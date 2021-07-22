18 аномально огромных существ нашего мира, глядя на которых трудно поверить своим глазам

Глядя на них, невозможно не воскликнуть: «Ну ничего себе громадина!»
Арденнские лошади — одна из древнейших пород тяжеловозов, их разводили еще в Древнем Риме
Хороший песик!
Мне сверху видно все!
Строгий котище
Помесь волка, хаски и немецкой овчарки, этот пес живет в заповеднике. Достойный охранник!
Толстячок
«Мой 30-килограммовый кочан капусты»
Главкорова
Царевна-жаба
А котик-то подрос!
Литовский охранник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности
Котика зовут Хронос. Потому что он титан
Интересно, дети вырастут в папочку?
Самый сильный человек планеты Хафтор Бьёрнсон с обычной чашкой в руке
Тигра лютая
Белка по кличке Сэди сделала три хллоуинских светильника из тыкв, буквально не щадя живота своего
Вот это рога!
Андре Раш, шеф-повар Белого Дома
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