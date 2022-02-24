Как выступление Сталина 6 ноября 1941 года изменило ход Великой Отечественной

В книге историка Е.Н.Кулькова, «Московская битва», приводятся данные о том, что немецкая группировка «Центр» превосходила войска РККА по численности личного состава в 1,5 раза, в танковой технике – в 1,5 раза, в артиллерии – в 1,8 раза, проигрывая только по числу самолетов.

В своей речи Сталин умело разогревал слушателей и читателей, рассказывая им о преступлениях нацистов, цитируя бесчеловечные приказы Гитлера немецким войскам. Вождь вспоминал о великих ученых и деятелях искусства, наследию которых грозило уничтожение.

Русский народ никогда не отличался агрессивностью, никогда не стремился напасть первым, предпочитая защищаться. Именно поэтому так запали в сердца людей слова вождя о том, что, если «немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат». Третий Рейх был заклеймен, ему был предречен неизбежный крах. Сталин призывал тружеников советского тыла работать на грани возможностей, отдавая для фронта и для победы еще больше хлеба, оружия, боеприпасов.

Не все в речи Верховного Главнокомандующего было правдой, но народу нужна была какая-то поддержка и вера в победное окончание войны. По сообщению сотрудников НКВД, анализировавших отклики на речь И.В.Сталина, большинство населения не сомневалось более в победе страны над нацистами.

Доклад Сталина преследовал несколько целей, одной из которых являлась необходимость приободрить людей, удесятеряя усилия в борьбе против врагов. Радиотрансляция доклада собрала рабочих, колхозников, бойцов вокруг приемников. По стране прокатились многочисленные собрания и митинги, на которых принимались резолюции отдать все для победы над немецкими оккупантами.

После выступления Сталина заявление слушателей факультета командования ВКША ВВС КА однозначно отражало общее мнение – советских людей не запугать, не поставить на колени, ведь они все равно победят!