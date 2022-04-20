Самые опасные и ядовитые грибы

Прежде чем положить гриб в рот, вы должны быть уверены, что едите съедобный, поскольку в мире существует небольшое количество видов, являющихся ядовитыми.

Большинство из них вызовет лишь расстройство желудка, однако имеются и такие, которые при попадании в организм нанесут ему не малый вред и даже могут стать причиной смерти. Ниже представлен список с фото десяти самых ядовитых и смертельно опасных для человека видов грибов.

Ядовитые грибы чаще всего избирательно действуют на тот или иной орган. Так, есть грибы, яды которых воздействуют преимущественно на центральную нервную систему, на сердце, печень, желудок и кишечник и так далее. Но некоторые грибы оказывают токсическое воздействие не один, а на многие органы и системы организма. И все же даже в этом случае избирательное действие на определенный орган всегда проявляется раньше и при меньшей дозе яда.

Обычно яд грибов всасывается в кровь в нижних отделах кишечника, при этом некоторые из них раздражают слизистую оболочку, усиливая тем самым всасывание яда. При остром отравлении грибами чаще всего развивается токсическое поражение желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит). Яд грибов оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка и кишечника: возникают тошнота, рвота, боль в животе, понос.

При этом под воздействием яда грибов происходят кровоизлияния в стенку желудка и кишечника (геморрагический гастрит и энтерит).

Действующим началом ядовитых растений, в том числе грибов, являются различные химические соединения, которые относятся преимущественно к алкалоидам, гликозидам, растительным мылам (сапонинам), кислотам (синильная, щавелевая) и другим.

Алкалоиды представляют собой сложные органические соединения, содержащие углерод, водород и азот. Их соли хорошо растворимы в воде и быстро всасываются в желудке и кишечнике. Гликозиды легко распадаются на углеводную (сахаристую) часть и несколько других токсических веществ.

10. Омфалот маслиновый

Омфалот маслиновый — ядовитый гриб, произрастающий в лесистой местности на трухлявых пнях, гнилых стволах лиственных пород деревьев в Европе, преимущественно в Крыму. Примечателен своими биолюминесценции свойствами. Внешним видом напоминает лисичку, однако в отличие от неё омфалот маслиновый имеет неприятный запах и содержит токсин illudin S, который при попадании в организм человека приводит к очень сильной боли, приступам рвоты и диарее.

9. Сыроежка жгучеедкая

Сыроежка жгучеедкая широко распространена в северном полушарии в лиственных, хвойных и смешанных лесах. При правильной обработке данный гриб условно пригоден в пищу, но на вкус горький, с ярко выраженной остротой. В сыром виде ядовит, в нём содержится яд мускарин. Употребление даже небольшого количества сырого гриба приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, боли в животе, тошноте и рвоте.

8. Мухомор пантерный

Мухомор пантерный произрастает в хвойных, лиственных и смешанных лесах в умеренном климате Северного полушария. Гриб сильно ядовит и содержит в себе такие яды, как мускарин и микоатропин действующие на центральную нервную систему, а также ряд токсичных алкалоидов, которые вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта, галлюцинации и могут привести к смерти.

7. Фолиотина морщинистая

На седьмой строчке в списке самых опасных и ядовитых грибов в мире находится Фолиотина морщинистая — ядовитый гриб, произрастающий в Европе, Азии и Северной Америке. Содержит сильный яд amatoxins, который очень токсичен для печени и является причиной многих смертей. Иногда эти грибы путают с Псилоцибой синеющей.

6. Зеленушка

Зеленушка растёт небольшими группами в сухих хвойных лесах на песчаных почвах в Северной Америке и Европе. До недавнего времени считался хорошим съедобным грибом, но после опубликования в 2001 году сообщения об отравлениях при употреблении большого количества зеленушек (12 случаев, 3 из них — со смертельным исходом), подозревается в ядовитости. Симптомы отравления проявляются в мышечной слабости, боли, судорогах, тошноте и потливости.

5. Ложноопёнок серно-жёлтый

Ложноопёнок серно-жёлтый — очень ядовитый гриб, встречающийся на всех континентах за исключением Африки и Антарктиды. Растут на старых пнях лиственных и хвойных деревьев в августе-ноябре. При употреблении в пищу, гриб вызывает тяжёлое, иногда смертельное отравление. Симптомы появляются уже через несколько часов и сопровождаются болью в животе, тошнотой, рвотой, потливостью, диарее и вздутием, иногда нарушением зрения и даже параличом.

4. Свинушка тонкая

Свинушка тонкая — ядовитый гриб, распространённый во влажных лиственных, хвойных и смешанных лесах, садах, лесополосах Северного полушария в районах с умеренным климатом. Гриб долгое время считался условно-съедобным, но сейчас его ядовитость доказана. Длительное употребление свинушки тонкой в пищу приводит к тяжёлым отравлениям, особенно у людей с больными почками. Потенциально фатальные осложнения включают острую почечную недостаточность, шок, дыхательную недостаточность и диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови.

3. Спорынья пурпурная

Спорынья пурпурная — вид грибов-паразитов, который встречается на некоторых травах и зерновых, чаще всего на ржи. Гриб имеет пурпурную окраску, он размещается в колосьях вместо зёрен, и по своей форме напоминает зуб. Алкалоиды, содержащие в спорыньи, имеют психотропное, нейротоксическое действие на центральную нервную систему. В больших дозах является токсичными для человека и при попадании в организм вызывают судороги, длительные спазмы, расстройства психики, нередко смерть.Известно, что в Средние века возникали эпидемии среди людей и животных, вследствие потребления ржаного хлеба, который был изготовлен из инфицированного зерна. Эпидемия известна как «огонь Святого Антония» или «священный огонь».

2. Amanita ocreata

Amanita ocreata, также известен как «ангел смерти» — смертельно ядовитый гриб из семейства Мухоморовые. Распространён в смешанных лесах преимущественно в северо-восточной части Северной Америки от Вашингтона до Нижней Калифорнии. Содержит альфа-аманитин и прочие аматоксины, вызывающие гибель клеток печени и других органов, а также нарушение синтеза белков. Осложнения при отравлении включают повышенное внутричерепное давление, внутричерепное кровоизлияние, сепсис, панкреатит, острую почечную недостаточность и остановку сердца. Смерть обычно наступает на 6–16 день после отравления.

1. Бледная поганка

Бледная поганка — самый ядовитый гриб в мире. Является причиной большинства смертельных отравлений, возникающих после употребления грибов. Произрастает практически во всех типах лесов в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке. Любит тёмные, влажные места. Содержит два вида токсинов аманитин и фаллоидин, которые вызывают печёночную и почечную недостаточность, и зачастую единственный способ избежать смерти — их трансплантация. По оценкам, даже половина бледной поганки содержит достаточное количество токсина, чтобы убить взрослого человека. Кроме того, токсичность гриба не уменьшается после его приготовления, замораживания или сушки. Иногда их ошибочно собирают вместо шампиньонов и зелёной сыроежки.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2459467414485600336/

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