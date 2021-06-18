В янтаре нашли рожающую улитку возрастом 99 миллионов лет

В образце янтаря из Мьянмы ученые обнаружили тело и раковину очень хорошо сохранившейся самки наземной улитки вскоре после рождения ее потомства, которое также осталось в янтаре.

Этой улитке не повезло — прямо во время рождения потомства она попала в смолу и окаменела почти на 100 миллионов лет. Для палеонтологов это интересное открытие, так как представляет редкий пример живородящих улиток

Ископаемые сухопутные улитки обычно оставляют палеонтологам окаменелые раковины или их отпечатки. Хорошо сохранившиеся мягкие тела — большая редкость. Тем не менее, исследователи из Германии и Китая, используя микрокомпьютерную томографию, смогли обнаружить раковину улитки длиной около 11 миллиметров, а также мягкое тело матери и пятерых новорожденных детенышей.

Хотя известна возможность живорождения у наземных улиток, такие виды считаются скорее исключением, чем правилом. Как правило, количество детенышей у таких видов рождается меньше, чем у яйцекладущих, поэтому самка вынуждена оберегать потомство как можно лучше. Ученые показали, что ископаемое относится к виду Cretatortulosa gignens. Этой конкретной улитке не повезло — прямо во время родов она упала в смолу и застыла в ней на миллионы лет.

Согласно результатам исследования, окаменелость из янтарной шахты на севере Мьянмы дает беспрецедентное представление об экологии и поведении улиток, живших 99 миллионов лет назад. Основываясь на этом открытии, ученые могут не только узнать больше о морфологии и палеоэкологии животных, но и учесть в будущих работах тот факт, что живородящие улитки существовали уже в меловом периоде.

Анализируя позу животного, ученые поняли, что мать, скорее всего, заметила надвигающуюся опасность и, стараясь защитить потомство, вытянула вперед щупальца. Однако, избежать смерти и сохранения в янтаре на десятки миллионов лет, этой семье древних улиток не удалось.

Источник : https://www.popmech.ru/science/news-707553

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