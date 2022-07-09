Байден перепутал «беременность» с «президентством»

В своей речи американский лидер выразил возмущение по поводу случая с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).

Ранее Джо Байден перепутал Швецию со Швейцарией, выступая на пресс-конференции. Во время своего выступления Байден рассказывал про содержание своего разговора с президентом Финляндии Саули Нийнисте.«Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии», — перепутал американский президент.

Источник : https://news.mail.ru/politics/52115035/?frommail=1

А вы знали об этом?

Изначальный смысл слова «иудей» — израильтянин из колена Иуды. После того, как вавилоняне захватили в плен десять колен Израилевых, племя Иуды осталось единственным представителем этого народа, и приняло на себя название «евреи». С течением времени их верования переняли и другие племена, не имевшие общих корней с евреями. Нееврейским народам , исповедующих иудаизм относятся — караимы, хазары,буртасы. Один из наиболее известных нееврейских народов, исповедующих иудаизм — это фалаша — этнолингвистическая группа эфиопского народа амхара. Во второй половине XX века большинство их переселилось в Израиль, где сейчас проживает 130 тысяч фалаша. Вне Израиля осталось только около 6000 представителей данного народа.

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