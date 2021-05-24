Что на Руси делали с многоженцами

Многоженство было распространено на Руси в языческие времена. Но и после принятия христианства древние традиции кое-где сохранялись, и церковь активно боролась с этими проявлениями архаичного образа жизни. Существует множество научных доказательств, в том числе и судебные записи, в которых подробно описывалось наказание, которое ждало мужчину, имеющего больше одной жены.

Многоженство при язычестве

Как утверждает автор издания «История русской жизни с древнейших времен» И. Е. Забелин, языческий закон Руси не воспрещал многоженства. В данном факте уже не сомневается большинство историков. Доказательством служат сохранившиеся документы той эпохи. По мнению Б.А. Романова, многоженство как обыденная для той эпохи практика предстает в Уставе Всеволода, где говорится о распределении наследства между женами, а точнее - между их детьми: «У третьей жене и четвертой детем прелюбодейна часть в животе (имуществе), аще будет доволен в животе, ино даст детям третьей жены и четвертой по уроку».

Тем не менее, как считают некоторые исследователи, многоженство не было на Руси явлением совершенно общепринятым, скорее, оно отличалось ограниченностью как в отношении количества супружниц, так и касательно главы «гарема». Если верить Вадиму Долгову, автору книги «Потаенная жизнь Древней Руси. Быт, нравы, любовь», наличие нескольких жен являлось чаще всего привилегией. Известно, что, как правило, многоженство было распространено среди знати и богатых людей, которые содержали по 3-4 жены. Хотя были и исключения. Так, Владимир Святославович, при котором произошло Крещение Руси, имел 5 «водимых», то есть законных жен.

Христианство против полигамии

После принятия христианства в 988 году, как утверждает автор книги «Святая Ольга» Н.Н. Лисовой, Владимир немедленно отказался от своего многоженства и выслал одну из своих жен, Рогнеду, вместе с сыном, Изяславом, в построенный для них Изяслав. Однако тот факт, что христианство допускало лишь моногамные отношения, вызвал среди остального населения особое возмущение. В том числе и поэтому с IX по XIII века на Руси процветало двоеверие, то есть язычество соседствовало с христианством. Несмотря на то, что языческие идолы разрушались, а людей (поначалу насильно) крестили в новую веру, многие еще долго отмечали языческие праздники и имели по несколько жен.

Следы борьбы со старыми привычками, по мнению Михаила Владимирского-Буданова, автора труда «Обзор истории русского права», ясно просматриваются в Уставе Ярослава. Устав гласил: «…если две жены кто водит, то епископу 40 грив., а которая подлегла, ту взять в церковный дом, а первую держать по закону». Обычно, ссылка второй супруги в церковный дом не предполагала пожизненное проживание. Пребывание там ограничивалось определенным сроком, а также для освобождения женщины родные должны были внести за нее выкуп. Многоженец же обязан был уплатить пеню, которую накладывал на него церковный суд. Мало того, согласно Уставу Ярослава, мужчине запрещалось дурно обращаться с первой супругой, в противном случае ему грозила казнь.

Церковный суд

Интересно, что на Руси уделялось внимание и многомужеству. Так, Устав Ярослава требовал «жену, которая пошла за иного замуж, взять в дом церковный». Мужчина же подлежал суду митрополита. Впрочем, в подобных законах могла идти речь не только об одновременном проживании с несколькими мужчинами или женщинами, но и с одним супругом, уже находившимся в другом браке. Поскольку после принятия христианства оформлять отношения необходимо стало посредством церковного венчания, то и следить за количеством браков обязаны были священнослужители. Александр Большаков в своем издании «Древняя Русь IX-XIII вв.» приводит слова митрополита Иоанна, который предписывал наказывать многоженцев отказом от причастия.

Высказывание митрополита, скончавшегося в 1089 году, указывает на то, что до победы над многоженством даже в то время было еще далеко. Кроме того постановления, принятые впоследствии, также повторяли Устав Ярослава. Так, если верить учебному пособию «История русского права» А.Н. Филиппова, в уставе Смоленского князя Ростислава Мстиславовича, датированном 1150 годом, в число дел, подлежащих епископскому (церковному) суду, входило двоеженство. Именно этот суд и выбирал наказание для согрешившего. Обвиняемому могли назначить штраф или исполнение какого-либо покаянного действия.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159205/

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