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Самые опасные и ядовитые грибы

Прежде чем положить гриб в рот, вы должны быть уверены, что едите съедобный, поскольку в мире существует небольшое количество видов, являющихся ядовитыми. 

Большинство из них вызовет лишь расстройство желудка, однако имеются и такие, которые при попадании в организм нанесут ему не малый вред и даже могут стать причиной смерти. Ниже представлен список с фото десяти самых ядовитых и смертельно опасных для человека видов грибов.

Самые опасные и ядовитые грибы

Ядовитые грибы чаще всего избирательно действуют на тот или иной орган. Так, есть грибы, яды которых воздействуют преимущественно на центральную нервную систему, на сердце, печень, желудок и кишечник и так далее. Но некоторые грибы оказывают токсическое воздействие не один, а на многие органы и системы организма. И все же даже в этом случае избирательное действие на определенный орган всегда проявляется раньше и при меньшей дозе яда.

Обычно яд грибов всасывается в кровь в нижних отделах кишечника, при этом некоторые из них раздражают слизистую оболочку, усиливая тем самым всасывание яда. При остром отравлении грибами чаще всего развивается токсическое поражение желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит). Яд грибов оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка и кишечника: возникают тошнота, рвота, боль в животе, понос.

При этом под воздействием яда грибов происходят кровоизлияния в стенку желудка и кишечника (геморрагический гастрит и энтерит).

Действующим началом ядовитых растений, в том числе грибов, являются различные химические соединения, которые относятся преимущественно к алкалоидам, гликозидам, растительным мылам (сапонинам), кислотам (синильная, щавелевая) и другим.

Алкалоиды представляют собой сложные органические соединения, содержащие углерод, водород и азот. Их соли хорошо растворимы в воде и быстро всасываются в желудке и кишечнике. Гликозиды легко распадаются на углеводную (сахаристую) часть и несколько других токсических веществ.

10. Омфалот маслиновый

Омфалот маслиновый. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Омфалот маслиновый — ядовитый гриб, произрастающий в лесистой местности на трухлявых пнях, гнилых стволах лиственных пород деревьев в Европе, преимущественно в Крыму. Примечателен своими биолюминесценции свойствами. Внешним видом напоминает лисичку, однако в отличие от неё омфалот маслиновый имеет неприятный запах и содержит токсин illudin S, который при попадании в организм человека приводит к очень сильной боли, приступам рвоты и диарее.

9. Сыроежка жгучеедкая

Сыроежка жгучеедкая. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Сыроежка жгучеедкая широко распространена в северном полушарии в лиственных, хвойных и смешанных лесах. При правильной обработке данный гриб условно пригоден в пищу, но на вкус горький, с ярко выраженной остротой. В сыром виде ядовит, в нём содержится яд мускарин. Употребление даже небольшого количества сырого гриба приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, боли в животе, тошноте и рвоте.

8. Мухомор пантерный

Мухомор пантерный. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Мухомор пантерный произрастает в хвойных, лиственных и смешанных лесах в умеренном климате Северного полушария. Гриб сильно ядовит и содержит в себе такие яды, как мускарин и микоатропин действующие на центральную нервную систему, а также ряд токсичных алкалоидов, которые вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта, галлюцинации и могут привести к смерти.

7. Фолиотина морщинистая

Фолиотина морщинистая. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

На седьмой строчке в списке самых опасных и ядовитых грибов в мире находится Фолиотина морщинистая — ядовитый гриб, произрастающий в Европе, Азии и Северной Америке. Содержит сильный яд amatoxins, который очень токсичен для печени и является причиной многих смертей. Иногда эти грибы путают с Псилоцибой синеющей.

6. Зеленушка

Зеленушка. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Зеленушка растёт небольшими группами в сухих хвойных лесах на песчаных почвах в Северной Америке и Европе. До недавнего времени считался хорошим съедобным грибом, но после опубликования в 2001 году сообщения об отравлениях при употреблении большого количества зеленушек (12 случаев, 3 из них — со смертельным исходом), подозревается в ядовитости. Симптомы отравления проявляются в мышечной слабости, боли, судорогах, тошноте и потливости.

5. Ложноопёнок серно-жёлтый

Ложноопнок серножлтый. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Ложноопёнок серно-жёлтый — очень ядовитый гриб, встречающийся на всех континентах за исключением Африки и Антарктиды. Растут на старых пнях лиственных и хвойных деревьев в августе-ноябре. При употреблении в пищу, гриб вызывает тяжёлое, иногда смертельное отравление. Симптомы появляются уже через несколько часов и сопровождаются болью в животе, тошнотой, рвотой, потливостью, диарее и вздутием, иногда нарушением зрения и даже параличом.

4. Свинушка тонкая

Свинушка тонкая. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Свинушка тонкая — ядовитый гриб, распространённый во влажных лиственных, хвойных и смешанных лесах, садах, лесополосах Северного полушария в районах с умеренным климатом. Гриб долгое время считался условно-съедобным, но сейчас его ядовитость доказана. Длительное употребление свинушки тонкой в пищу приводит к тяжёлым отравлениям, особенно у людей с больными почками. Потенциально фатальные осложнения включают острую почечную недостаточность, шок, дыхательную недостаточность и диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови.

3. Спорынья пурпурная

Спорынья пурпурная. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Спорынья пурпурная — вид грибов-паразитов, который встречается на некоторых травах и зерновых, чаще всего на ржи. Гриб имеет пурпурную окраску, он размещается в колосьях вместо зёрен, и по своей форме напоминает зуб. Алкалоиды, содержащие в спорыньи, имеют психотропное, нейротоксическое действие на центральную нервную систему. В больших дозах является токсичными для человека и при попадании в организм вызывают судороги, длительные спазмы, расстройства психики, нередко смерть.Известно, что в Средние века возникали эпидемии среди людей и животных, вследствие потребления ржаного хлеба, который был изготовлен из инфицированного зерна. Эпидемия известна как «огонь Святого Антония» или «священный огонь».

2. Amanita ocreata

Amanita ocreata. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Amanita ocreata, также известен как «ангел смерти» — смертельно ядовитый гриб из семейства Мухоморовые. Распространён в смешанных лесах преимущественно в северо-восточной части Северной Америки от Вашингтона до Нижней Калифорнии. Содержит альфа-аманитин и прочие аматоксины, вызывающие гибель клеток печени и других органов, а также нарушение синтеза белков. Осложнения при отравлении включают повышенное внутричерепное давление, внутричерепное кровоизлияние, сепсис, панкреатит, острую почечную недостаточность и остановку сердца. Смерть обычно наступает на 6–16 день после отравления.

1. Бледная поганка

Бледная поганка. Самые опасные и ядовитые грибы. Фото с сайта NewPix.ru

Бледная поганка — самый ядовитый гриб в мире. Является причиной большинства смертельных отравлений, возникающих после употребления грибов. Произрастает практически во всех типах лесов в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке. Любит тёмные, влажные места. Содержит два вида токсинов аманитин и фаллоидин, которые вызывают печёночную и почечную недостаточность, и зачастую единственный способ избежать смерти — их трансплантация. По оценкам, даже половина бледной поганки содержит достаточное количество токсина, чтобы убить взрослого человека. Кроме того, токсичность гриба не уменьшается после его приготовления, замораживания или сушки. Иногда их ошибочно собирают вместо шампиньонов и зелёной сыроежки.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2459467414485600336/

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