Почему в XX веке официантам и прислугам запрещали носить усы. И чем это обернулось для Франции

В апреле 1907 года обстановка вокруг запрета усов накалилась. Парижские официанты начали возмущаться. Недовольство переросло в беспорядки и забастовки по всему городу.

Аристократы не хотели, чтобы обслуживающий персонал имел общие черты с уважаемыми и знатными людьми: офицерами, аристократами, банкирами. Так было легче отличить одних от других.

В начале XX века официантам и прислугам во Франции запрещалось носить усы. Растительность на лице была признаком высокого социального статуса. Отсутствие усов отличало лакеев от буржуазии.

Безусые официанты требовали сокращения рабочего дня, увеличения жалованья и права носить усы. Лозунг забастовщиков звучал так: «Мужчина без усов – это не мужчина».

Полиция разгоняла и арестовывала всех граждан с гладковыбритыми лицами, чтобы навести порядок на улицах Парижа. Под раздачу попадали и туристы, которые даже не слышали о забастовках. Жандармы выгнали из города с десяток непричастных американцев.

Рестораны и другие заведения общественного питания терпели убытки, около 25 тысяч французских франков в день. Официанты бастовали и отказывались работать.

Буржуазия была недоброжелательно настроена к забастовщикам. Они считали, если дать официантам и другим лакеям право иметь усы, то те будут скрывать свою социальную принадлежность, выдавая себя за высокопоставленных господ.

К тому же остро стоял вопрос по поводу гигиены. Нечистоплотные официанты будут отращивать усы, а кто следить за ними будет? Грязные усы - это не только неприятное зрелище, но опасность для посетителей заведений общественного питания.

Через две недели в начале мая 1907 года официанты завоевали право носить усы. Властям пришлось уступить, чтобы урегулировать беспорядки и спасти рестораны от разорения.

Так парижские официанты победили дискриминацию. Они не только заслужили право носить усы, но и доказали, что человек в независимости от социального статуса должен иметь одинаковые права.

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