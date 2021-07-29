Самые трудолюбивые существа на планете Земля

Рыба копелла

Для рыб естественной средой обитания является вода. Там они живут, питаются и размножаются. Но есть среди представителей хладнокровных одно исключение. Это единственная на всём земном шаре рыба, которая решила размножаться за пределами своей среды обитания. Знакомьтесь, рыба-копелла (Copella arnoldi).

В период брачного сезона самец копеллы выбирает место, где будут отложены икринки, затем начинает танец-ухаживание за самкой, в процессе которого подводит её к выбранному месту. В момент кульминации брачного танца обе рыбы выпрыгивают из воды и прилепляются своими плавниками к листьям растений, нависающих над водоёмом. Продержаться на листке долго капеллам не удаётся, поэтому они повторяют свой манёвр до тех пор, пока самка не отложит порядка 50 икринок.

Дальше начинается самое интересное: самец, прогнав самку, продолжает свой танец у поверхности воды. Задача его заключается в том, чтобы при помощи хвоста, исполняя причудливые па, обрызгивать будущее потомство, не давая икринкам пересохнуть под палящими лучами южноамериканского солнца.

Остаётся только позавидовать трудолюбию и меткости самца копеллы арнольди, а также его заботе о будущих мальках. Рыба не отплывает от места нереста в течение двух-трёх суток, за которые внутри икринок успевают созреть личинки.

К концу третьего дня (в некоторых случаях немного раньше), используя ту же технику обрызгивания, самец смывает своё потомство с листа в воду. Там мальки прячутся среди подводной листвы, чтобы развиться во взрослых копелл, которые в свою очередь тем же способом дадут жизнь новому поколению этих удивительных рыб.

Интересно, что порой самец ухаживает одновременно за несколькими самками, в парах с которыми оставляет икринки на листве. В этом случае будущему папаше приходится изрядно потрудиться, обеспечивая жизнеспособность эмбрионов, находящихся в икринках. В течение всего времени их созревания он беспрестанно передвигается от кладки к кладке, поочерёдно обрызгивая яйца водой.

Пингвины

В вопросе трудолюбия и заботы о своём будущем потомстве с вышеописанными рыбами копеллами могут сравниться, пожалуй, только пингвины Антарктики. В суровых условиях Южного Полюса Земли самцы этих нелетающих птиц высиживают яйца, и делают они это не совсем обычным способом.

Яйцо пингвин кладёт себе на лапы и сверху накрывает его своим телом. Только таким образом возможно не допустить замерзания будущих пингвинят в антарктических льдах, ведь в условиях вечной мерзлоты гнёзда вить не из чего.

Птица шалашник

Самцам этих птиц могут позавидовать знаменитые архитекторы и дизайнеры. Гнёзда, выстроенные шалашниками, находятся на земле, но в отличие от других пернатых эти возводят настоящие дворцы, которые достигают порой 2-х метров высоты.

На возведение своего конусовидного произведения искусства у шалашника уходит до 6 месяцев. В качестве строительного материала птица использует ветки и сухую траву, но на этом шалашник не останавливается – ему обязательно нужно украсить готовое гнездо. Самец декорирует его всем, что сочтёт привлекательным для своей подруги (цветы, ягоды и даже косточки мелких животных).

Интересно, что в качестве жилья такое гнездо не используется – в двухметровом храме любви и его окрестностях шалашники устраивают брачные игры, после которых с удовольствием устраиваются отдохнуть внутри своего дворца.

Африканская гиена

Основная особенность этого животного заключается в кочевом образе жизни и способности преследовать свою потенциальную жертву на протяжении часа со скоростью около 70 км в час. Гиены никогда не задерживаются на одном месте более суток, а в случаях, когда гонимая жертва оказывается на редкость выносливой, эти хищники подменяют друг друга во время охоты.

Львица

Растущие львята нуждаются в пище около 15 раз за сутки – это примерно каждые полтора часа! Такой в прямом и переносном смысле зверский аппетит заставляет львицу охотиться практически без перерыва на отдых. Чтобы справиться с непосильной нагрузкой самки одного прайда выходят на охоту вместе, помогая друг другу.

Как известно, львы нередко выбирают в качестве будущего обеда довольно крупных парнокопытных, среди которых попадаются достойные соперники, не уступающие а порой и превосходящие львиц как в весе, так и силой. Во время охоты может произойти всякое – порой после неравного боя за выживание охотницам долго приходится зализывать раны. Бывает и так, что львицы гибнут от копыт или рогов бизонов. В этом случае заботу об осиротевшем потомстве берут на себя другие самки.

А вот работа льва в прайде ограничивается «постелью» во всех смыслах этого слова. В брачный период самец оплодотворяет своих «жён» и на этом его участие в продолжении рода заканчивается. Забота о детенышах полностью ложится на лапы и клыки львиц, самцы же проводят большую часть своей жизни во сне – спать лев может до 20 часов в сутки.

Бобёр

Это одно из самых крупных грызунов на планете. Для возведения плотин на реках и строительства своих бобровых хаток эти животные подтачивают деревья. Одна особь за год способна свалить более 200 единиц, на одну бобровую семью в год приходится около 1 тонны древесины. Бобры – общепризнанные трудяги – даже после окончания строительства своего жилища бобёр продолжает работать, наводя порядок и устраняя мелкие недочёты.

Птица мегапод

Старания этого необыкновенно трудолюбивого существа направлены на обустройство гнезда с подогревом. Достигается эффект тёплого жилища за счёт разлагающихся под землёй растений, которые в процессе гниения выделяют тепло. Чтобы обеспечить будущему потомству оптимальную температуру для развития, птица закапывает свои яйца в землю, а сверху возводит насыпь диаметром до 15 метров! Яйца самки мегаподов откладывают 1-2 раза в неделю на протяжении 6 месяцев в году. Одно яйцо этой птицы весит примерно 250 гр., сама же птица может весить около 2 кг. За сезон откладывания яиц мегапод перекапывает до 50 тонн земли, что для такой небольшой птички – настоящий подвиг.

Рыба губан-чистильщик

Необычный симбиоз можно наблюдать в подводном морском мире. Небольшие рыбки-чистильщики повсюду сопровождают своих хищных родичей, например акул, присасываясь к их телам и съедая в сутки около 1000 паразитов. При этом губан чистит не только наружные покровы и жабры хищников. Нередко он заглядывает в поисках пропитания и в зубастую пасть своих подопечных.

Акулы и другие хищные морские рыбы отвечают своим спасителям взаимностью, не трогая их. Такой симбиоз позволяет мелкой рыбешке-чистильщику находиться в полной безопасности, ведь более мелкие хищники, обитающие в морских глубинах, не рискнут близко подплыть к акуле, чтобы полакомиться сопровождающим её губаном.

Муравьи-листорезы

В мире существует множество разновидностей муравьёв. Один из них – листорезы. Отличительная особенность вида состоит в том, что насекомые режут своими мощными челюстями листочки деревьев и в огромных количествах стаскивают их в муравейник. Там насекомые пережёвывают сырьё и складывают его на хранение в специальные камеры наподобие теплиц. Через определённое время в массе пережёванных листьев образуются грибы, которыми и питаются эти насекомые-гурманы. Семья муравьёв-листорезов способна всего за одну ночь оставить дерево без листвы.

Пчёлы

Эти полосатые труженицы достойны первого места в рейтинге трудяг животного мира. Пчелиная матка откладывает яйца со скоростью 1 шт./мин. За год пчелиная семья пополняется 200 тысячами новых членов. Не успев появиться на свет, молодые пчёлки тут же приступают к работе, наводя порядок в сотах. Всего через несколько дней после рождения железы, расположенные на брюшке пчелы начинают выделять воск, который эти насекомые используют в строительстве и ремонте сот.

Повзрослевших особей семейство допускает до более серьёзных задач, таких как охрана жилища и приготовление мёда. В возрасте 3-х недель молодые пчёлки уже вылетают из улья с поисках нектароносных растений. К сожалению век рабочих пчёл недолог – чуть больше месяца. Пчелиная матка живёт и трудится над созданием новых особей около 5 лет.

Занимательная арифметика: чтобы изготовить 500 гр. мёда пчёлам требуется собрать нектар с 3-5 млн. цветков. Для этого им необходимо совершить более 2000 вылетов. Сильная пчелиная семья за день способна собрать до 20 кг нектара, из которого получается 10 кг мёда.