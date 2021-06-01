10 фокусов нашего мозга, которые тот проделывает незаметно для нас

Как узнать тип личности человека по обуви? Есть ли выключатель у рвотного рефлекса? Что может сделать с человеком простой леденец? Ответы на эти и другие вопросы — в нашей статье!

Используйте обувь людей для того, чтобы узнать тип их личности

Мы сейчас говорим не об очевидных вещах, не о том, что готы или металлисты всегда носят чёрные ботинки, что хиппи носят свои сандалии, а хипстеры — брюки в обтяжку и бабушкины занавески, обмотанные вокруг ног. Согласно науке, обувь, надетая на ноги незнакомца, может помочь узнать массу деталей о нём.

Исследование, проведённое в двух колледжах, выявило некоторые специфические тенденции в том, как мы выбираем обувь. Но это не то, о чём вы подумали. Испытуемые не могли вычислить, к примеру, политические взгляды владельца обуви, но могли узнать о нём уйму личной информации, в том числе потенциально опасной.

А теперь некоторые примеры:

Желчные, дотошные люди предпочитают новую и ухоженную обувь, вероятно, чтобы не чувствовать себя постоянно комком нервов.

Люди, носящие практичную обувь, как правило, относительно приятны в общении.

Спокойные, собранные люди, кажется, получают удовольствие от ношения обуви, которая выглядит чрезвычайно неудобной (может быть, таким способом проявляется ревущий сгусток агонии и волнения, который скрывается внутри этих людей?

Вы можете узнать больше, пока спите

Люди агрессивные, как правило, носят ботильоны. На первый взгляд, в этом нет никакой внутренней логики… пока вы не поймёте, что они выбирают такую обувь чисто подсознательно, из-за её эргономики, которая позволяет пнуть побольнее.Если вы читаете это и думаете: «Ну, мои-то ботинки ничего серьёзного о моей личности не скажут, я просто выбрал их потому что они дешёвые и удобные», то имейте в виду, что это тоже определённый тип личности, и эта личность привыкла рассуждать именно таким образом. В том-то всё и дело: независимо от того, какой логике вы следуете, она возьмёт своё, когда вы войдёте в обувной отдел ближайшего торгового центра.

Допустим, вы устали спать как простой смертный, и желаете узнать, как превратить эти бесполезные циклы «быстрого сна» в циклы продуктивные. Совсем незначительное изменение в режиме может помочь вам использовать сон в своих интересах, в результате чего вы станете умнее.

Учёные узнали, что если вам надо запомнить целую уйму информации (скажем, перед экзаменом), не надо начинать её заучивать за несколько дней до экзамена. Учить надо начинать как минимум за сутки перед экзаменом, и при этом обязательно нужно выспаться.

Исследование в Гарварде показало, что этот метод работает. Испытуемых разделили на три группы, и показали им различные изображения для того, чтобы они их запомнили.

Память первой группы испытуемых проверили через 20 минут, память второй группы проверили через 12 часов, а память последней группы проверили через 24 часа. Вероятно, вы думаете, что те, кто был протестирован через 20 минут, справились с заданием лучше всех? Это не так. Участники, которые спали перед проверкой, и имели 24 часа для того, чтобы «переварить» полученную информацию, справились с тестом гораздо лучше тех, кого проверяли через 20 минут.

Способность нашего мозга сохранять информацию может быть разделена на три стадии: получение информации, её консолидация, и способность вспоминать. Первая и последняя стадия задействованы, когда человек бодрствует.

А вторая стадия является своеобразным «посредником» между первой и последней стадиями, и «включается» консолидация только во время сна.

Когда вы спите, ваш мозг постоянно обрабатывает информацию, которую он не успел обработать во время бодрствования. Это помогает укреплять неврологические связи в мозгу. Думайте об этом процессе, как о загрузке в компьютер каких-то данных. Когда вы пытаетесь что-то скачать из сети, просматривая на компьютере кино, скачивание информации занимает у вас больше времени, не так ли? Но стоит вам закрыть все сторонние приложения, скачивание станет более плавным, и пойдёт намного быстрее.

У вашего рвотного рефлекса есть выключатель

Выключите свой рвотный рефлекс, собрав пальцы на левой руке в кулак, и сильно сжав большой палец.

Электронная почта превращает вас в лжеца

Есть причина, по которой нам трудно лгать кому-то в лицо. И заключается она не просто в словах. Необходимо говорить так, чтобы казаться убедительным. Вам необходимо думать о зрительном контакте, о движениях своего тела. Всё это придется контролировать для того, чтобы ваша ложь была правдоподобной.

Из-за этой особенности психологи всегда знали, что людям куда проще врать в письмах, нежели в лицо друг другу. Недавнее исследование показало, что во время переписки по электронной почте вы почти гарантированно будете врать. Участникам исследования предложили разделить $89 со второй стороной. Им сказали, что другой участник не будет знать точную сумму, которую было решено поделить, и предложили этим людям самим определиться с суммой, которую они хотят отдать. Невероятно, но 92% людей, использующих электронную почту, лгали о размерах суммы, которую они делили. В среднем пользователи электронной почти давали своим партнёрам на $27 меньше того, что им полагалось при справедливом дележе.

И это ещё не всё. Испытуемые фактически не чувствовали никакой вины за свою ложь. Кажется, факт того, что человек уставился в монитор компьютера, удаляет из его души все эмоции и чувство вины.

Можно работать продуктивнее, если учитывать особенности людей

Вот парень, который спотыкается в офисе, ходит с трехдневной щетиной и следами похмелья на лице. Этот человек никогда не приходит вовремя, так как просто считает, что все остальные должны к нему приспосабливаться. Но эй, оказывается, что этот парень фактически является лучшим работником офиса.

У нас всех есть «биологические часы». И более того, ваше естественное время пробуждения сдвигается «на пораньше», по мере того, как вы становитесь старше. Всё это говорится здесь для того, чтобы донести до вас суть. А она состоит в том, что нужно позволять людям работать тогда, когда их тело к этому готово, и не загружать их работой в тот момент, когда их мозг вопит о том, что сейчас неплохо бы поспать. Этот простой ход позволит вашим людям работать более эффективно.Учёные установили, что большинству людей лучшие мысли приходят в голову поздним утром. Так что просьба к подчинённым сосредоточиться после 16:00 — это просьба глупого человека. После обеда большинство людей начинает уставать, и это приводит к падению производительности.

Обманите себя, чтобы почувствовать невозможное

Весёлый трюк, который можно делать на вечеринках:

Лягте на пол лицом вниз.

Попросите приятеля подержать вас за запястья. Руки держите напряжёнными. Голова пусть свисает свободно. Тело тоже расслабьте настолько, насколько это возможно.

Оставайтесь в таком положении 30 сек.

После этого пусть ваш приятель МЕДЛЕННО положит ваши руки на пол.

Как только ваши руки опустятся, вы почувствуете, как они проходят сквозь пол!

Ношение красной формы помогает побеждать в соревнованиях

Мы уже как-то раз говорили о том, что ношение красной одежды делает вас более привлекательными для противоположного пола, но теперь, похоже, вы можете вообще выбросить из шкафа всю одежду, которая не имеет красноватого оттенка. Потому что оказывается, что красное помогает побеждать в спортивных соревнованиях.

Два британских исследователя изучили результаты Олимпийских игр 2004-го года, и пришли к выводу, что у человека или команды, одетых в красное, шансы победить очень велики. Этот вывод был сделан с учётом огромного многообразия команд, и с учётом разных видов спорта, как командных, так и индивидуальных, таких, как футбол, тхэквондо, борьба.

Однако не стоит забывать о такой ключевой вещи, как «близкое соответствие». То есть если вы находитесь на 23-м месте турнирной таблицы и выйдете бороться против парня, который № 1 в мире, никакое количество красного цвета вас не спасёт. Но в матче, в котором соперники примерно равны по силам, красная одежда является статистически важным фактором, который способствует победе. Исследователи полагают, что причина этого в том, что красный цвет символизирует господство.

Демонстрацию этого можно увидеть у разных видов обезьян, например. У людей наблюдается нечто подобное. То есть доминирующие самцы склонны сильно краснеть в те моменты, когда кто-то покушается на их власть, и хочет разрушить установившуюся иерархию. Лицо людей тоже краснеет, когда они раздражены и готовы к драке. Ассоциация красной спортивной формы с господством и агрессией может послать сопернику подсознательный сигнал о том, что он допускает большую ошибку, бросая вызов вожаку стаи.

Дайте человеку леденец, чтобы сделать его более милым