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Почему мужчины бросают любимых женщин

Говорят, что в разрыве отношений всегда виноваты оба. 

По сути, так оно и есть, но обычно действия одного из партнеров – это ответная реакция на поступки или слова второго.

По каким же причинам мужчина готов прекратить отношения?

Почему мужчины бросают любимых женщин

Что может произойти такого, чтобы представитель сильного пола отказался от той женщины, к которой ранее испытывал чувства?

Почему мужчины бросают любимых женщин

1. Женская измена

Измена одного из партнеров – это крах любым отношениям. Но, если верить статистике, то часто женщины пытаются простить и все начать сначала. Удается ли им это? Совершенно другой вопрос. А вот мужчины категоричны в данном вопросе и никогда не смогут простить измену любимой.

2. Не сошлись характерами

Фраза, которую можно услышать практически при любом разводе. Иногда люди так говорят, не желая изъясняться об истинных причинах. А ведь часто это так и есть на самом деле. Вроде в отношениях все нормально, но часто возникающие ссоры и скандалы на ровном месте могут достать даже самого терпеливого. К сожалению, чаще всего инициатором таких ссор является женщина. Молодые люди не могут найти компромисс, в результате расстаются.

Почему мужчины бросают любимых женщин

3. Пропал интерес

Конфетно-букетный период имеет особенность заканчиваться и тогда молодые люди смотрят друг на друга уже обычным, так сказать, приземленным взглядом.

Что-то в характере партнера начинает откровенно раздражать, что-то кажется нелепым или странным. Но хуже всего, когда пропадает интерес. Мужчина способен расстаться с женщиной, если она стала ему не интересна: как в плане интимных отношений, так и в плане духовной близости. Фраза, которая отлично подходит для данной ситуации: Любовь и секс – мечта гурмана.

4. Несдержанное или неадекватное поведение

Ваша девушка в обществе или даже наедине с вами позволяет себе выражаться нецензурно, унижает своего партнера в глазах его друзей или знакомых, может неадекватно среагировать на какое-то замечание или даже простую фразу? Подобное поведение вызывает лишь отвращение и желание сбежать подальше от такой особы.

Почему мужчины бросают любимых женщин

5. Мужчина – главный источник денег

Именно не добытчик, а источник. Хочу ту сумочку или эти туфельки, купи новое платье, подари шубку и т.д. Хочу, дай, дай, дай… Постепенно мужчина начинает ощущать себя «кошельком», так как он нужен исключительно для того, чтобы оплачивать женские капризы и прихоти. У такой «любви» не существует будущего.

6. Настойчивое желание замужества

Да, большинство молодых людей бояться узаконивать отношения. Пока идет этап влюбленности или молодые люди решили попробовать пожить вместе – мужчина чувствует за собой свободу. А вот как только приходить пора, что нужно ставить штампы в паспорт, то не каждый оказывается к этому готов. Поэтому если девушка начинает настаивать на замужестве, все чаще из ее уст слышаться разговоры о семье и детях – некоторые мужчины просто сбегают, так как они не готовы к ответственности.

Почему мужчины бросают любимых женщин

7. Женщина перестала ухаживать за собой

Некогда шикарные и пышные волосы все чаще стали собираться в тощий хвостик или заплетаться в бесформенный пучок. Каблуки сменились на кроссовки, юбки и платья трансформировались в джинсы. Ежедневной домашней одеждой стала безразмерная футболка и спортивные штаны с выдутыми коленками… Конечно же, практичность и удобство должны быть всегда и во всем. Конечно же, и мужчина становится обычным мужиком. Но нельзя отключать в себе женщину! Ведь если вы перестали смотреть за собой, зациклились исключительно на бытовых вопросах – кому это нужно или кому это интересно? Не удивительно, что мужчина пойдет искать ту, в которой будет изюминка и женственность.
Берегите и цените друг друга! Крепкие отношения требует ежедневного вклада и взаимности!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2412528565616642823/

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