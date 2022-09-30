Пугают, наказывают и вознаграждают: Духи, обитающие в горах

Горы издавна очаровывали и пугали людей своей таинственностью и неизведанностью. Многие из них окружены аурой мистических легенд, например, о водящихся там потусторонних существах.

Горный хозяин

По поверьям, обитали в горах особые духи, которых так и называли - горные. Они охраняли здешние места, не допускали туда посторонних, а иногда помогали попавшим в беду.

Обширный материал, посвященный горным духам, был собран в 1923-1925 годах исследователем и фольклористом Александром Мисюревым. В основном туда вошли рассказы бывших рабочих золотых приисков Горной Шории. Те рассказывали, что до революции Горного хозяина поминали в этих краях даже чаще, чем Бога. Так и говорили чуть что: «Накличете Горного!»

Так, в забоях нельзя было свистеть. Если кто осмеливался, потом долго еще отовсюду раздавался свист. Особенно страшно было ночью одному.

Как-то раз рабочий по фамилии Огарков, подвыпив, принялся подначивать:

-Эй, Горный, выходи драться!

Потом, когда он шел с товарищами с приисков, вдруг остановился и принялся махать кулаками. Вроде как в драку вступил с кем-то невидимым для остальных... А потом стал кувыркаться по снегу весь в крови, словно его и впрямь кто-то бил. Кое-как, с молитвами, добрались до своей казармы.

Заперлись и всю ночь тряслись от страху. А Огарков оказался весь избит, сутки пролежал.

Еще один рабочий как-то пришел домой, а дети рассказывают, что приходил здоровенный мужик, загнал их с середины избы в угол. Рабочий попросил, чтобы дали его семье другое жилье. Но и там было «нечисто». По вечерам сама собой отворялась дверь. Пес при этом сильно лаял. Однажды мужик с женой решили пойти посмотреть, на кого же он лает. Вышли и столкнулись с гостем незваным «с лесину ростом». Не помнили, как бежали домой...

Глава семьи решил, что надо Горного задобрить. Пошел на просеку, положил там бутыль спирта и кисет с табаком, попросил Горного хозяина не гневаться. Через три дня все исчезло, и с тех пор семью рабочего никто больше не беспокоил.

Пожилая женщина пошла навестить одну из дочерей и заблудилась. Начало темнеть, пошел дождь. Женщина сидела под пихтой, дрожа от холода. Вдруг, по ее словам, из чащи вышел «мужик ростом со скалу о двух головах». Между ними произошел такой диалог:

- Ты, баба, сидишь?

- Сижу.

- Трясешься?

- Трясусь.

- Ну и трясись.

Затем мужик пропал, а женщина только утром, когда рассвело, смогла вернуться домой. Три дня ее трясло, и с тех пор она боялась ходить в гости к дочерям.

На Андобе однажды рабочие услышали, как смотритель зовет на обед. Да почему-то очень громко ревет. Вышли - а там никого. Рассказали смотрителю - а он смекнул, что это Горный звал, велел плеснуть ему водки.

Хозяйка медной горы

Еще один широко известный в народном фольклоре горный дух это знаменитая Хозяйка медной горы (Малахитница) — мифический образ хозяйки Уральских гор, хранительницы драгоценных пород и камней. Она иногда предстаёт перед людьми в виде прекрасной женщины с косой и лентами из тонкой позвякивающей меди, в платье из «шелкового малахита», а порой — в виде ящерицы в короне.

Хозяйка Медной горы на почтовых марках. Россия, 2004 год

Образ стал популярным после издания П. П. Бажовым сборника сказов «Малахитовая шкатулка». В сказе «Каменный цветок» с Хозяйка медной горы встречается мастер Данила которому та помогает раскрыть свой талант. «Медной горы хозяйка» — один из самых известных сказов русского писателя Павла Бажова (1879 – 1950). Сказ был впервые опубликован в 1936 году. Медная гора — это название медного рудника Гумешки на Урале.

При написании сказов П. П. Бажов основывался на устных преданиях, слышанных им в детстве от горняков в 1892—1895 годах. Образ Хозяйки Медной горы или Малахитницы в горно-рабочем фольклоре имеет различные варианты: Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух, Горный старец, Горный хозяин. Все эти фольклорные персонажи являются хранителями богатств горных недр.

Малахитница покровительствует людям, которые в горах у нее камень добывают, кто красоту камня видит и работы на камень не жалеет, учит своему тайному искусству — как самую потаенную, скрытую красоту из камня «выпускать». Жадных и жестоких наказывает, превращая камень ценный в пустую породу, а то и тело человеческое — в камень.

В горах у Хозяйки такие хоромы, какие, возможно, и не снились смертным. Но человек по собственной воле в подземный ее дворец попасть никак не может. Только если Хозяйка откроет перед ним дверцу. А дверцы у нее в каждой пещере, в каждой шахте, в каждой штольне имеются.

Многие люди хотели бы с ней познакомиться и в гостях побывать, потому что есть у Хозяйки такая приятная привычка: одаривать гостей — кого новым знанием, кого новым умением, а кого просто горсткой драгоценных камней. Но только лучше к этому не стремиться. Потому что Хозяйка — самая что ни на есть нечистая сила, злее Полоза и змеевок порой, - жестокая и бессердечная, но справедливая властительница гор, как и всякое божество дохристианской эры.

И, кстати, за все, что Хозяйка Медной Горы подарит, всегда потом платить втридорога приходится: несчастьями или ранней смертью, или болезнью какой-нибудь — телесной или душевной. Но легкой жизни у тех, кого Хозяйка заметила и приветила, не бывает. Как говорят на Урале:

«Вот она, значит, какая — Медной Горы Хозяйка! Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало».

Не любит она, когда кто-то другой в ее горах командует, только за ней право дарить и отнимать, карать и миловать. А камень ей подчиняется и под ее руками как вода течет: может схлынуть в земные глубины, а может выплеснуться на поверхность, может человека как саваном окутать и так застыть.

В Сибае старожилы подземного рудника рассказывали такую историю. Один шахтер отправился в забой и пока он выполнял наряд, к нему вдруг подошла незнакомая женщина и сказала, чтобы он быстрее шел к напарнику, ему стало плохо. Шахтер побежал в сторону, куда показала женщина, и вдруг на том месте, где он стоят несколько секунд назад, произошел обвал.

Подбежав к напарнику, мужчина увидел, что тот спокойно выполнял свою работу. И тут до него дошло, что в шахте не могло быть никакой женщины. Потом говорили, что это была Хозяйка медной горы.

Строители с планеты Фаэтон

Учительница Наталья Казимирская - родом из поселка Кондома Кемеровской области. В ее детстве у дороги возле села стояло на двух кубах-постаментах каменное изваяние шестиметровой высоты с грубо вытесанными чертами лица. Называли этого каменного великана - Человек-гора.

Неожиданно через много лет Человек-гора стал сниться Наталье, звать к себе... Однажды вечером перед сном женщина услышала звук, будто сыплются камешки, а за ним голос:

- Мы тебя ждем, девочка.

Как ни странно, Наталья этому даже не удивилась: дед ее был предсказателем и делал обереги уходящим на фронт солдатам, а бабушка лечила молитвами. Самой Наталье однажды сказали, что она - носительница шаманского дара.

Казимирская смогла добраться до того места в тайге, где находился Человек-гора. И обнаружила поблизости стену, сложенную из прямоугольных каменных блоков. Тут же была дверь с изображением лица. Похоже, здесь в древности велось какое-то строительство.

Женщина села на камень и впала в измененное состояние сознания, в котором говорила на незнакомом шипящем языке с теми древними строителями. Они поведали ей, что зовутся асурами и прибыли на Землю с планеты Фаэтон, спасаясь от неких темных.

На Земле пришельцы начали строить защитные установки, отражающие отрицательную энергию. Асуры рассказали Наталье, что они были гигантами и что у них есть потомки среди землян. В конце концов, по словам асуров, темные нашли их и на нашей планете. Души тех, кто говорил с женщиной, остались в каменной ловушке.

Закрыв глаза, Казимирская «увидела», как от нее отлетает светящийся шар, в который из ближайшей скалы стали бить молнии.

Позднее Наталья прочитала, что на Земле когда-то действительно жила раса асуров. Они построили три города, один из которых назывался Железным. Может быть, Наталья как раз и побывала на руинах этого города?

Асуры — в индуизме божества низкого ранга, иногда называются демонами, титанами, полубогами, антибогами, гигантами

Между прочим, в 2013 году в районе горы Кулюм на высоте более километра было найдено похожее сооружение, возле которого недавно побывала экспедиция научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Не исключено, что все это остатки одного мегапоселения.

Одной из участниц экспедиции «Космопоиска» прямо в палатке явилось видение - девушка в светлом платье и мужчина, бесшумно уходившие по коридору. Вероятно, это был хрономираж - фантомы людей, которые когда-то тут жили.

Горный дух Рюбецаль

Рюбецаль - это знаменитый дух гор Крконош в Силезии и Богемии (Судеты), подземный король, повелитель гномов, одна из центральных фигур во всей германской мифологии.

Рюбецаль был олицетворением непогоды, хранителем подземных сокровищ. Его владения простирались на 780 км вглубь земли, а на поверхности ему принадлежал небольшой лесной участок в горной Богемии. Здесь его можно было иногда встретить в виде старца, физически он мог принять любой образ: от старой бабушки до летучей мыши, или жабы, или мог стать гигантом.

Рюбецаль считается добродушным, но вспыльчивым. Хорошим людям он помогает, злым причиняет неприятности, сбивая с пути и направляя в пропасть. Впервые появляется в немецких сказаниях и легендах в 15 веке. Его 3,5- метровая скульптура, вырезанная из цельного куска камня, была изваяна неизвестным скульптором в 15-16 веке, в лесу на вершине горы, задолго до того, как возле него был построен одноименный замок Rübezahl.

Как и в прежние языческие времена люди приходят к монументу с цветами и, исполнив несложный ритуал, загадывают сокровенное желание, которое, как показывает многовековая практика, обязательно будет выполнено, если ваше сердце и помыслы чисты.

Рюбецаль герой многих мифов, сказок, о нем изданы книги, сняты фильмы. Рюбецаль может исцелить ваши недуги, а отель находится в поле его доброй энергии. Сегодня монумент Рюбецаль - это исторически охраняемый объект, который находится в парке гостиницы.

Наиболее известная из сказок обыгрывает этимологию имени «Рюбецаль», что буквально означает «считающий репу»: Репный король украл настоящую человеческую принцессу и утащил ее в свое царство, под землю. Принцесса тосковала одна, скучала по своим придворным дамам, по своим любимым собачкам. Повелитель реп вздумал ее утешить: одну репку превратил в такую-то придворную даму, другую — в другую, сделал всех; из маленьких репок сделал собачек, точь-в-точь как те, настоящие. Принцесса была в восторге. Но не долго длилась радость. Через три дня стали сохнуть и на глазах вянуть молоденькие дамы; одряхлели собачки, так что с подушек уж не могли вставать. Собачья эта старость, неестествено быстрая (только три дня!) объяснялась тем, что и собаки, и фрейлины — были репные.

Миражи Айыртау

Разного рода миражи в горах не редкость. Так, на вершине горы Айыртау, что на востоке Казахстана, у некоторых туристов возникают странные галлюцинации. Например, Арсений Смирнов из Новосибирска поведал, что земля вокруг горного массива вдруг стала колыхаться подобно морским волнам.

Айыртау

Другие путешественники рассказывали, что в складках скал им мерещились какие-то фигуры с горящими глазами. А кое-кому слышались неясный гул и удары, раздающиеся из горных недр.

По одной из версий, горная цепь Айыртау - это осколки кометы, некогда врезавшейся в Землю. Действительно, камни, из которых состоят эти горы, имеют необычно насыщенный черный цвет и плохо вписываются в окружающий пейзаж.

Детский плач

Встречаются истории и пострашнее. В конце 60-х годов прошлого века как-то осенью трое альпинистов организовали поход на одну из кавказских вершин. Их не смутила плохая погода - ветер и снег с дождем... К вечеру, добравшись до подножия горы, туристы поставили палатку, поужинали и собрались ночевать.

Внезапно все трое услышали снаружи палатки странный звук. Сомнений не было: это плакал ребенок. Один из путников решил выйти из палатки и проверить - а вдруг и впрямь там кто-то есть?

Напрасно оставшиеся туристы ждали товарища - он не вернулся. Тогда второй альпинист отправился на поиски ушедшего. Все это время детский плач не прекращался.

После того как в течение двух суток группа не выходила на связь, была организована спасательная экспедиция. Спасатели обнаружили занесенную снегом палатку, в которой находился лишь один человек. Совершенно седой, он ничем не напоминал того парня, каким был всего лишь несколько дней назад... К тому же, похоже, у него помутился рассудок.

- Он плачет, он все время плачет! - повторял несчастный.

Трупы двоих его товарищей были найдены в 100 метрах от палатки. Оба вмерзли в снег. И у обоих лица были искажены от дикого ужаса...

Выжившего отправили в психиатрическую больницу с диагнозом психическое расстройство на почве сильнейшего нервного потрясения. А местные старожилы тут же вспомнили предание о том, что порой в лютое ненастье в горах раздается душераздирающий детский плач, и горе тому, кто его услышит!

Девушка на скале

Говорят, что если человек погиб в горах, то дух его обречен скитаться в местах гибели. Во всяком случае, призраки в горной местности появляются довольно часто.

Менее года назад на сайте reddit.com пользователь под ником SlicedUpBeef разместил снимок, сделанный его двоюродной сестрой в районе пика Дундас (Гамильтон, Канада). Фото запечатлело стоящую на крутом склоне нечеткую фигуру худой высокой девушки с темными волосами, одетой в черные брюки и белую кофту.

Дело в том, что это место практически недоступно для человека, и вряд ли кто-нибудь мог там вот так спокойно стоять. Кстати, автор снимка фотографировала в тот момент своего друга и никакой девушки не заметила...

Скорее всего, считает SlicedUpBeef, камера зафиксировала призрак девушки, покончившей здесь с собой. Дундас имеет репутацию пика самоубийц - как минимум дважды в год кто-нибудь прыгает отсюда вниз. А поскольку гора достаточно высокая, то шансов выжить никаких.

Впрочем, скептики считают, что многие «сверхъестественные» явления - результат различных электромагнитных, акустических и прочих горных природных аномалий, влияющих на психику человека. Хотя все ли мы можем объяснить рациональным путем?

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А вы знали об этом?

Гарем наркобарона Пабло Эскобара представлял собой настоящий городок с павильонами, прогулочными парками и искусственными прудами, где плавали лебеди. В гареме жило около 400 женщин. Городок тщательно охранялся, а после смерти хозяина многих женщины продали в публичные дома. О жизни этих дам тоже мало что известно. Говорят, Пабло не следил за своими дамами и охранники городка часто этим пользовались.

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