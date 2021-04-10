Что убивает в женщине способность быть соблазнительной

Вы можете находиться в прекрасной форме, носить соблазнительную одежду и вкусно пахнуть, при этом личная жизнь не будет бить ключом. Откроем вам страшный секрет: привлекательность женщины — это не только внешность.

Женская энергия — вот движущая сила мужских желаний. Как развить ее в себе?Действуем по инструкции популярных психологических тренингов.

1. ВЫ РАСПЫЛЯЕТЕ ЭНЕРГИЮ

Переизбыток общения с внешним миром не несет ничего, кроме опустошения. Женщина должна преимущественно общаться с теми, кто ее любит, уважает, восхищается, — это формирует ее биополе. Выходя из зоны комфорта, получая информацию и решая проблемы, женщина идет по мужскому пути — для мужчины преодоление трудностей есть развитие. Для женщины же, которая хочет казаться привлекательной, важно заниматься тем, что ей приносит удовольствие, наполняет ее и делает красивой, а не лишает сил и энергии.

Вы можете находиться в прекрасной форме, носить соблазнительную одежду и вкусно пахнуть, при этом личная жизнь не будет бить ключом. Откроем вам страшный секрет: привлекательность женщины — это не только внешность. 2. ВЫ НЕ УХАЖИВАЕТЕ ЗА СОБОЙ

Принимать ванну, надевать красивое белье, делать новую прическу нужно не только для мужчины, но и для себя. Баловать себя и ухаживать за собой важно для того, чтобы чувствовать свою привлекательность. Баловать себя и ухаживать за собой важно для того, чтобы чувствовать свою привлекательность.

3. ВЫ СДЕРЖИВАЕТЕ ЭМОЦИИ

Помимо позитива и радости мы ежедневно чувствуем и негативные эмоции. Сдерживать их вредно для здоровья. Конечно, ваши истерики не нужно показывать всем подряд, но давать выход слезам и негативу необходимо.

4. ОТСУТСТВИЕ ЛЮБИМОГО ДЕЛА

Работа, которая приносит удовольствие, хобби, увлечения, любимые книги и сериалы, в конце концов — все, что может вдохновлять женщину, необходимо ей как воздух. Создавая что-либо или увлекаясь чем-то, женщина становится по-настоящему прекрасной. Кроме того, лучшая реализация для женщины — именно в творчестве.

5. ЖЕЛАНИЕ РУКОВОДИТЬ

Если вы мечтаете быть боссом, то мужчину с лидерскими качествами вам будет найти сложно. К сожалению, статистика гласит, что сильные мужчины выбирают наполняющих женщин, а лидерство — это мужская энергия разрушения, войны.

6. МУЖСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Когда женщина начинает забивать гвозди, таскать тяжелые вещи, зарабатывать деньги, она перестает думать о творчестве, красоте. Ее энергия уходит на решение мужских задач. Чувствуя это, мужчины не ощущают ее привлекательности.

7. СОПЕРНИЧЕСТВО

Каждый раз, когда вы решите конкурировать с кем-то, подумайте о том, что ничто не забирает у женщины больше сил, энергии и здоровья, чем попытка доказать, что вы лучше кого-то. Эта бессмысленная война субъективна и никому ничего не докажет, а вы потеряете куда больше, чем приобретете в случае сомнительной победы. Каждая женщина прекрасна сама по себе, не надо даже пытаться сравнивать себя с другими.

8. ОТСУТСТВИЕ ПОДРУГ

Женщины подпитывают друг друга общением на темы, которые мужчина никогда не поддержит. Эта милая болтовня и поддержка порой оказывают куда более мощное воздействие, чем кажется на первый взгляд. Главное, чтобы подругам нечего было делить.

9. ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ

Найдите время на себя, даже если на работе аврал, а мужчина занимает весь ваш досуг. Порой почитать, полежать в тишине или заняться любимым делом — это то, что нужно женщине, чтобы восстановить равновесие.