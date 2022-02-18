Почему мужчины бросают любимых женщин

Говорят, что в разрыве отношений всегда виноваты оба.

По сути, так оно и есть, но обычно действия одного из партнеров – это ответная реакция на поступки или слова второго.

По каким же причинам мужчина готов прекратить отношения?

Что может произойти такого, чтобы представитель сильного пола отказался от той женщины, к которой ранее испытывал чувства?

1. Женская измена

Измена одного из партнеров – это крах любым отношениям. Но, если верить статистике, то часто женщины пытаются простить и все начать сначала. Удается ли им это? Совершенно другой вопрос. А вот мужчины категоричны в данном вопросе и никогда не смогут простить измену любимой.

2. Не сошлись характерами

Фраза, которую можно услышать практически при любом разводе. Иногда люди так говорят, не желая изъясняться об истинных причинах. А ведь часто это так и есть на самом деле. Вроде в отношениях все нормально, но часто возникающие ссоры и скандалы на ровном месте могут достать даже самого терпеливого. К сожалению, чаще всего инициатором таких ссор является женщина. Молодые люди не могут найти компромисс, в результате расстаются.

3. Пропал интерес

Конфетно-букетный период имеет особенность заканчиваться и тогда молодые люди смотрят друг на друга уже обычным, так сказать, приземленным взглядом.

4. Несдержанное или неадекватное поведение

Что-то в характере партнера начинает откровенно раздражать, что-то кажется нелепым или странным. Но хуже всего, когда пропадает интерес. Мужчина способен расстаться с женщиной, если она стала ему не интересна: как в плане интимных отношений, так и в плане духовной близости. Фраза, которая отлично подходит для данной ситуации: Любовь и секс – мечта гурмана.

Ваша девушка в обществе или даже наедине с вами позволяет себе выражаться нецензурно, унижает своего партнера в глазах его друзей или знакомых, может неадекватно среагировать на какое-то замечание или даже простую фразу? Подобное поведение вызывает лишь отвращение и желание сбежать подальше от такой особы.

5. Мужчина – главный источник денег

Именно не добытчик, а источник. Хочу ту сумочку или эти туфельки, купи новое платье, подари шубку и т.д. Хочу, дай, дай, дай… Постепенно мужчина начинает ощущать себя «кошельком», так как он нужен исключительно для того, чтобы оплачивать женские капризы и прихоти. У такой «любви» не существует будущего.

6. Настойчивое желание замужества

Да, большинство молодых людей бояться узаконивать отношения. Пока идет этап влюбленности или молодые люди решили попробовать пожить вместе – мужчина чувствует за собой свободу. А вот как только приходить пора, что нужно ставить штампы в паспорт, то не каждый оказывается к этому готов. Поэтому если девушка начинает настаивать на замужестве, все чаще из ее уст слышаться разговоры о семье и детях – некоторые мужчины просто сбегают, так как они не готовы к ответственности.

7. Женщина перестала ухаживать за собой

Некогда шикарные и пышные волосы все чаще стали собираться в тощий хвостик или заплетаться в бесформенный пучок. Каблуки сменились на кроссовки, юбки и платья трансформировались в джинсы. Ежедневной домашней одеждой стала безразмерная футболка и спортивные штаны с выдутыми коленками… Конечно же, практичность и удобство должны быть всегда и во всем. Конечно же, и мужчина становится обычным мужиком. Но нельзя отключать в себе женщину! Ведь если вы перестали смотреть за собой, зациклились исключительно на бытовых вопросах – кому это нужно или кому это интересно? Не удивительно, что мужчина пойдет искать ту, в которой будет изюминка и женственность.

Берегите и цените друг друга! Крепкие отношения требует ежедневного вклада и взаимности!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2412528565616642823/

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