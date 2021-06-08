Мимолетные отношения: какие женщины отпугивают мужчин?

Женщины многогранны и противоречивы, их настроение и поведение может меняться под воздействием погоды или обстоятельств. Они могут совершенствоваться и менять образ, чтобы привлечь мужчину.

Но есть ряд качеств, которые отталкивают мужчин и убивают их желание строить отношения. Каких ошибок стоит избегать девушкам, если они хотят вызывать восхищение мужчин?

Халатное отношение к своей внешности

Мужчины формируют первое впечатление о женщине по ее внешности — это факт. Если им не нравится, как она выглядит, вряд ли они будут рассматривать ее внутреннюю красоту. Мужчины не прощают женщине неопрятность, если это постоянное ее состояние.

Уход за собой — это работа, обязательный ежедневный ритуал. Забудьте про размазанный макияж, несвежую одежду и ногти с облущенным лаком! Приучите себя всегда выглядеть хорошо и опрятно.

Низкая самооценка

Когда женщина считает себя недостойной иметь самое лучшее, мужчины быстро считывают этот настрой. Неуверенность в себе убивает сексуальность, потенциальные кавалеры видят только подавленность и замкнутость. Им не хочется добиваться девушку, которая не осознает свою самоценность, отношения с ней тяготят.

Поверьте в то, что вы достойны быть счастливой!

Не кричите о своей сексапильности

Не стесняйтесь демонстрировать уверенность в себе, проявите свой сексуальный потенциал. Мужчинам нравится, когда у девушки горит взгляд, они обожают чувственные жесты и томный голос. Учитесь владеть своим телом и не будьте пассивны в интимных отношениях с мужчиной.

Хотя мужчинам нравится в женщине сексуальность, их отталкивает, когда ее слишком явно выставляют напоказ. Отчаянные попытки стать привлекательной для сильного пола вызывают недоумение и раздражение. Мужчины не хотят строить отношения с такой девушкой — она не ассоциируется у них с хранительницей домашнего очага.

Сексуальная агрессивность и наигранность производят обратный эффект, совершенно не такой, как ожидает девушка. Мужчины понимают, что на них ведется охота, поэтому стараются не попасться «на крючок». Они не любят, когда их берут штурмом — природой заложено, что именно мужчины должны добиваться и охотиться. Нормальный мужчина вряд ли захочет построить серьезные отношения с девушкой, которая флиртует со всеми подряд.

Чрезмерная холодность мешает строить отношения

Женщина может быть страстной внутри, но внешне демонстрирует абсолютную холодность. Как правило, это проявляется мужеподобным поведением и резкостью, грубыми манерами.

Учитесь мягко проявлять свою симпатию к мужчине, если вы хотите построить с ним отношения. Будьте нежной и чувственной — тогда вы получите ответную реакцию.

Вредные привычки вредят здоровью!

Об этом знают все девушки, но некоторые все равно продолжают курить или пить крепкий алкоголь. Мужчин отталкивают женщины, которые не заботятся о своем здоровье. Им нравится, когда девушка пахнет свежестью и чистотой.

К менее безобидным, но все равно отталкивающим, можно отнести привычку грызть ногти или активно жевать жвачку, заламывать пальцы или очень громко смеяться. Работайте над собой и избавляйтесь от вредных привычек — вы станете более привлекательной в глазах мужчин!

Отношения с мужчиной: не будьте навязчивой!

Мужчин раздражают девушки, которые бесконечно им звонят, пишут сообщения и задают массу вопросов. Им кажется, что избранница пытается контролировать каждый шаг, они перестают быть хозяевами собственной жизни и стараются быстрее разорвать отношения.

Даже если вам очень хочется знать, что делает без вас ваш избранник, не спешите ему звонить. Учитесь контролировать такие порывы — тогда любимый сам начнет проявлять к вам интерес и захочет строить серьезные отношения.

Серьезные отношения: не давите на жалость

Некоторые женщины считают, что, вызывая жалость у мужчины, они смогут удержать его рядом. Это большое заблуждение! Жалость — не лучшая мотивация для серьезных отношений. Она формирует у мужчины чувство вины, а гиперответственность начинает его тяготить. Через некоторое время он устанет соответствовать вашим требованиям и захочет быть самим собой.

Не говорите избраннику, что он — единственный источник счастья для вас, не признавайтесь ежеминутно в любви. Не обижайтесь, когда он не уделяет вам все свое внимание — возьмите под контроль собственные чувства.

Не допустите ситуацию, когда ваше благополучие будет находиться во власти другого человека. Это лишит вас жизненной силы и женского обаяния, а отношения с мужчиной не принесут радости.

Бесконечные сомнения и неуверенность

Когда избранница несколько раз в день спрашивает: «А ты точно меня любишь?», «А я тебе нужна?» и задает другие подобные вопросы, мужчина раздражается. Такая неуверенность выводит его из себя, создает иллюзию, что у вас много недостатков.

Опасность неуверенности в том, что она представляет собой пропасть, которую невозможно заполнить. Даже если любимый человек будет засыпать вас комплиментами, этого все равно недостаточно. Важно избавиться от мысли, что вы хуже других или недостойны своего избранника. Построить полноценные отношения можно только тогда, когда вы наведете порядок в своей душе и поверите в себя.

Неумение общаться с мужчинами

Многие женщины в общении с противоположным полом притягивают все внимание на себя. Они говорят только о себе и совсем не хотят слышать мужчину. Они оценивают, нравится ли им точка зрения, которую высказывает избранник, стоит ли с ней соглашаться. Но совсем забывают, что у него тоже может быть свое мнение, чувства и эмоции. Мужчина хочет строить серьезные отношения с девушкой, которая ценит его интересы — тогда он чувствует свою значимость.

Когда женщина мечтает о свадьбе

Мужчин отпугивают девушки, которые каждого мужчину рассматривают как потенциального мужа. Тема для общения одна — быстрей бы выйти замуж и родить ребенка. Рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя «под прицелом», у него появляется желание быстрее сбежать и сохранить свою свободу.

Даже если ваша заветная мечта — построить отношения с мужчиной, не спешите сообщать об этом каждому кавалеру. Лучше сделайте так, чтобы он сам захотел связать с вами свою жизнь.

Мужчины тянутся к женщинам, которые живут в гармонии с собой. Поэтому любите себя, самосовершенствуйтесь и не отказывайте себе в приятных мелочах — тогда отношения с мужчиной будут счастливыми.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2229065440818890943/

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