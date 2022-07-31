Почему турки называют красивых девушек "мясной рыбой" или "лошадью"?

В каждой народности есть свои выражения, которые имеют глубокий смысл. В Турции тоже присутствуют обороты речи, которые, на российский взгляд, звучат очень непривычно и с первого взгляда воспринимаются с оттенком иронии. Что же это за словесные обороты и как турки выражают свои чувства в повседневной жизни?

Очень много забавных выражений звучит в адрес девушек от мужчин. Например, "Bal böceğim", что означает "Моя медовая букашка". На слух воспринимается не очень романтично, но в Турции это выражение производит должное впечатление на дам.

Ещё мужчины, которым действительно приглянулась красавица, могут вслед сказать ей "Balık etli", что будет означать "Мясистая рыба". На самом деле под этим высказыванием будет иметься в виду, что девушка "сочная", "аппетитная", "в теле". Поэтому турчанка, скорее всего, на такое выражение одобряюще улыбнется.

Этот оборот речи точно бы обидел любую россиянку, кроме Ксении Собчак, если бы "наши" девушки поняли его значение буквально. "At gibi güzelsin", что означает "Ты прекрасна как лошадь". Это выражение будет означать статность женщины и её грацию, только и всего, и турчанки не будут считать его оскорбительным.

Ещё одна "животная тема", это выражение "Senin gözlerin eşek gözü", что означает "Твои глаза – ослиные глаза".