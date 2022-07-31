Почему турки называют красивых девушек "мясной рыбой" или "лошадью"?

В каждой народности есть свои выражения, которые имеют глубокий смысл. В Турции тоже присутствуют обороты речи, которые, на российский взгляд, звучат очень непривычно и с первого взгляда воспринимаются с оттенком иронии. Что же это за словесные обороты и как турки выражают свои чувства в повседневной жизни?
Очень много забавных выражений звучит в адрес девушек от мужчин. Например, "Bal böceğim", что означает "Моя медовая букашка". На слух воспринимается не очень романтично, но в Турции это выражение производит должное впечатление на дам.
Ещё мужчины, которым действительно приглянулась красавица, могут вслед сказать ей "Balık etli", что будет означать "Мясистая рыба". На самом деле под этим высказыванием будет иметься в виду, что девушка "сочная", "аппетитная", "в теле". Поэтому турчанка, скорее всего, на такое выражение одобряюще улыбнется.
Этот оборот речи точно бы обидел любую россиянку, кроме Ксении Собчак, если бы "наши" девушки поняли его значение буквально. "At gibi güzelsin", что означает "Ты прекрасна как лошадь". Это выражение будет означать статность женщины и её грацию, только и всего, и турчанки не будут считать его оскорбительным.
Ещё одна "животная тема", это выражение "Senin gözlerin eşek gözü", что означает "Твои глаза – ослиные глаза".Вроде бы звучит очень резко и оскорбительно, на первый взгляд, но если разобраться в значении, то это будет комплимент, ведь у ослов действительно очень красивые, большие глаза. Поэтому можно смело говорить турчанке "Senin gözlerin eşek gözü ve sen at gibi güzelsin", что будет означать "Твои глаза похожи на ослиные и ты красива, как лошадь". И это будет высшим проявлением прекрасного расположения к даме.
И последнее обращение к прекрасному полу "Çıtır", что означает "Хрустящая". Это выражение совсем не про старость и больные суставы, как может показаться на первый взгляд, а, наоборот, про стройных и совсем молоденьких девушек с пропорциональной фигурой. Такой красоткой хочется "похрустеть" как будто ешь чипсы.
А вы знали об этом?
Многоженство, как неотъемлемый атрибут старого времени,в советской стране начало считаться чем-то плохим, несмотря на его дозволение исламской верой. Поскольку многоженство государством было запрещено, мужчин, у которых доказано наличие нескольких жен, предусматривался штраф в размере до 500 минимальных заработных плат либо исправительные работы не менее двух лет. В Таджикистане в условиях разрушенной экономики многим молодым женщинам было сложно кормить своих детей, и они согласились стать вторыми женами. Это был первый виток многоженства, но в дальнейшем оно распространилось еще сильней. Второй момент состоял в том, что в некоторых кишлаках почти не осталось мужского населения – все представители сильного пола уехали на заработки в Казахстан и РФ. На таджикских женщин сильно давит общественное мнение, которое требует сразу после окончания школы выйти замуж и родить детей.
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