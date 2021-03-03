Чем покорили мир 7 великих художников-экспрессионистов

ворчество художников-экспрессионистов – загадка, которую так сложно разгадать, а созданные ими образы настолько многогранны и противоречивы, что, глядя на них, есть где разгуляться воображению. Акцент на цвета, ломанные линии и рваные штрихи – лишь малая часть того, что с первых же секунд привлекает внимание зрителя, увлекая его в эксцентричный мир искусства, где не всё так просто, как кажется на первый взгляд, ведь у каждой картины есть своя история, а у каждого художника – свой непревзойдённый и узнаваемый стиль, ставший визитной карточкой на века…

1. Эдвард Мунк

Автопортреты Эдварда Мунка

Тем не менее, в последней иронии своей трудной жизни, Мунк известен сегодня как создатель одного образа, который затмил его общее достижение как первопроходца и влиятельного художника, и гравёра. Эдвард Мунк, который никогда не был женат, называл свои картины своими детьми и ненавидел разлуку с ними. Живя в одиночестве в своём поместье под Осло в течение последних двадцати семи лет своей жизни, всё более почитаемый и всё более изолированный, он окружил себя работой, которая датировалась началом его долгой карьеры. После его смерти в 1944 году, в возрасте восьмидесяти лет, власти обнаружили за запертыми дверями на втором этаже его дома коллекцию из тысячи с лишним картин, четырёх с половиной тысяч рисунков и почти пятнадцать с половиной тысяч гравюр, а также ксилографии, офорты, литографии, литографские камни, гравюры на дереве, медные таблички и фотографии.Тем не менее, в последней иронии своей трудной жизни, Мунк известен сегодня как создатель одного образа, который затмил его общее достижение как первопроходца и влиятельного художника, и гравёра.

Его «Крик» - это икона современного искусства, картина, изображающая бесполое, скрюченное существо с лицом эмбриона, с широко раскрытым ртом и широко раскрытыми глазами в крике ужаса, воссоздала видение, которое охватило его однажды вечером в юности, когда он шёл с двумя друзьями на закате.



В Экли он занялся пейзажной живописью, изображая сельскую местность и фермерскую жизнь вокруг себя, сначала в радостных тонах, а затем в более мрачных. Он также вернулся к любимым образам, создав новые версии некоторых картин.

В последние годы своей жизни художник поддерживал оставшихся в живых членов своей семьи материально и общался с ними по почте, предпочитая не навещать их. Большую часть времени он проводил в одиночестве, описывая страдания и унижения своих преклонных лет. Когда он был поражён почти смертельным гриппом во время Великой пандемии, он запечатлел свою тощую бородатую фигуру в серии автопортретов, как только смог взять в руки кисть.



Ко всему прочему, он написал ряд автопортретов, на одном из них под названием «Между часами и кроватью», датируемом 1940-1942 годами, незадолго до его смерти, зритель видит то, что стало с человеком, который, как он писал, отстал от «танца жизни».

Между часами и кроватью. \ Фото: daily.afisha.ru.

Застывший и физически неуклюжий, он стоит, зажатый между дедушкиными часами и кроватью, словно извиняясь за то, что занимает так много места. На стене позади него выстроились его «дети», один над другим. Как преданный родитель, он пожертвовал всем ради них… 2. Василий Кандинский

Василий Кандинский. \ Фото: pinterest.de.

Один из пионеров абстрактного современного искусства, Василий Кандинский использовал вызывающую воспоминания взаимосвязь между цветом и формой для создания эстетического опыта, который вовлекал зрение, звук и эмоции публики. Он полагал, что полная абстракция даёт возможность для глубокого, трансцендентального выражения и что копирование с натуры только мешает этому процессу.

Открытый источник. \ Фото: taxidiatexnis.blogspot.com.

Высоко вдохновлённый созданием искусства, которое передавало бы универсальное чувство духовности, он ввёл новый изобразительный язык, который лишь слабо связан с внешним миром, но выражал многое о внутреннем опыте художника. Его визуальный словарь развивался в три этапа, переходя от ранних, репрезентативных полотен и их божественной символики к его восторженным и оперным композициям, а также к его более поздним, геометрическим и биоморфным плоским цветовым изображениям. Искусство и идеи Василия вдохновляли многие поколения художников, от его учеников в Баухаузе до абстрактных экспрессионистов после Второй мировой войны.

Композиция на белом. \ Фото: art.albomix.ru.

В. Кандинский был не только художником, но и теоретиком искусства, педагогом и литератором. В 1910 году создал монументальный труд «О духовном в искусстве». В 1913 году в Берлине вышел в свет знаменитый труд Кандинского «Живопись как чистое искусство». В 1926 году издал книгу «Точка и линия на плоскости», которая переведена на многие языки мира.

«Черные волнистые линии». 1915

3. Эгон Шиле

Эгон Шиле. \ фото: google.com.ua.

С его фирменным графическим стилем, охватом фигуральных искажений и смелым вызовом общепринятым нормам красоты, Эгон Шиле был одной из ведущих фигур австрийского экспрессионизма.

Портрет Валли. \ Фото: pinterest.at.

Его портреты и автопортреты, жгучие исследования психики и интимности своих натурщиков, являются одними из самых ярких и запоминающихся работ в XX веке. Художник, поразительно плодовитый в течение своей короткой карьеры, знаменит не только своими психологически и эротически насыщенными работами, но и своей интригующей биографией: его распущенный образ жизни отмечен скандалом, дурной славой и трагически ранней смертью от гриппа в возрасте двадцати восьми лет, через три дня после смерти его беременной жены, и в то время, когда он был на грани коммерческого успеха, который ускользал от него на протяжении большей части его карьеры.

Эгон Шиле. Автопортрет с цветами-фонариками. 1912 г.

Эгон был ключевой фигурой в развитии экспрессионизма в живописи. Он написал феноменальное количество автопортретов и выполнил более трёх тысяч рисунков. Его работы часто имеют яркое эмоциональное содержание в дополнение к откровенному изучению человеческого тела. Он работал вместе с Густавом Климтом и Оскаром Кокошкой, другими ключевыми австрийскими художниками той эпохи.

Эгон Шиле. Смерть и девушка. 1915 г. Музей Леопольда, Вена. Wikiart.org

Короткая, но плодотворная художественная карьера Эгона, откровенное эротическое содержание его работ и обвинения в интимных домогательствах сделали его предметом многочисленных фильмов, эссе и танцевальных постановок, а Музей Леопольда в Вене располагает самой обширной коллекцией работ Шиле: более двухсот экспонатов. 4. Марк Шагал

Марк Шагал. \ Фото: bomengart.com.

Произведения Шагала пропитаны его еврейским наследием, часто включающим воспоминания о его доме в Витебске, Беларусь, и его народной культуре. К этим темам, как правило, художник всегда возвращался. Некоторые утверждают, что его стиль живописи после войны был более сдержанным, меланхоличным, даже обращённым назад во времени к постимпрессионизму, но, как всегда, его работа была полностью уникальной, выполненной в собственном, неподражаемом стиле. Марк на протяжении всей своей карьеры сочетал элементы многих школ современного искусства, включая кубизм, фовизм, символизм, сюрреализм, орфизм и футуризм. Тем не менее, его творчество выявило более глубокие уровни резонансной, лирической эмоциональной эстетики, музыки и культуры, глубокого, внутреннего понимания еврейского наследия.

День рождения. \ Фото: styleinsider.com.ua.

Шагал стал единственным в мире художником, чьими витражами украшены культовые сооружения сразу нескольких конфессий: синагоги, лютеранские храмы, католические костелы — всего 15 зданий в США, Европе и Израиле.

Над городом. \ Фото: pinterest.es.

В 1985 году Шагал умер и был похоронен во Франции. На момент своей смерти он оставил ряд своих обширных коллекций в различных отраслях и стилях искусства. Работы Марка демонстрируют мастерское понимание цвета и глубокий эмоциональный резонанс, что, возможно, является причиной того, что его работы всё ещё так популярны сегодня.



Его вклад в мир искусства ХХ века - это тот, на который могут претендовать лишь очень немногие художники.

Витражи Марка Шагала

5. Пауль Клее

Пауль Клее. \ Фото: elrincondemisdesvarios.blogspot.com.

Пауль был честолюбив и идеалистичен, но держался сдержанно и спокойно. Он верил в постепенную органическую эволюцию событий, а не в форсирование изменений, и его систематический подход к работе перекликался с этим методическим подходом к жизни.



Он был главным образом чертёжником (кстати, левшой). Его рисунки, иногда кажущиеся очень детскими, были очень точными и контролируемыми.

Пейзаж. 1922

Клее был острым наблюдателем природы и природных стихий, что было для него неиссякаемым источником вдохновения. Он часто заставлял своих учеников наблюдать и рисовать ветви деревьев, системы кровообращения человека и аквариумы с рыбами, чтобы изучить их движение.

Посланник осени. \ Фото: meisterdrucke.jp.

Только в 1914 году, когда Пауль отправился в Тунис, он начал понимать и исследовать цвет. Кроме того, он был вдохновлён в своих цветовых исследованиях своей дружбой с Кандинским и работами французского художника Робера Делоне. От Делоне Пауль узнал, каким может быть цвет, когда он используется чисто абстрактно, независимо от его описательной роли.



Художник также находился под влиянием своих предшественников, таких как Винсент Ван Гог, Анри Матисс, Пикассо, Кандинский, Франц Марк и других членов группы «Синий всадник», которые считали, что искусство должно выражать духовное и метафизическое, а не просто то, что видно и осязаемо.

Пейзаж с жёлтой птицей. \ Фото: amazon.com.mx.

На протяжении всей его жизни музыка оказывала большое влияние, проявляясь в визуальном ритме его образов и в стаккато нот его цветовых акцентов. Он создал картину, очень похожую на то, как музыкант играет музыкальное произведение, как будто делая музыку видимой или визуальное искусство слышимым.



Художественное наследие Клее было огромным, даже если многие из его преемников не ссылались на его работу открыто как на очевидный источник или влияние. Ещё при жизни Пауля сюрреалисты обнаружили, что его кажущееся случайным сопоставление текста, абстрактных знаков и редуктивных символов наводит на мысль о том, как разум в состоянии сна рекомбинирует разрозненные предметы повседневности и таким образом даёт новое понимание того, как бессознательное обладает властью даже над реальностью бодрствования.

Кот и птица. \ Фото: blog.seniorennet.be.

Репутация художника значительно выросла в 1950-х годах, когда, например, абстрактные экспрессионисты могли видеть его работы на выставках в Нью-Йорке. Использование Паулем знаков и символов особенно интересовало художников Нью-Йоркской школы, особенно тех, кто интересовался мифологией, бессознательным и примитивизмом (а также искусством самообразования и искусством детей). Использование Клее цвета как выразительного средства выражения человеческих эмоций само по себе также привлекло художников, отдающих предпочтение богатой цветовой палитре, таких как Жюль (Джулс) Олицки и Хелен (Элен) Франкенталер. 6. Франц Марк

Франц Марк. \ Фото: yandex.ua.

Будучи ведущей фигурой в немецком экспрессионистском движении, Марк помог переосмыслить природу искусства. Экспрессионистское движение было известно своим интересом к духовности и примитивизму, а также использованием абстракции. Франц включил свою любовь к теологии и животным в свою работу, чтобы создать альтернативное, более духовное видение мира. Он изображал мир глазами животных, которые он использовал, чтобы подчеркнуть те аспекты современности, которые он рассматривал неблагоприятно. Но его более поздние работы также вышли за пределы репрезентативных форм в чистую абстракцию, прокладывая путь для следующего поколения художников.

Белый бык отдыхает в лесу. \ Фото: pixels.com.

Хотя его карьера была короткой, его выразительные линейные формы и символическое использование цвета оказали длительное влияние на миры абстракции и экспрессионизма. Впрочем, таких художников, как Джексон Поллок и Виллем де Кунинг, можно назвать его потомками. Эти художники были вдохновлены способностью Марка вызывать чувство эмоций с его интересом к духовному и примитивному, а также его использованием ярких цветов. Абстрактные экспрессионисты опирались на вклад Франца, создавая картины, которые подчёркивали более минимальные, обобщённые формы, сфокусированные главным образом на линейном выражении и цвете.

Судьба животных. \ Фото: diary.ru

Эти новые подходы к экспрессионизму стремились подчеркнуть личную борьбу художников с изменениями, произошедшими после окончания Второй мировой войны. Более поздние поколения экспрессионистов, такие как художники цветового поля, которые довели экспрессионизм до его самого минималистского, упрощенного состояния, можно рассматривать как потомков Марка и его современников. Действительно, Франц Марк, как один из основателей немецкого экспрессионизма, сыграл важную роль в определении модернизма в XX веке и за его пределами. 7. Ван Гог

Звёздная ночь над Роной. \ Фото: artwalk.london.

Наглядные примеры широкого влияния Ван Гога можно увидеть на протяжении всей истории искусства. Фовисты и немецкие экспрессионисты работали сразу после Ван Гога и переняли его субъективное и духовно вдохновенное использование цвета. Абстрактные экспрессионисты середины XX века использовали технику размашистых выразительных мазков кисти Ван Гога, чтобы показать психологическое и эмоциональное состояние художника. Даже неоэкспрессионисты 1980-х годов, такие как Джулиан Шнабель и Эрик Фишль, в долгу перед выразительной палитрой и кистью Ван Гога.

Красные виноградники в Арле. \ Фото: ru.wikipedia.org.

В популярной культуре его жизнь вдохновила музыку и многочисленные фильмы, в том числе «Жажда жизни» Винсента Минелли (1956), в котором исследуются изменчивые отношения Ван Гога и Гогена. За свою жизнь Ван Гог создал девятьсот картин и сделал тысячу сто рисунков и эскизов, но за свою карьеру продал только одну картину. У художника не было собственных детей, и большинство его работ досталось его брату Тео.