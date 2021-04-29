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Суворов: сын армянки Авдотьи Мануковой

Суворов: сын армянки Авдотьи Мануковой

 

Александр Суворов родился 13 ноября 1729 года в Москве в дворянской семье генерал-аншефа и сенатора Василия Суворова и Авдотьи (Евдокии) Мануковой, принадлежащей к армянскому роду Мануковых.

Поскольку факт армянский корней Суворова часто оспаривается, следует отметить, что писали о Суворове известные ученые. Русский историк Михаил Пыляев написал, что «фамилия Мануковых происходит от армянского слова «манук», что в переводе означает дитя». Другой ученый, известный историк культуры Николай Вильмонт в своих трудах отметил, что «Суворов был с материнской стороны армянином, и насмешливый ипохондрик князь Потемкин-Таврический находил, что «солдатские шутки Александра Васильевича явно отзывают кавказским балагурством». А в третьем томе Московского некрополя написано: «мать генералиссимуса Суворова, Авдотья Федосеевна, рожденная Манукова, умерла до 1760 г.».

Военную службу Суворов начал в 1748 году в чине капрала, хотя дворянские дети начинали ее в офицерском чине. В 1754 году ему было присвоено офицерское звание поручика. Суворов отличился во время Семилетней войны и в первой русско-турецкой войне.Имя Суворова тесно связано и с историей армян в Российской империи: он активно участвовал и в русско-армянских отношениях.

В 1780 году, по поручению князя Потемкина, Суворов участвовал в совещании вместе с видными армянами Иваном Лазаревым и Осипом Аргутинским по разработке проекта восстановления армянской государственности под протекторатом России.

Суворов: сын армянки Авдотьи Мануковой

 

Он даже был назначен командующим Астраханской группой русских войск, которые должны были осуществить освобождение Армении. Но поход русских войск в Закавказье тогда не был осуществлен.В 1782-1784 годах Александр Суворов командовал русскими войсками в Крыму и, по поручению императрицы Екатерины II, организовал переселение армян из Крыма на Дон.В ходе второй русско-турецкой войны, уже в чине генерала, Суворов одержал исторические победы при Кинбурне в 1787 году и под Очаковом в 1788 году, где разбил турецкую армию.

В феврале 1799 года Павел I назначил Суворова главнокомандующим русскими войсками, направленными в Италию. После возвращения на родину Суворов получил высшее воинское звание – генералиссимус.

Суворов: сын армянки Авдотьи Мануковой

 

Александр Суворов в качестве полководца провел 60 сражений и боев и не знал поражений. Он также вошел в историю как создатель военной доктрины и новой стратегии и тактики войн Российской империи.Полководец скончался 6 мая 1800 года. Похоронен в Александро-Невской лавре. На надгробной плите высечена краткая надпись: «Здесь лежит Суворов».

Источник : https://rusarminfo.ru/…/suvorov-syn-armyanki-razbivshij-tu…/

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