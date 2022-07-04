10 таинственных жутких церковных историй

Это происходит, когда бог отворачивается. Множество людей считают церковь священным и очень комфортным местом. Некоторые из них не могут даже вообразить себе, что в таком месте может произойти нечто ужасное. Однако церкви хранят множество неразгаданных тайн, среди которых есть убийства, исчезновения, сверхъестественные события и даже необъяснимые акты «божественного вмешательства».



Таинственное самоубийство «Wm L. Toomey» 4 декабря 1982-го года один очень загорелый незнакомец вошёл в католическую церковь Сердца Христова, в Бойсе, штат Айдахо. На вид человеку было не больше сорока, и он, казалось, ждал своей очереди в исповедальню, которая в тот момент была занята. Вскоре человек был найден мёртвым на полу церкви.



Позже было установлено, что он проглотил капсулу с цианистым калием. При нём не оказалось никаких документов, у него было обнаружено лишь 1900 долларов и записка, в которой говорилось, что эти деньги следует потратить на его похороны. В подписи к записке стояло «Wm L. Toomey», но это не могло быть настоящим именем самоубийцы, поскольку «Wm L. Toomey» — это название компании, производящей облачение для священнослужителей. Все дальнейшие попытки установить личность незнакомца ни к чему не привели, однако существует одна тревожная теория об этом самоубийстве.

21 декабря 1981-го года католический священник Патрик Райан был убит в мотеле, в городе Одесса, штат Техас. Он был обнаружен голым, с руками, связанными за спиной. Накануне ночью у отца Райана было любовное свидание с подозреваемым, которого звали Джеймс Гарри Рейос. После того, как пьяный Рейос сам вызвал полицию и во всём признался, он был осуждён на 20 лет за убийство Райана. Однако позднее Рейос отказался от своего признания, и есть доказательства того, что его, возможно, даже не было в Одессе в ночь убийства.Эти доказательства подкрепляются похожим убийством священника, которое произошло в следующем году. В ноябре 1982-го года другой католический священник, отец Бенджамин Карриер, был убит в мотеле, в Юме, штат Аризона. Как и отца Райана, его нашли голым, с руками, связанными за спиной.Появившийся позднее «Wm L. Toomey» носил на своём ремне характерную пряжку, которая была куплена в Аризоне, в одном из магазинов подарков. Некоторые считают, что именно этот человек был ответственен за убийства обоих священников. Возможно, он собирался умереть прямо в исповедальне, после отпущения грехов, но неверно рассчитал время, которое потребуется цианиду, чтобы убить его.



Исчезновение отца Хенрика Борински После отъезда из своей родной Польши и переезда в Брэдфорд (Англия), отец Хенрик Борински стал католическим священником для 1500 представителей местного польского сообщества. Борински должен был заменить на службе другого польского священника, Болеслава Мартинеллиса, который перестал пользоваться уважением польской диаспоры.



Отец Борински прослужил священником 10 месяцев, когда вечером 13 июля 1953-го года он получил таинственный телефонный звонок. Разговор был на польском, однако домовладелица Борински подслушала его. По её словам, диалог закончился словами «хорошо, я иду». После этого Борински вышел из своей квартиры, не взяв с собой никаких вещей, и больше его не видели.



В то время многие польские жители Брэдфорда были беженцами, покинувшими свою коммунистическую страну. Полагали, что агенты польских секретных служб были частыми гостями в Брэдфорде, и всем было хорошо известно, что отец Борински был очень откровенен в демонстрации своих антикоммунистических взглядов. По одной из версий, слухи об этих взглядах активно распространял Мартинеллис, место которого занял Борински, и который из-за этого очень злился. Считается, что именно Мартинеллис помог польским агентам выманить Борински из дома, после чего священник был похищен и убит.



Незадолго до своего исчезновения Борински, предположительно, получил звонок от Мартинеллиса, который попросил Борински о встрече, однако Мартинеллис отрицал, что такой звонок когда-либо имел место. Месяц спустя Мартинеллис заявил, что в его доме на него напали двое мужчин, и приказали ему молчать об обстоятельствах исчезновения Борински. Два года спустя Мартинеллис умер от сердечного приступа, а исчезновение Борински по сей день остаётся нераскрытым.



Призрак епископальной церкви Святого Марка Епископальную церковь Святого Марка, построенную в 1868-м году, считают архитектурным памятником в Шайенне, штат Вайоминг. Также ходят слухи, что там обитает призрак, и с этим призраком связана одна весьма необычная история.



В 1886-м году в церкви решили возвести новую башню. Для этой работы были наняты два шведских каменщика, но они загадочным образом исчезли прежде, чем башня была закончена. Из-за этого происшествия башня простояла незаконченной вплоть до 1927-го года. Всё это время серьёзной проблемой были необъяснимые жуткие случаи, происходившие в церкви и сопровождавшиеся появлением таинственной призрачной фигуры. Каждый раз, когда планировалось завершить строительство башни, рабочие оказывались слишком напуганы и это не позволяло им завершить работу.



Несколько десятилетий спустя преподобный Юджин Тодд служил пастором в церкви Святого Марка. Именно тогда он получил неожиданное объяснение всех таинственных случаев. Однажды его вызвали в частный санаторий в Денвере, где пожилой умирающий пациент попросил встречи. Человек утверждал, что он — один из тех двух шведских каменщиков, исчезнувших во время работы над башней много лет назад. Второй каменщик случайно упал и разбился во время работы над башней. Его напарник был сильно напуган, так как думал, что его могут обвинить в убийстве. В результате он решил замуровать тело в цементе в одной из стенных секций башни, а потом сбежал. Хотя тело погибшего каменщика так никогда и не было найдено, многие люди считают историю старика правдоподобной и полагают, что теперь призрак каменщика обитает в церкви.



Убийство отца Альфреда Кунца 4 марта 1998-го года маленькое сообщество датчан в штате Висконсин было потрясено известием о том, что отец Альфред Кунц убит. 67-летний священник, служивший в церкви Святого Михаила в течение 32-х лет, был найден в церковно-приходской школе с перерезанным горлом. Убийство стало предметом тщательного расследования, но и по сей день эту смерть окружает множество неподтверждённых теорий. Одно из самых невероятных предположений гласит, что священник был убит группой сатанистов.



Кунц часто сотрудничал с Малачи Мартином, известным экзорцистом, автором многочисленных книг по этому предмету. Мартин утверждал, что за неделю до своего убийства Кунц готовился выполнить обряд изгнания нечистой силы из одного человека из Висконсина, который, как полагали, был одержим бесами. Мартин выразил мнение, что с того момента жизнь священника была в опасности. Мартин также предположил, что убийство по почерку очень похоже на дело рук поклонников дьявола.



Ещё одно спорное предположение говорит о том, что отец Кунц состоял в сексуальной связи с некоторыми своими прихожанками, и возможно был убит ревнивой любовницей.



Несмотря на все эти теории, в офисе шерифа округа Дейн утверждают, что у них есть главный подозреваемый, но он покинул город сразу же после совершения преступления, кроме того, у полиции пока не хватает доказательств для предъявления обвинения. Так что убийство отца Кунца по сей день остаётся нераскрытым.



Наблюдение НЛО в Папуа-Новой Гвинее В апреле 1959-го года уважаемый англиканский священник Уильям Джилл служил миссионером в деревне Бойанай в Папуа-Новой Гвинее. Как-то раз он заметил, что странный свет пересекает отдалённую гору. Тот же самый свет возник позже, вечером 26 июня, но на этот раз отец Джилл находился вне здания миссии и рядом с ним было множество свидетелей. Поскольку свет двигался по направлению к людям, вскоре стало очевидно, что это светящийся объект, имеющий форму диска, под которым, казалось, были четыре огромных ноги. Свидетели также различили то, что могло быть фигурами пришельцев, которые двигались на «верхней палубе» объекта.



Люди наблюдали странный объект в непосредственной близости в течение 45 минут, затем он исчез. А когда спустя час вернулся, его сопровождали другие, более яркие летающие объекты. Они парили над миссией в течение 4 часов, а потом снова исчезли, но самый первый объект и 2 объекта поменьше вернулись в деревню и следующим вечером. В этот раз отец Джилл и один из его компаньонов решили помахать пришельцам на «палубе». Удивительно, но фигуры помахали в ответ. На следующую ночь над деревней показались в общей сложности 8 НЛО, и это было последнее появление. Прежде чем они исчезли, все услышали оглушительный металлический скрежет, который, казалось, идёт с крыши миссии. Но никаких признаков повреждений на крыше найдено не было. Эту историю подтверждают более 3-х дюжин свидетелей, включая самого отца Джилла, и это одно из самых правдоподобных наблюдений НЛО в истории.



Убийство Гарольда и Тельмы Суэйн В 1985-м году Гарольд Суэйн служил дьяконом баптистской церкви в Уэйверли, штат Джорджия. Вечером 11 марта в церковь прибыл таинственный незнакомец. Когда Гарольд встретил незнакомца в вестибюле, этот человек вынул оружие и несколько раз выстрелил в священника. Жена Гарольда, Тельма, вбежала в вестибюль, чтобы помочь, но убийца застрелил и её. После этого он сбежал с места преступления, оставив там только свои очки.



В 2000-м году подозреваемый по имени Деннис Перри был осуждён за убийство Суэйнов и приговорён к двум пожизненным срокам заключения. Предположительно, Перри угрожал убить Гарольда за две недели до преступления, однако некоторые данные говорят о том, что он может быть невиновен. Перри утверждал, что на момент убийства Суэйнов работал в Атланте, которая находится в шести часах езды от места преступления. Таким образом, он физически не мог совершить убийство. Свидетель, который видел стрелявшего, навёл полицию на другого подозреваемого по имени Донни Баррентайн, предположительно хваставшегося об убийстве Суэйнов на одной вечеринке. Вместе с тем полиция потеряла несколько ключевых улик, включая очки убийцы, которые пропали во время съёмок одного из эпизодов телешоу «Неразгаданные тайны». Так как Перри обладал прекрасным зрением и никогда не носил очки, то эта часть доказательств, возможно, могла его реабилитировать. Но для того, чтобы избежать смертной казни, Перри добровольно отказался от права на апелляцию, так что он до сих пор остаётся в тюрьме, в то время как настоящий убийца, возможно, всё ещё на свободе.



Убийство Джейкоба Джерарда В ходе воскресной службы, которая проходила 27 февраля 1994-го года в лютеранской церкви в Верноне, Нью-Джерси, обнаружилась шокирующая находка: тело новорожденного мальчика, лежащее в снегу за одним из церковных окон. Неопознанный ребёнок весил примерно 3 кг, и его голое тело было завёрнуто в тонкое одеяло. К несчастью, тело младенца полностью замёрзло, так что вскрытие было выполнено лишь через 3 дня, когда тело оттаяло.



Вероятно, ребёнка положили возле церкви ночью, и он умер от гипотермии. Пуповина всё ещё была на теле ребёнка, но выглядела она так, как будто её порвали, а не отрезали, что позволило предположить, что ребёнок родился не в больнице. По неопознанному ребёнку состоялась поминальная служба, после чего он был похоронен на церковном кладбище Норт Хэдистон. Оказалось, что тело ребёнка было найдено как раз тогда, когда в церкви шла проповедь, в которой рассказывалась история Иакова (англ. Jacob — Джейкоб). А святой Джерард в католической церкви считается покровителем новорожденных детей. Так что неопознанного ребёнка в ходе поминальной службы называли Джейкобом Джерардом.



Поскольку в момент рождения Джейкоб был совершенно здоров, дело было классифицировано как убийство. С одеяла, в которое был завёрнут ребёнок, были взяты образцы ДНК, чтобы с их помощью определить, кто несёт ответственность за его смерть. Но и сейчас, 20 лет спустя, убийство Джейкоба Джерарда остаётся нераскрытым.



Склеп костей в Ротвелле Построенная в 13-м веке церковь Святой Троицы является средневековым архитектурным памятником в городе Ротвелл, Англия. Однако расположенная прямо под церковью часовня хранит одну из самых жутких достопримечательностей из когда-либо найденных в этом храме: всё помещение часовни выложено человеческими костями.



Известная как «Склеп костей», эта часовня заполнена останками приблизительно 1500 человек. Ранее помещение было запечатано, но легенда гласит, что в 1700-м году под могильщиком, случайно оказавшимся в церкви, провалился пол. Увиденное в скрытой часовне, предположительно, свело этого человека с ума.



В конце концов кости были рассортированы и уложены на отдельные полки, и с тех пор «Склеп костей» стал очень популярной достопримечательностью. Интрига состоит в том, что никому не известно происхождение костей. Самая распространённая теория говорит о том, что они принадлежат жертвам чумы. Другая теория утверждает, что все эти люди раньше были солдатами, убитыми во время крупного сражения в 1645-м году. Также есть вероятность, что многие из них изначально были похоронены на церковном кладбище, но потом их переместили в склеп, потому что на месте кладбища в 16-м веке была построена больница. Учёные надеются использовать радиоуглеродный анализ для определения возраста и, возможно, даже личностей умерших людей. Но пока этого не произошло, «Склеп костей» остаётся одной из самых жутких неразгаданных тайн Англии.



Убийство Ирен Гарзы 16 апреля 1960-го года 25-летняя школьная учительница и бывшая королева красоты Ирен Гарза собралась на исповедь в католическую церковь Сердца Христова в Маккалене, штат Техас. Домой она больше не вернулась, а её тело было найдено 5 дней спустя в канале за пределами города. Кто-то ударил девушку по голове тупым предметом и изнасиловал, после чего она была задушена.



Вскоре после этого в том же канале был найден аппарат для просмотра слайдов. Он был привязан к длинному шнуру, который, возможно, также использовался для того, чтобы связать руки Гарзы. Когда объявился владелец этого аппарата, чтобы потребовать его назад, дело приняло тревожный оборот. Аппарат принадлежал Джону Фейту, священнику из церкви Сердца Христова, который исповедовал Гарзу перед тем, как она исчезла. За месяц до убийства Гарзы Фейт был обвинён в попытке изнасилования другой молодой прихожанки, но в том случае отделался лишь штрафом в 500 долларов. На Гарзе были сломанные очки Фейта. А на его руках обнаружились царапины, которые, по его словам, он нанёс себе случайно.



Несмотря на столь серьёзные доказательства вины Фейта, никто не хотел допустить, что католический священник может быть виновен в таком ужасном преступлении, и его в конце концов перевели в монастырь в Миссури. А через несколько десятилетий нашлось два свидетеля, которые рассказали о том, что Фейт признался им в том, что убил Гарзу. Однако окружной прокурор понимал, что доказательств для обвинения Фейта недостаточно, к тому же один из свидетелей скоропостижно скончался. К настоящему моменту отцу Фейту уже за 80, и официально он всегда настаивал на своей невиновности. Тем не менее, он остаётся главным подозреваемым в убийстве Ирен Гарзы, которое до сих пор не раскрыто.



Мистическое спасение хора из баптистской церкви Уэст-Энда Вечером 1 марта 1950-го года баптистская церковь Уэст-Энда, находящаяся в городке Беатрис, штат Небраска, была полностью разрушена взрывом. Сам взрыв был вызван утечкой природного газа и ничего таинственного в нём не было. Таинственной является цепь почти невероятных событий, в результате которых жизни 15 человек были спасены. Некоторые считают эти события настоящим чудом.



Церковный хор должен был собраться для репетиции в 19:20. Все участники хора были очень пунктуальны, но тем не менее, все 15 человек этим вечером опоздали. В итоге никто из них не успел войти в церковь, которая взорвалась перед ними в 19:27. Руководитель хора и её дочь, церковная пианистка, планировали прийти на полчаса раньше остальных. Однако дочь заснула, в результате обе женщины опоздали. Церковный пастор и его жена опоздали после того, как их дочь пролила суп себе на платье. Ещё два участника хора не прибыли вовремя потому, что их автомобили никак не хотели заводиться. Другие участники были задержаны обычными делами, такими как написание письма, прослушивание радиоспектакля, завершение домашней работы. Один человек опоздал несмотря на то, что жил буквально через улицу от церкви. В итоге каждый участник хора был спасён тем, что можно назвать либо самым удивительным совпадением нашего времени, либо божественным вмешательством.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2514824712288209772/

А вы знали об этом?

Резкий поворот в политике палача народов Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому Сталин был вынужден обратиться за помощью к церкви в мобилизации народа против иностранных захватчиков! Именно после этого, когда Сталин убедился, насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа , он повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты.В 1942 году, когда обстановка на фронтах была накалена до предела и командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ, величайший лжец и авантюрист словременно Сталин отменил даже комендантский час во время празднования Пасхи.

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