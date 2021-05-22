Ледовое побоище: почему о нем не упоминает ни одна европейская хроника

В современной историографии Ледовое побоище считается одной из самых эпичных битв, в которых когда-либо принимало участие русское войско. О нём снимали и снимают фильмы, сочиняли баллады и поэмы. А Александра Невского, под командованием которого в 1242 году была одержана победа над немецкими рыцарями, в 2008 году жители страны признали величайшим россиянином. Но, несмотря на всю популярность, пробелы в изложении хода событий на Чудском озере остаются.

Одно против десяти

На данный момент существует около 10 основных упоминаний о Ледовом побоище. Первые записи датированы 1250-ми годами, при этом до наших дней они дошли в составе более поздних летописных источников. Описание битвы содержится также в житии Александра Невского (1280 г.), Новгородской (1330-е гг.), Лаврентьевской (1377 г.), Суздальской (1480-е), Первой, Второй и Третьей псковской (1469, 1486, 1567 гг.) летописях. О произошедшем рассказывается и в «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Представляет интерес с исторической точки зрения и фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», в создании которого участвовали самые авторитетные историки того времени.

Но всё это наши, отечественные источники. Та же кинолента Эйзенштейна снималась на злобу дня, поэтому картину всё-таки следует считать субъективной.

В европейских же докуменах о битве на Чудском озере повествуется лишь в Старшей ливонской рифмованной хронике (рижская пергаментная рукопись), которая, правда, дошла до нас только в рамках одного исторического источника середины XIV века.

Наибольшей же проблемой является лаконичность всех описаний. Самое подробное и цитируемое из них содержится в Первой новгородской летописи и едва ли насчитывает 100 слов.

Битва, обросшая мифами

Недосказанность в итоге породила возникновение вокруг Ледового побоища множества мифов. Главный из них – о сражении на замерзшем Чудском озере, под лед которого под тяжестью своего вооружения провалились рыцари Тевтонского ордена. Ни в одной из ранних летописей: ни в Новгородской, ни в Лаврентьевской, ни тем более в орденских записях - Хронике гроссмейстеров и Старшей ливонской рифмованной хронике, нет сведений о подобном фиаско иностранных воинов. Кроме того, в западных источниках фигурирует фраза «с обеих сторон убитые падали на траву». Историки в трактовке её расходятся, но не по существу: все специалисты согласны, что речь идёт либо о поле, либо о прибрежных зарослях пробивающегося из-подо льда камыша, но никак не о центре озера.

Наконец, отмечают эксперты, облачение русских дружинников весило не меньше, чем у их немецких противников. И уж если тонкий лёд водоёма не выдержал рыцарей, то он не выдержал бы и наших богатырей.

Преувеличиваются в наши дни и масштабы битвы. Советские историки оценивали численность русских войск на Чудском озере в 15-17 тысяч воинов, армию ордена - в 10-12 тысяч человек. Но при таком условии побоище должно было быть сопоставимо с крупнейшими сражениями Средневековья, и, соответственно, заслужило бы более красочного и подробного описания в летописях.

Благодаря средневековым источникам историки располагают лишь несколькими цифрами: в Первой новгородской летописи упоминается о 400 убитых и 50 пленных немцах, а в Ливонской рифмованной хронике - о 20 убитых и шестерых пленённых братьях. И эти данные, уверены историки, друг другу не сильно противоречат: говоря о братьях, летописец имел в виду только рыцарей, остальные же могли быть слугами и наёмниками - вместе с ними орденское войско как раз насчитывало бы несколько сот человек, что по меркам XIII века считалось серьёзной силой.

Для кого повседневность, для кого романтика

Но самое главное, что геополитическое значение Ледового побоища у нас, возможно, принято преувеличивать. Как утверждает специалист по Древней Руси Игорь Данилевский, даже современники не воспринимали битву как грандиозное событие. На век одного только князя Александра пришлись куда более значительные битвы - на Неве, за которую он и получил своё прозвище, а также в ходе Ордынского нашествия, по масштабам угрозы затмившего нападение тевтонцев. А уже после смерти князя произошло ещё одно важное сражение с немцами - Раковорская битва (1268 г.), по определению летописцев, «страшно побоище, яко не видали ни отци, ни деди».

Профессор Оксфордского университета Джон Феннел подчеркивает: «Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и после него». Этим, вероятно, и объясняется отсутствие внятных описаний битвы на Чудском озере в иностранных источниках — таких походов и сражений за всю историю европейских орденов было много, и на Западе им не придают большого значения.

Зато для истории российского государства Ледовое побоище, несмотря на относительно скромный размах, стало событием знаковым, хотя и романтизированным.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/154049

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