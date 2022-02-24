Как выступление Сталина 6 ноября 1941 года изменило ход Великой Отечественной

Накануне парада на Красной площади, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции, на станции метро «Маяковская» состоялось торжественное заседание Моссовета. Произнесенный на нем доклад И.В. Сталина вызвал небывалый подъем патриотизма в стране.
Осада столицы и продолжающаяся с 16 октября 1941 года эвакуация рождали множество слухов о том, что высшее политическое руководство и лично товарищ Сталин сбежали из Москвы, бросив ее на произвол судьбы. Однако 6 ноября Верховный Главнокомандующий лично прибыл на самую глубокую станцию московского метрополитена – «Маяковскую», чтобы выступить перед собравшимися на заседании. Выступление Сталина транслировалось по радио, звуча на весь Советский Союз, а также многомиллионными тиражами было напечатано в газете «Правда».
Речь Сталина 6 ноября
В 15-м томе «Собрания сочинений» И.В. Сталина полностью приводится текст этого выступления. Народ мгновенно разобрал его на цитаты, которые поднимали боевой дух и давали веру в победу.
Сталин сообщил о провале блицкрига и объяснил, в чем кроются корни временных неудач Красной Армии на начальном этапе войны. По его мнению, основной причиной отступления было явное превосходство противника в авиации и танках.
В своей речи Сталин умело разогревал слушателей и читателей, рассказывая им о преступлениях нацистов, цитируя бесчеловечные приказы Гитлера немецким войскам. Вождь вспоминал о великих ученых и деятелях искусства, наследию которых грозило уничтожение.
Русский народ никогда не отличался агрессивностью, никогда не стремился напасть первым, предпочитая защищаться. Именно поэтому так запали в сердца людей слова вождя о том, что, если «немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат». Третий Рейх был заклеймен, ему был предречен неизбежный крах. Сталин призывал тружеников советского тыла работать на грани возможностей, отдавая для фронта и для победы еще больше хлеба, оружия, боеприпасов.
Не все в речи Верховного Главнокомандующего было правдой, но народу нужна была какая-то поддержка и вера в победное окончание войны. По сообщению сотрудников НКВД, анализировавших отклики на речь И.В.Сталина, большинство населения не сомневалось более в победе страны над нацистами.
Доклад Сталина преследовал несколько целей, одной из которых являлась необходимость приободрить людей, удесятеряя усилия в борьбе против врагов. Радиотрансляция доклада собрала рабочих, колхозников, бойцов вокруг приемников. По стране прокатились многочисленные собрания и митинги, на которых принимались резолюции отдать все для победы над немецкими оккупантами.
После выступления Сталина заявление слушателей факультета командования ВКША ВВС КА однозначно отражало общее мнение – советских людей не запугать, не поставить на колени, ведь они все равно победят!
Парад 7 ноября – предвестник Московской битвы
Сразу после окончания заседания Моссовета Сталин объявил собравшимся точное время парада 7 ноября. И вновь с трибуны Мавзолея вождь говорил народу о том, что победа неизбежна. Личное присутствие Сталина в осажденной Москве, заснятое в кинохронике, поднимало боевой дух войск и гражданского населения, ведь присутствие вождя в столице означало, что ее не сдадут фашистам. Верховному Главнокомандующему верили безоговорочно.
Последствия речи Сталина
Параллельно с выступлениями Сталина советское командование 6 и 7 ноября осуществило мощные контрудары по противнику в направлении Можайска, Малоярославца и Волоколамска. Сопротивление народа немецко-фашистским захватчикам возросло многократно, усиленное патриотическими речами вождя. Нехватка оружия и техники на фронтах компенсировалась отчаянной храбростью и чувством справедливости людей, защищавших свою землю.
Е.Н. Кульков пишет, что 16 ноября группа армий «Центр» начала второе, и последнее, наступление. Танковые, пехотные и мотопехотные дивизии планировали взять столицу в клещи. Однако начиная с 6 ноября, войска Красной Армии также начали контрнаступление, изматывая противника. Советское командование учло максимум факторов – измождённость войск вермахта, отсутствие оборонительных позиций у немцев и их неумение вести войну в условиях зимы. Но самым главным был моральный фактор и патриотизм бойцов, веривших Сталину.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
История человечества ,пожалуй, не знала такого величайшего злодея и авантюриста, как палач народов Сталин, который настолько развел свой народ как лохов, что даже ,произведя геноцид советских людей , его до сих пор благотворят многие оболваненные им люди!Самый главный миф о Сталине – это сам Сталин. В нашем общественном сознании нет места реальному Сталину. Тот Сталин, который сформировался в общественном сознании, фактически никогда не существовал. Это миф, который усиленно создавался! К сожалению, мифы заслонили реального Сталина, поскольку он был величайшим авантюристом современности , чудовищно и подло манипулирующий людьми !
Чего только стоит грандиозный обман всего мира, когда на кадрах кинохроники парада 7 ноября 1941 года войска на самом деле шли мимо пустой трибуны Мавзолея. Дело в том, что из соображений секретности время начала парада перенесли на два часа, и якобы кинематографисты с аппаратурой для съемки опоздали, поэтому речь Сталина пришлось снимать позже, отдельно от парада.
Для этого в Большом Кремлевском дворце переснимали выступление изувера Сталина, для чего там поставили специальный деревянный Мавзолей, раскрашенный под мрамор. Именно поэтому тогда величайший авантюрист современности опозорился на весь мир, поскольку на кадрах кинохроники хорошо видно, что у произносящего речь Сталина не идёт пар изо рта и ни на нём, ни на трибуне нет снега, хотя в тот день было морозно, и шёл снег!
Вместе с тем, в рассмотренную выше версия, трудно поверить, поскольку тиран в подобном случае обязательно приказал бы расстрелять кинематографистов. Как не парадоксально, но в тот день трусливый палач народов Сталин вовсе не был на трибуне, опасаясь попытки очередной физической ликвидации, подобно тому , как в десятую годовщину революции на параде в 1927 году на него было совершенно покушение курсантом военной академии Яковом Охотниковым!
Кроме того,чтобы хоть как-то оправдать свое бездарное правление и многочисленные поражения СССР в начале Великой Отечественной войне, в этой речи 7 ноября 1941 года лживый советский диктатор и садист Сталин вынужден был обманывать свой народ, сваливая всю вину на своих подчиненных и оправдывая таким образом все свои промахи и преступления перед своим народом, сняв с себя ответственность за многочисленные жертвы.
Вместе с тем после войны однозначно стало очевидно , что все стратегические решения единолично принимались непосредственно Сталиным, в результате чего он является основным виновником этих фатальных просчетов в стратегическом планировании военных операций !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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