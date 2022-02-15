Из грязи в князи: 3 русских крестьянина, ставших миллионерами. Кто они и как им удалось разбогатеть?

Долгое время в нашей стране считалось, что жизнь русского крестьянина повсеместно была сплошной мукой без надежды на счастливое завтра. О редких умельцах, которые своим трудом пробились с самых низов в люди, в СССР старались не говорить. Но на самом деле среди крестьян хватало по-настоящему одаренных, которые смогли не только выкупить вольную, но и стать настоящими "буржуями". Упорным трудом, высоким мастерством и, конечно, не без удачи. Вашему вниманию 3 истории превращения бесправных крепостных в настоящих хозяев жизни.

1. Петр Губонин - великий "толстопуз".

Петр Губонин в буквальном смысле кайлом прорубил себе дорогу от простого каменщика до железнодорожника всея Руси. Петр Ионович родился под Москвой в 1825 году в семье крепостного крестьянина. Как и отец, Петр работал камнерезом. В этом деле Губонин освоил не только тяжелую обработку камня, но и руководство такими же трудягами. В 20 лет Петр работал десятником (прораб по-нынешнему) у купца Русанова, строившего Брестское шоссе. Губонин пользовался у работяг уважением: будучи физически крепким, он не раздавал оплеухи и даже не повышал голос на подчиненных.

Молодой камнерез блестяще выполнил ответственное задание по облицовке гранитом столичного Исаакиевского собора. На заработанные деньги в 1858 году уже в 23-летнем возрасте Петр Губонин обзавелся вольной. Знатоку каменного дела доверили построить несколько мостов для Южной железной дороги. Государство осталось довольно объектами, а Губонину стали доставаться всё более масштабные проекты строительства железных дорог. Так, в 1870-х Петр Ионович построил Балтийскую и Уральскую горнозаводскую дорогу.

Вчерашний крестьянин с сотоварищами в 1870-м основали "Волжско-Камский банк" - первый русский банк без участия иностранного фунта. От Петра Ионовича нашей стране досталось не только железнодорожное полотно. Например, его брянская лесопилка превратилась в механический завод. Его не сгубили ни революция, ни война, ни приватизация. Брянский машиностроительный завод, заложенный Петром Губониным еще в 1873 году, работает и сегодня. Это одно из старейших отечественных предприятий в своей отрасли.

Состояние Петра Ионовича Губонина оценивалось примерно в 20 миллионов рублей. Но при своем богатстве и личном знакомстве с императором промышленник не скатился до золотых унитазов, а жил скромно и щедро. Даже став миллионером, Губонин продолжал ходить в картузе и длинном сюртуке. Для него было обычным делом одарить банщика или швейцара рублем. Губонин построил больницу и школы в Брянске, духовную семинарию в Твери и еще много светских и церковных учреждений. Последние годы Петр Ионович провел в Гурзуфе, который превратил в почти европейский курорт с русскими ценами. "Толстопуз", как его называл Сергей Витте, и сам жил, и для других старался.

2. Савва Морозов - основатель одной из богатейших семей России.

Савва Морозов, пожалуй, один из самых знаменитых русских мануфактурщиков. Вот только миллионер и благодетель революционного движения не был выходцем из крестьян. Крепостным был его дед, основатель купеческой династии и по совместительству тезка - тоже Савва Морозов, родившийся в 1770 году. Начало ткацкой империи Морозовых положило удачная женитьба Саввы Васильевича. На приданое супруги в 5 золотых рублей Морозов в 1797 году открыл ткацкую мастерскую. Он уже работал на этом поприще, поэтому знал, что к чему.

Супруги трудились вместе: за единственным станком Савва работал сам, а жена помогала красить изделия. Чтобы их продавать, Морозову приходилось шагать 100 километров в Москву. Мастерская быстро росла, и к 1811 году у Морозова было 10 станков, которые приносили годовой оборот в 1200 рублей. Делу Морозовых подсобил пожар в Белокаменной в 1812 году, где пострадали многие ткацкие предприятия. Морозовская мастерская в подмосковном Орехово-Зуево быстро набирала обороты и клиентскую базу.

Интересно, что Савва Васильевич не только ткал на совесть, но и честно выполнял обязанности "сберкассы". Даже местные крестьяне оставляли у Морозова деньги на хранение. В 1821 году уже на шестом десятке Савва выкупил себя и своих детей из крепостной зависимости. Вольная составила баснословные по тем временам 17 тысяч рублей (для сравнения: корова в те годы стоила 3 рубля). С того момента дела у Саввы Васильевича пошли в гору. В 1820-1830-х у него появились ручная ткацкая фабрика в Москве, предприятия в местечке Никольском и Богородске.

Человек, за все свои 90 лет так и не обучившийся грамоте, собственным трудом без единого заграничного пенни создал в России настоящую текстильную империю. В 1847-м Морозовы освоили хлопчатобумажное производство. Еще до "хлопкового бума" с присоединением Средней Азии они обуздали технологию завтрашнего дня. Но главное, что оставил Савва Морозов - семейство достойных людей, продолживших развитие и облагораживание России. На пике состояние клана Морозовых достигало порядка 40 миллионов рублей. А всё началось с ручного труда простого русского крестьянина.

3. Платон Голубков - золотоискатель и щедрый меценат.

Платон Васильевич Голубков - очередной пример трудолюбивого выходца из самых низших социальных слоев России. Голубков родился в Костроме в 1786 году. Детство его было ужасно бедным. Грошовый календарь стал для него единственным учителем грамоты, а книги - лучшими друзьями. Любознательному юноше даже разрешали ночевать в городской библиотеке, где он зачитывался вместо сна. Выучившись, Платон Васильевич попал в астраханский порт. Вместе с купцами он избороздил всё Каспийское море, помогая им торговать и вести учет средств.

Набравшись знаний и опыта, Голубков отправился искать русский Клондайк в Сибири. На золотых приисках Платон и сколотил своё состояние. Сложно оценить количество ассигнаций под матрасом Голубкова. Но о его реальном богатстве говорят прежде всего благие дела. Например, на строительство девичьего института в Иркутске Платон Васильевич с 1841 года пожертвовал более 100 тысяч рублей. Голубков переживал о тех, кого обделила фортуна: он был попечителем приютов в родной Костроме, Красноярске, Петергофе, полмиллиона рублей выделил на помощь московским беднякам.

Не только жажда разбогатеть роднила Голубкова с американскими золотоискателями. Купца тянула романтика освоения новых земель. И чтобы хоть как-то заинтересовать товарищей по гильдии, решил сам вложиться в исследование Азии и Дальнего Востока. В 1830-1840-х Платон Васильевич издал ряд работ об английской колонизации Индии, о походах купцов в южную и среднюю Азию и взаимоотношениях с местными народами.

Голубков спонсировал исследования Русского географического общества. Так, 30 тысячами он помог этнографу Небольсину отправиться в Камчатскую экспедицию в 1851 году. На голубковские деньги общество издало карту Азии и перевело на русский язык исследования немецкого географа Риттера. Купец скончался в 1855 году. Сегодня о Платоне Голубкове известно не так много. Но история сохранила для потомков главные факты о русском золотом магнате: он радел за своё Отечество и никогда не скупился помощью для нуждающихся.

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