом. Оба раза врачи убеждали Лорел прервать беременность, ведь вынашивание ребенка может негативно сказаться на состоянии костей и у здоровой женщины, а уж у такой хрупкой девушки… Однако дважды Лорел удалось выйти победительницей в битве с собственной болезнью. И вот уже она… мать-одиночка с двумя детьми. Да-да, Роберт оказался ненадежным спутником жизни.

Украшения Лорел Берч.





У Лорел не было ни образования, ни профессии, ни возможности выполнять тяжелую подсобную работу. Пытаясь найти что-то стоящее – а то и просто занять себя чем-то, пока не подвернется дело по плечу – девушка начала делать украшения. Куски металла, которые она находила едва ли не на свалке, разномастные бусины, монетки… Сперва она делала их для себя и надевала перед выходом на улицу. Но вскоре люди стали спрашивать ее, где она берет такие необычные вещи, и Лорел начала продавать украшения на улице. Вскоре их стали брать местные маленькие магазинчики.



Однажды необычные серьги, сделанные ею, увидел бизнесмен Шаши Шингапури. Он предложил молодой матери-одиночке организовать общее дело – и скоро украшения от Лорел Берч продавались по всей Америке! Бизнес довольно успешно существовал до 1979 года, а затем Лорел ушла в свободное плавание, создав собственный бренд украшений. Постепенно к украшениям прибавились платки и сумки с ее иллюстрациями.

Сумки с рисунками Лорел Берч.

Кружка и зонт с рисунками Лорел.





Когда болезнь слишком донимала Лорел, она рисовала, создавая на бумаге яркий, психоделический мир, полный радости и любви. Рисовала в постели, в инвалидном кресле, рисовала, когда не действовали анальгетики… И боль отступала. Лорел никогда не училась рисовать, но интуитивно находила сочетания цветов и образы, очаровывающие каждого, кто их видел. Она рисовала сюжеты собственных снов. Бегущие лошади, женщины, словно исполняющие древние ритуалы, одушевленные небесные тела, но главное – кошки.

Лорел мечтала нарисовать как можно больше разноцветных кошек.

Женщины и лошади - тоже любимые темы Лорел.





Стилизованные кошки фантастических оттенков, словно пришельцы с далекой кошачьей планеты, смотрели на зрителя, будто улыбаясь, а в их зеленых глазах плескались моря далеких миров. Она старалась придать своим персонажам индивидуальность и говорила, что любит их, как родных детей. Художница обожала пурпур и бирюзу, и эти цвета особенно часто встречаются в ее работах. Она и одевалась всегда ярко, носила насыщенный макияж, а ее дети и домашние животные были вечно измазаны краской и становились похожими на героев картин Лорел. «Все в моей жизни должно быть красивым!» - говорила Берч и последовательно воплощала в жизнь свои идеи. Она начала работать на заказ – для кафе, клубов и частных коллекционеров, ее работы и изделия с ее рисунками неплохо продавались. А потом Берч пригласили… в Китай.

Лорел за работой.





И это было просто поразительно. В 70-е Китай был закрыт для граждан США. Лорел стала первой американкой – женщиной! – которую официально пригласили туда как художницу и предпринимательницу. В Китае Лорел открыла для себя технику перегородчатой эмали и создала коллекцию украшений в своем неповторимом стиле. Ее продукция появилась на страницах журналов Vogue и Bazaar, сумки и кружки от Лорел Берч были просто нарасхват.



Она продолжала экспериментировать с металлом, деревом, тканью и керамикой. В 1990-х годах она продала лицензии на использование ее эскизов двенадцати компаниям по всему миру. Некоторые из них и сегодня продолжают выпускать продукцию с рисунками Берч. Российские потребители тоже неплохо знакомы с сумками и брелками, где таинственно улыбаются чеширские коты Лорел Берч.

Лорел Берч позирует на фоне гобелена.





Хотя здоровье Лорел ухудшалось с годами, это не отражалось на ее работоспособности. Когда Лорел было чуть за шестьдесят, она дважды сломала челюсть – когда зевала, а затем за едой. Так она потеряла способность питаться самостоятельно, пострадала и речь. Художница смеялась, что теперь перестанет быть такой болтливой, как раньше. Но рисунки Лорел стали только ярче...

Коты Лорел на обложках книг.

Коты Лорел Берч.





Она умерла в возрасте шестидесяти трех лет от осложнений заболевания, с которым боролась всю жизнь. Впрочем, когда-то все думали, что она не дотянет и до тридцати. Творческое наследие Берч – это свыше пятьдесяти тысяч уникальных работ. Ее рисунки до сих пор – часто с нарушением авторских прав – используются в качестве принтов, ее копируют, ей подражают, а главное – любят. Лорел Берч никогда не хотела стать богатой, она хотела сделать мир ярче и прекраснее. И это, конечно же, ей удалось.



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А вы знали об этом?

На Руси для каждой категории людей были свои прозвища. Людей, которые находились в зависимости от помещика, называли холопами, а одиноких крестьян без земли, называли бобылями и т. д.. Многочисленные войны стали причиной одиночества женщин. В некоторых случаях мужчины не возвращались и женщине приходилось всю оставшуюся жизнь жить в одиночестве.Такие женщины становились для общества не просто вдовами, а "соломенными" вдовами. Прозвище появилось не просто так. По старинной русской традиции после обряда бракосочетания молодоженам стелили постель на снопах. Солома символизировала договор между молодыми людьми. Поженившись, супруги договаривались о том, что жить будут вместе всю жизнь, и горе, и радость переносить вместе, будут верны друг другу, обязуются воспитывать и вскармливать детей столько, сколько Бог даст и стараться сделать жизнь друг друга лучше и стать счастливее.Постель на снопах являлась подтверждением закрепления такого договора. Если мужчина уходил на войну и не возвращался с нее, то про женщину говорили, что "ничего у нее не осталось, одна солома".

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