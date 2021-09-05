Часы ангела в сентябре

Ежедневные молитвы дарят чувство уверенности и внутренней гармонии, помогают противостоять проискам зла и духовно развиваться.

1 сентября. Ангелу-хранителю молятся с 06:30 до 7:10, чтобы получить поддержку в любых начинаниях.

2 сентября. В четверг у ангела с 07:10 до 07:50 просят помощи в осуществлении задуманного.

3 сентября. В пятницу к ангелу обращаются с 07:30 до 08:20, чтобы обрести гармонию и счастье в любви.

4 сентября. В субботний день с 08:25 до 09:02 у ангела просят защиты от козней со стороны злых людей.

5 сентября. В этот день ангелу молятся с 08:10 до 08:50, прося защиты от неурядиц и неудач.

6 сентября. Обрести уверенность и не подаваться действиям манипуляторов поможет ангел-хранитель, если обратиться к нему с молитвой с 08:25 до 10:00.

7 сентября. Во вторник к ангелу взывают с 08:30 до 09:12, чтобы выполнить все дела в срок.

8 сентября. С 08:45 до 09:20 ангела просят о помощи в личной жизни.

9 сентября. В этот день ангелу молятся с 08:50 до 09:35, чтобы тот защитил детей от неприятностей.

10 сентября. В пятницу с 09:12 до 09:48 у ангела просят об исцелении от недугов и болезней.

11 сентября. С 09:45 до 10:25 ангелу возносят молитвы, чтобы не останавливаться в духовном развитии.

С 10:15 до 10:50 ангела просят помощи в избавлении от дурных привычек.В этот день с 10:13 до 10:50 ангелу молятся, чтобы он защитил от сглаза и порчи.

14 сентября. В этот день с 10:15 до 11:00 у ангела просят защиты для всех членов семьи.

15 сентября. В этот день ангела с 10:10 до 10:55 просят защиты в дальней дороге.

16 сентября. Справиться с любыми трудностями будет под силу, если призвать хранителя на помощь. Ангелу молятся с 10:45 до 11:32.

17 сентября. В этот день ангелу молятся с 10:16 до 11:02, прося защиты от пожара и грабителей.

18 сентября. В субботу с 11:15 до 11:50 ангелу молятся, чтобы обрести спокойствие, избавиться от тревоги и сомнений.

19 сентября. С 18:30 до 19:25 к ангелу взывают, чтобы избавиться от ночных кошмаров и бессонницы.

20 сентября. В этот день ангелу молятся с 09:45 до 10:32, чтобы преодолеть препятствия на пути к намеченной цели.

21 сентября. Избавиться от одиночества и найти свою любовь поможет ангел-хранитель, если помолиться ему с 12:20 до 12:55.

22 сентября. Исполнить заветное желание поможет ангел, если попросить его о помощи через молитву с 11:45 до 12:25

23 сентября. Удача не покинет в трудную минуту, если помолиться ангелу и попросить у него поддержки с 12:15 до 13:00.

24 сентября. Обрести сильную защиту и не столкнуться с недоброжелателями поможет покровительство ангела. Его просят о помощи с 12:45 до 13:35.

25 сентября. Обрести гармонию в семье, избавиться от ссор и недопонимания поможет поддержка ангела. К нему взывают с 12:55 до 13:42.

26 сентября. Справиться с трудностями финансового плана, раздать долги вовремя и не нуждаться поможет поддержка ангела. Ему молятся с 13:15 до 13:52.

27 сентября. Успешно сдать экзамены и без труда запоминать информацию получится, если попросить у ангела помощи с 11:01 до 11:58 в молитвенном обращении.

28 сентября. Справиться с негативными эмоциями поможет искренняя молитва, обращенная к ангелу с 12:30 до 13:20.

29 сентября. В этот день с 12:50 до 13:45 у ангела просят поддержки для смелых начинаний и удачи в ведении бизнеса.

30 сентября. В этот день с ангелом общаются с 16:30 до 17:30, благодарят за помощь и рассказывают о своих достижениях.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295827934682548675/

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