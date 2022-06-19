Интересные факты о гипнозе

Гипноз долго был популярным в многочисленных сериалах, фильмах, телешоу и даже комиксах. Фокусники готовят сценические номера с гипнозом, чтобы повеселить зрителей, и из-за этого часто складывается неверное впечатление о том, что же это такое на самом деле. Мы предлагаем Вам получить более верное представление о гипнозе, приоткрыв завесу реального процесса и представив 10 интересных фактов.

Гипнотическая внушаемость Гипноз - странное искусство, которое по большей части вовлекает поддающееся внушению состояние, где человек под гипнозом, более вероятно, будет слушать предложения человека, подающего установки. И оказывается, что некоторых людей считают более поддающимися внушению, чем других. Ученые провели исследования, которые подтвердили не только, что у некоторых людей есть более высокая гипнотическая внушаемость, но и что те люди также получат намного больший эффект от гипноза, чем не поддающиеся внушению. Важно отметить, что те же самые исследователи полагают, что для людей с низкой внушаемостью гипноз - не очень полезный выбор.



Гипноз на сцене Как мы упомянули во введении, популярные СМИ дают людям полностью неверное представление о гипнозе. Популярная концепция представляет его, как управляющее кем-то и принуждение его выполнить все виды сумасшедших уловок перед аудиторией.

Это известно, как гипноз на сцене и используется в качестве средства развлечения. Это комбинация трюков, которая часто вовлекает людей, предварительно проверенных на их внушаемость, или вовсе подсадных актеров. Это предназначается, чтобы взволновать толпу и заинтересовать, но имеет немного сходства с реальным гипнозом. На фотографии запечатлен гипноз на сцене с комедиантом Эриком Кэндом.



Гипнотерапия Главное использование для гипноза известно, как Гипнотерапия. Это практика, используемая с согласными пациентами, чтобы помочь им с изменением плохих поведений или контактом с неприятными воспоминаниями. Гипнотерапия стремится создать неосознанное изменение в пациенте, помещая его в состояние, которое является очень поддающимся внушению. У слова гипноз есть корень hypnos, который является фактически обозначением сна в оригинальном греческом. Этот термин был, вероятно, введен из-за сосредоточенного и смягченного состояния человека, подвергающегося гипнозу. В то время как гипнотерапию считают законной практикой некоторые все еще не доверяют ей, а некоторые считают её альтернативным лечением нового века.



Самогипноз То, что может удивить - Вы действительно не нуждаетесь в гипнотизере вообще, чтобы быть загипнотизированными, Вы нуждаетесь только в себе и надлежащем знании. Есть что-то, названное автогипнозом, что по существу составляет самогипноз, позволяя Вам использовать Ваше подсознательное, чтобы влиять на собственное поведение способами, которыми не может влиять рассудок. Этот метод был изобретен человеком по имени Коу, который написал книгу, названную “Самообладание Через Сознание”, детализируя, как можно было выполнить гипноз на себе, чтобы достигнуть результатов, которые обычно требовали профессионального гипнотизера.



Гипнотическая индукция Гипнотическая Индукция - по существу метод, используемый, чтобы загипнотизировать предмет. Если Вы выполняете самогипноз, то используется запись, но по существу, это относится к любым методам, использующимся, чтобы вызвать гипнотический транс, требуемый для усиленной внушаемости. На стадии быстрой индукции это необходимо, потому что у исполнителя есть не много времени, прежде чем аудитория потеряет интерес. Это - то, где люди с естественно высокой внушаемостью и определяются, помогая гипнотизеру выбрать самых.



Память Любой, кто смотрел шоу с гипнозом, вероятно ожидает, что забудет большую часть того, что произошло, в то время как он был загипнотизирован. Есть некоторая правда в этом, но только если загипнотизированный человек фактически хочет забыть, и только если это предполагается тем, кто делает гипноз. Было обнаружено, что эти воспоминания довольно легко восстановить с правильными репликами, но поддающийся внушению человек по существу подсознательно блокирует их. Гипноз также часто используется в попытке восстановить предполагаемые подавляемые воспоминания, но нет фактических доказательств, чтобы проверить, является ли какое-либо из воображаемых воспоминаний о похищениях, или жестоком обращении с детьми, восстановленным гипнозом, или событиями, которые были выдуманы пациентом.



История использования В то время, как гипноз завоевал популярность в последние годы, его использование фактически уходит далеко вглубь истории. Гипноз, как говорят, использовался в начале 1800-ых, как форма анестезии, известной как гипноанестезия. Однако, гипноз фактически происходит гораздо ранее. Оказывается, что следы культур, использующих гипноз, были найдены еще 3000 лет назад, когда это было осуществлено Древними египтянами и также выполнялось в некоторой форме Древними греками.



Официальное признание В пятидесятых годах прошлого века американская Медицинская ассоциация собрала совет по психическому здоровью и решила одобрить гипноз для использования и в медицинских, и в чисто психологических практиках. Однако, АМА решила удалить это одобрение несколько лет спустя в восьмидесятых, не обнаружив подтверждений, что гипноз был действенным медицинским инструментом, в конце концов. Несмотря на это, многим гипнотизерам все еще нравится требовать одобрения от АМА, чтобы выглядеть более законными. Это сводится или к непорядочности, или к простой неосведомленности, что одобрение было отменено более чем двадцать лет назад.



Самоконтроль Это, вероятно, один из самых больших мифов о гипнозе, который существует, что гипнотизер может заставить Вас делать что-то против своей воли, или вообще делать какие-либо действия. Гипнотизер - по существу хороший врач, который сразу убедится, что Вы понимаете, что он неспособен заставить Вас сделать что-либо. Любое решение, которое Вы принимаете под гипнозом, будет сделано только по вашей воле. Вы не будете делать ничего, что идет против Ваших нравов или верований. Думайте о нем, как о форме давлении, где Вы можете быть более открытыми для предложений, но никто не может заставить Вас сделать что-то, что Вы не можете обычно принять.



Сознание В то время, как главный корень слова гипноз может иметь отношение ко сну, Вы на самом деле не спите, когда находитесь под гипнозом. Оказывается, что у Вас есть полный контроль над Вашими действиями, согласно ученым, Вы фактически бодрствуете все время. Один гипнотерапевт с большим количеством опыта хотел экспериментировать с отключением боли через гипноз. Он делал попытку использовать его во время хирургии. Гипнотерапевт утверждает, что это работало и что он почти не чувствовал боли. Но мы должны полагать, что это - неподтвержденная информация, требующая большего количества доказательств. Это свежая идея, но рассматривая способ, которым работает боль, действительно кажется вероятным, что человек мог бы быть в состоянии временно закрыть свои болевые рецепторы. При этом вред на организм был бы значительно меньшим, чем при использовании наркоза.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2503983809570539740

А вы знали об этом?

Толстой молодого тогда царя Николая II сравнил с маленьким ребенком, который гонит взрослых прочь, с криками «я сам, сам». Сам хочу управлять, без всяких земств и либеральных деятелей. А то, видите ли, реформы им подавай. Этого «капризного ребенка» окружили «льстивые няньки».Сравнение Николая II с маленьким ребёнком, на самом деле, довольно беззлобно. Л.Н. Толстой полагал, что наивный и неопытный Николай — лишь «прикрытие» для бюрократов, истинных хозяев Империи. Кроме того, Толстой считал , что Николай II был лишь орудием в руках дряхлой «вертикали власти», это не Иван Грозный и не Пётр Первый.

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