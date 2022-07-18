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Как мать-одиночка с «хрустальными костями» покорила мир психоделическими рисунками: Лорел Берч и ее разноцветные коты

Работы Лорел Берч видел каждый, а у многих найдутся и вещи с ее принтами – пусть даже имя автора остается неизвестным. Задумчивые кошки психоделических оттенков, бегущие лошади, сказочные цветы и деревья – мир, каким его видели «дети цветов» в 60-х. Она прошла путь от безработной матери-одиночки до владелицы огромного бизнеса, стала первой американкой, приглашенной в Китай. А все началось с попытки преодолеть тяжелое врожденное заболевание…

Коты Лорел Берч.

Коты Лорел Берч.



Лорел родилась в Сан-Фердинандо, штат Калифорния, в 1945 году. Лучезарный взгляд, милая улыбка и… аномальная хрупкость костей – врожденный остеопороз. Болезнь с ранних лет отравляла Лорел жизнь. Причиной перелома могло стать буквально что угодно – легкий удар, неровная дорога, тряска в автомобиле.

Работа Лорел Берч.

Работа Лорел Берч.



Родители Лорел развелись. Мать занималась костюмами для певицы Пегги Ли и была настоящей фанаткой своего дела – нередко забывая о родительских обязанностях. Отношения Лорел с матерью были сложными, в них любовь и разочарование болезненно переплетались друг с другой, и в четырнадцатилетнем возрасте она ушла из дома - с одним бумажным пакетом в руках. Некоторое время девочка жила с отцом, но через какое-то время он просто выставил ее на улицу.

Чтобы выжить, Лорел готовила и убиралась в чужих домах, сидела с детьми, но хрупкое тело едва выдерживало нагрузки. И все же она была счастлива, ведь на дворе были шестидесятые – время хиппи, благословенные дни свободы.

В девятнадцатилетнем возрасте Лорел встретила джазового музыканта по имени Роберт Берч, влюбилась в него без памяти и скоро стала его женой. А затем – и матерью двоих детей, что при ее заболевании было настоящим чудом. Оба раза врачи убеждали Лорел прервать беременность, ведь вынашивание ребенка может негативно сказаться на состоянии костей и у здоровой женщины, а уж у такой хрупкой девушки… Однако дважды Лорел удалось выйти победительницей в битве с собственной болезнью. И вот уже она… мать-одиночка с двумя детьми. Да-да, Роберт оказался ненадежным спутником жизни.

Украшения Лорел Берч.

Украшения Лорел Берч.



У Лорел не было ни образования, ни профессии, ни возможности выполнять тяжелую подсобную работу. Пытаясь найти что-то стоящее – а то и просто занять себя чем-то, пока не подвернется дело по плечу – девушка начала делать украшения. Куски металла, которые она находила едва ли не на свалке, разномастные бусины, монетки… Сперва она делала их для себя и надевала перед выходом на улицу. Но вскоре люди стали спрашивать ее, где она берет такие необычные вещи, и Лорел начала продавать украшения на улице. Вскоре их стали брать местные маленькие магазинчики.

Однажды необычные серьги, сделанные ею, увидел бизнесмен Шаши Шингапури. Он предложил молодой матери-одиночке организовать общее дело – и скоро украшения от Лорел Берч продавались по всей Америке! Бизнес довольно успешно существовал до 1979 года, а затем Лорел ушла в свободное плавание, создав собственный бренд украшений. Постепенно к украшениям прибавились платки и сумки с ее иллюстрациями.

Сумки с рисунками Лорел Берч.

Сумки с рисунками Лорел Берч.

Кружка и зонт с рисунками Лорел.

Кружка и зонт с рисунками Лорел.



Когда болезнь слишком донимала Лорел, она рисовала, создавая на бумаге яркий, психоделический мир, полный радости и любви. Рисовала в постели, в инвалидном кресле, рисовала, когда не действовали анальгетики… И боль отступала. Лорел никогда не училась рисовать, но интуитивно находила сочетания цветов и образы, очаровывающие каждого, кто их видел. Она рисовала сюжеты собственных снов. Бегущие лошади, женщины, словно исполняющие древние ритуалы, одушевленные небесные тела, но главное – кошки.

Лорел мечтала нарисовать как можно больше разноцветных кошек.

Лорел мечтала нарисовать как можно больше разноцветных кошек.

Женщины и лошади - тоже любимые темы Лорел.

Женщины и лошади - тоже любимые темы Лорел.



Стилизованные кошки фантастических оттенков, словно пришельцы с далекой кошачьей планеты, смотрели на зрителя, будто улыбаясь, а в их зеленых глазах плескались моря далеких миров. Она старалась придать своим персонажам индивидуальность и говорила, что любит их, как родных детей. Художница обожала пурпур и бирюзу, и эти цвета особенно часто встречаются в ее работах. Она и одевалась всегда ярко, носила насыщенный макияж, а ее дети и домашние животные были вечно измазаны краской и становились похожими на героев картин Лорел. «Все в моей жизни должно быть красивым!» - говорила Берч и последовательно воплощала в жизнь свои идеи. Она начала работать на заказ – для кафе, клубов и частных коллекционеров, ее работы и изделия с ее рисунками неплохо продавались. А потом Берч пригласили… в Китай.

Лорел за работой.

Лорел за работой.



И это было просто поразительно. В 70-е Китай был закрыт для граждан США. Лорел стала первой американкой – женщиной! – которую официально пригласили туда как художницу и предпринимательницу. В Китае Лорел открыла для себя технику перегородчатой эмали и создала коллекцию украшений в своем неповторимом стиле. Ее продукция появилась на страницах журналов Vogue и Bazaar, сумки и кружки от Лорел Берч были просто нарасхват.

Она продолжала экспериментировать с металлом, деревом, тканью и керамикой. В 1990-х годах она продала лицензии на использование ее эскизов двенадцати компаниям по всему миру. Некоторые из них и сегодня продолжают выпускать продукцию с рисунками Берч. Российские потребители тоже неплохо знакомы с сумками и брелками, где таинственно улыбаются чеширские коты Лорел Берч.

Лорел Берч позирует на фоне гобелена.

Лорел Берч позирует на фоне гобелена.



Хотя здоровье Лорел ухудшалось с годами, это не отражалось на ее работоспособности. Когда Лорел было чуть за шестьдесят, она дважды сломала челюсть – когда зевала, а затем за едой. Так она потеряла способность питаться самостоятельно, пострадала и речь. Художница смеялась, что теперь перестанет быть такой болтливой, как раньше. Но рисунки Лорел стали только ярче...

Коты Лорел на обложках книг.

Коты Лорел на обложках книг.

Коты Лорел Берч.

Коты Лорел Берч.



Она умерла в возрасте шестидесяти трех лет от осложнений заболевания, с которым боролась всю жизнь. Впрочем, когда-то все думали, что она не дотянет и до тридцати. Творческое наследие Берч – это свыше пятьдесяти тысяч уникальных работ. Ее рисунки до сих пор – часто с нарушением авторских прав – используются в качестве принтов, ее копируют, ей подражают, а главное – любят. Лорел Берч никогда не хотела стать богатой, она хотела сделать мир ярче и прекраснее. И это, конечно же, ей удалось.

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А вы знали об  этом?

На Руси для каждой категории людей были свои прозвища. Людей, которые находились в зависимости от помещика, называли холопами, а одиноких крестьян без земли, называли бобылями и т. д.. Многочисленные войны стали причиной одиночества женщин. В некоторых случаях мужчины не возвращались и женщине приходилось всю оставшуюся жизнь жить в одиночестве.Такие женщины становились для общества не просто вдовами, а "соломенными" вдовами. Прозвище появилось не просто так. По старинной русской традиции после обряда бракосочетания молодоженам стелили постель на снопах. Солома символизировала договор между молодыми людьми. Поженившись, супруги договаривались о том, что жить будут вместе всю жизнь, и горе, и радость переносить вместе, будут верны друг другу, обязуются воспитывать и вскармливать детей столько, сколько Бог даст и стараться сделать жизнь друг друга лучше и стать счастливее.Постель на снопах являлась подтверждением закрепления такого договора. Если мужчина уходил на войну и не возвращался с нее, то про женщину говорили, что "ничего у нее не осталось, одна солома".

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