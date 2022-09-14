А вы знали об этом?(Статья 50) 

1.

Рыбные консервы – один из немногих продуктов, никогда не считавшихся в Союзе дефицитом. Однако поначалу народ категорически не желал есть рыбу из жестяных банок. Отрасль, в которую были вложены гигантские средства, терпела убытки. И ничего не помогало. Заправляла же рыбным хозяйством страны Полина Жемчужина, супруга наркома Молотова. Вступив в должность за два года до начала войны, Жемчужина приобрела импортные рефрижераторы и оборудование, и работа закипела. Вся продукция была качественной и вкусной, но консервы валялись на полках – народ не воспринимал их всерьез.

Дабы помочь супруге, товарищ Молотов проявил такую изобретательность, перед которой впору снимать шляпу современным пиар-менеджерам. С высокой трибуны Молотов заявил, что в стране появились контрабандисты, переправляющие за рубеж запаянные в консервные банки драгоценности. В подтверждение своих слов нарком тут же раскупорил баночку и извлек оттуда… жемчужное ожерелье. Слух о содержимом консервных банок разлетелся по стране с космической скоростью, и спустя несколько дней рыбные прилавки гастрономов заметно опустели. Конечно, сокровищ советские граждане не обнаружили, зато вкус продукта оценили сполна.

Проблем с реализацией консервов наша рыбная промышленность больше не знала.

2.

Алиенора Аквитанская была знаменита своей красотой и умом, поэтому нет ничего удивительного в том, что она стала женой королю Людовику VII, французскому правителю. Однако была проблема: на протяжении тринадцати лет она не могла подарить мужу сына-наследника, поэтому король решил развестись с бесплодной, с точки зрения монархов, супругой. Однако довольно скоро выяснилось, что всё было не так однозначно: очень быстро Алиенора вышла замуж за английского короля Генриха II Плантагенета. И вот ему она умудрилась произвести на свет аж пять мальчиков, одним из которых стал легендарный Ричард «Львиное сердце».

3.

В VII веке византийского императора Юстиниана II свергли с престола, отрезали ему нос и отправили доживать свой век в Крым. Спустя десять лет Юстиниан вернулся в Константинополь с армией из 15 тысяч болгар, снова занял престол, обезглавил двух императоров, правивших в его отсутствие, и сделал себе новый нос из чистого золота.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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