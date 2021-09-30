4 верных признака того, что мужчина собирается вас бросить (многие их предпочитают не замечать)

Неожиданные события всегда оставляют яркое впечатление. Особенно если оно связано с чем-то неприятным. Уход партнера - из этой серии. Вроде бы еще вчера вы нормально общались, а сегодня он заявляет, что больше не хочет быть с вами в паре. Шок...

Сигналы, на которые стоит обратить внимание

И только спустя время, когда острота боли уйдет, будете припоминать моменты, которые сигнализировали вам о неблагополучии в отношениях, но вы гнали эти мысли прочь. Стоит привести некоторые из них, чтобы подобные ситуации не застали врасплох других.

1. Не хочет обсуждать с вами свои планы

Если раньше вы вместе шутили, что надо бы слетать на край земли, то теперь его не интересует даже вопрос, как можно провести ближайшие выходные.

2. Все чаще проводит вечер с друзьями

Раньше он подгонял вас быстрее закончить работу и мчаться домой, потому что он уже ждет. Теперь вы сидите в одиночестве и получаете смс-сообщения о несуществующем совещании.

3. Раздражается на просьбы

Поход в магазин превращается в скандал: сначала вы выслушиваете, что надо было написать нормальный список покупок, а потом он будет упрекать, что промок под дождем "из-за твоего хлеба".

4. Подшучивает над вами в компании

Вместо того, чтобы похвалить ваши кулинарные способности или увлечение рисованием, он отпускает грубые шутки насчет надоевшего недосоленого супа или недорисованной картины, которая мешает ему свободно передвигаться.

Как предотвратить разрыв

К сожалению, список настораживающих моментов можно продолжать, но мы хотим предложить варианты, как предотвратить разрыв. Начните хотя бы с такого:

реально оценивайте партнера, не приписывайте ему черт, которые вам хотелось бы видеть в нем;

найдите общие интересы, чтобы можно было развиваться обоим (спорт, походы, дача);

рассказывайте партнеру о своих чувствах, эмоциях, переживаниях. Живите с открытым сердцем;

претензии высказывайте в мягкой форме, описывая свои переживания, а не упрекая партнера;

благодарите за каждую мелочь, побуждая партнера делать все больше и больше полезных дел для общего блага.

Верим, что вы будете мудрыми и сможете сохранить ваш союз, чтобы жить в паре долго и счастливо. Если же расставание неизбежно, то поблагодарите за опыт и отпустите партнера с легкостью. Жизнь продолжается!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2313257802014132469/

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