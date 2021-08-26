7 интересных фактов о Ватикане для самых любознательных туристов

У Ватикана есть собственная (и самая короткая в мире) железная дорога, но нет ни одного роддома, а потому рождаемость в стране нулевая. Посольство Италии в Ватикане расположено в самой Италии. Плотность населения в стране вдвое меньше, чем в Москве, зато уровень милитаризации втрое выше, чем в Северной Корее. Вот еще семь занятных фактов о карликовом государстве Ватикан.

Одна из богатейших стран мира. И там нет налогов

Окруженный 32-километровой границей с Италией, Ватикан является независимым городом-государством, площадь которого 440 000 квадратных метров. Это 1/27 часть района Марьино или площадь двух стадионов «Лужники». Ватикан чеканит свои собственные евро, печатает свои собственные марки, выпускает паспорта и номерные знаки, управляет средствами массовой информации и имеет свой собственный флаг и гимн — все как у полноценной страны. Доход Ватикан получает не только от входных билетов в музеи, от продажи марок и сувениров. Страна является крупным земельным собственником в Италии, Испании, ФРГ и других странах, владеет акциями ряда концернов в сфере производства электричества, резиновой, химической и других отраслей промышленности. В местных магазинах все на четверть дешевле, так как в стране по сути отсутствует налогообложение.

У Ватикана свой телескоп в Аризоне



По мере расширения Рима, световое загрязнение в городе усложняло задачу астрономов в Ватиканской обсерватории, расположенной в 25 километрах от города в папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо. Поэтому в 1981 году обсерватория открыла второй исследовательский центр в американском городе Тусоне. Ватикан проводит астрономические исследования с помощью современного телескопа, который находится на вершине горы Грэм в юго-восточной Аризоне.

Среди граждан Ватикана только одна женщина



В 2011 году в Ватикане проходила перепись населения. Число людей, имеющих гражданство карликовой страны составило 594. Это 71 кардинал, 109 членов гвардии, 51 представитель духовенства и одна монахиня в стенах Ватикана. Однако самой большой группой граждан Ватикана были 307 представителей духовенства на дипломатических должностях по всему миру.

В армии Ватикана одни холостые швейцарцы



Гвардия, узнаваемая по своим доспехам и ярким мундирам эпохи Возрождения, защищает понтифика с 1506 года. Именно тогда папа Юлий II нанял одну из швейцарских частей для личной защиты. В наши дни чуть ли не единственной задачей гвардии является защита понтифика. Пусть самая маленькая постоянная армия в мире выглядит забавно, ее солдаты хорошо отменно подготовлены. И да, сила полностью состоит из граждан Швейцарии.

Страну «создал» Бенито Муссолини



Спор между итальянским правительством и католической церковью закончился 11 февраля 1929 года подписанием Латеранских пактов, которые позволили Ватикану существовать в качестве суверенного государства. Чтобы вновь образованному государству было не так грустно, ему выплатили 92 миллиона долларов (более 1 миллиарда долларов в сегодняшних деньгах). Ватикан использовал эти деньги в качестве начального капитала, чтобы построить экономику «с нуля».

На площади Святого Петра стоит египетский обелиск



Римский император Калигула приказал своим войскам перевезти из Египта пилон, который первоначально стоял в Гелиополе — одном из древнейших и важнейших городов Древнего Египта. Обелиск, изготовленный из одного куска красного гранита весом более 350 тонн, был установлен для египетского фараона более 3000 лет назад. В 1586 году он был перенесен на свое нынешнее место на площади Святого Петра, где помимо декоративной, выполняет функцию гигантских солнечных часов.

Папы не жили в Ватикане до 14-го века



Даже после постройки базилики Святого Петра папы жили главным образом в Латеранском дворце в Риме. Они даже покинули город в 1309 году, когда папский двор переехал во французский Авиньон, после того как папой стал французский кардинал. Семь пап, притом все французы, правили из Авиньона, папство не возвращалось в Рим вплоть до 1377 года, когда Латеранский дворец сгорел. Ватикан стал использоваться как папская резиденция. Однако городу требовался капитальный ремонт после запустения: Ватикан впал в такое плохое состояние, что волки выкапывали тела на кладбище, а по базилике бродили коровы.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2288662125414189431/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно (https://otari.mirtesen.ru/blog/43683496672/)

Кто из этих милашек всех милее и краше? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43557109697/)

История Руки Мертвеца(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088728296)