8 доказательств того, что вы несчастны из-за своей мамы

Почти каждый человек на земле свои первые отношения выстраивает с мамой. Много лет, вплоть до юности и молодости, мать остается тем человеком, с кем мы общались больше и дольше всех. Немудрено, что именно она оказывает сильнейшее воздействие на каждого из нас, в особенности на дочерей.

Замечательно, если ваша мама вырастила вас и в 18-20 лет со спокойным сердцем отправила в свободное плавание. Но бывают такие матери, которые плотно заседают внутри своих дочерей и управляют их жизнями, даже когда их разделяют города и страны.

Многие психологические проблемы происходят от токсичных отношений с мамой (и папой, но это уже другая тема). Первый шаг – осознать, что сложности в вашей жизни есть и часть из них образовалась от токсичной мамы.

Токсичная мама – это не какой-то монстр, от которого надо изолироваться, нет. С ней можно вполне успешно общаться и делиться сокровенным, просто надо понять, что такую маму, скорее всего, тоже не научили "правильно" любить и дарить тепло. Она может быть строгой, деспотичной, эмоционально холодной, закрытой, ранимой, обидчивой, но она остается Мамой. Задача нас, взрослых тёть, — понять, что мы тянем прошлое за собой, и оно чуточку отравляет жизнь.

Итак, как же понять, что текущие трудности, в том числе связанные с выстраиванием отношений, берут свое начало от вашей мамы?

1. Вы думаете о ней постоянно

Особенно в критические моменты, когда вам предстоит решить важную задачу. Вы прокручиваете в голове мамины установки: "Ты не сможешь", "Это не для нас", "Веди себя тихо", "Не выставляй себя напоказ", "Не кривляйся, сиди смирно". Прошли десятки лет, а вы все еще боитесь "высунуться" и мысленно ждете одобрения мамы. Она все еще занимает основную массу ваших раздумий, и это оказывает гораздо более сильное влияние на вас, чем вы думаете.

2. Вы добиваетесь целей, чтобы впечатлить ее

Вы стремитесь к повышению на работе, увеличению дохода, к построению отношений с тем мужчиной, который должен понравиться маме. Все ради и для мамы. В погоне за этими достижениями вы не видите, чего на самом деле хотите вы. Если ваши отношения с мамой были по-настоящему токсичными, то, добиваясь целей, вы, скорее всего, испытываете чувство, будто снова не смогли впечатлить ее. Помните, что ваши цели представляют ценность, даже если она этого не замечает.

3. У вас проблемы с выстраиванием личных границ

Токсичная мать вполне могла повлиять на выстраивание здоровых отношений с окружающими людьми. Вам сложно увидеть, где заканчиваются ваши границы и начинаются чужие. По этой причине возникают трудности в отношениях, особенно с противоположным полом. Появляется недопонимание, и в каждом действии партнера вы видите угрозу вашим отношениям.

4. Вы ведете себя как она

Живя в токсичной семье, вы думали: "Я никогда не буду, как мама! Никогда не буду так относиться к своим детям". Прошли годы, и – вот парадокс – вы копируете ее поведение. Так же наказываете детей, говорите словами своей мамы. Если вы проследили в своем поведении такой момент, пугаться не стоит. Просто проанализируйте свои привычки, отследите, когда появляется копирование мамы. При необходимости проработайте эту проблему с психологом.

5. Вы беспокоитесь о ее настроении

Вы боитесь задать простейший вопрос о том, как у нее дела. В ответ вы чаще всего слышите жалобы и недовольство, даже если фактически все у мамы, кроме настроения, хорошо. Ее слова нарушают ваши границы, у вас самой портится настроение, и вам хочется бежать подальше от этого негатива.

6. Вы – перфекционист

Если на работе вы всегда выполняете работу на 100% и не чувствуете удовлетворения, это определенно идет из детства и среды, в которой вы выросли. То же самое касается домашних дел. Вы не позволяете себе отдохнуть, небольшой беспорядок в вашем(!) доме вызывает у вас нервную трясучку, а грязная посуда в раковине – стресс. Скорее всего, в детстве вы пытались соответствовать ожиданиям других и сейчас, во взрослой жизни, не позволяете себе расслабиться ни на секунду. Вам кажется, что строгая мама стоит у вас за спиной. Однако осознание проблемы – уже большой шаг к освобождению.

7. Вы чувствуете себя во всем виноватой

Нередко в токсичных семьях родители винят детей за то, что те разрушили папам и мамам жизни. Чувство вины плотно укореняется в ребенке, и он переносит негатив во взрослую жизнь. Поймите, что каждому человеку свойственно ошибаться, не корите себя за это.

8. Вы пытаетесь всем угодить

Если в детстве вы пытались угодить взрослым, чтобы быть хорошей (нас же всех учат быть "хорошими девочками"), то во взрослой жизни такое поведение приобретает опасные формы. Например, чтобы угодить матери, вы можете покупать дорогие подарки, которые сильно бьют по вашему карману. Или в отношениях с партнером вы позволяете ему вести себя не совсем порядочно, лишь бы вы были хорошей и удобной.

Если хотя бы в нескольких пунктах вы узнали себя, не пугайтесь! Это не значит, что вы плохая или какая-то не такая. Вы – нормальная, просто ваша мама занимает в вашей голове больше места и пока еще управляет вашей жизнью. Вы сможете от этого избавиться, когда осознаете проблему и начнете отслеживать свои многолетние привычки и реакции на определенные стрессовые ситуации. Кроме того, разрешить проблему поможет психолог.

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