Нострадамус: что он на самом деле знал о России и предсказал ей

Известный прорицатель Нострадамус, как известно, жил во Франции в XVI веке. В те времена население Западной Европы располагало весьма скудными или даже ошибочными сведениями о нашей стране. И все же, по мнению многих исследователей, Нострадамус уделил будущему России немало внимания, предвидя, какая ей уготована судьба.

Врач и провидец

В конце 1503 г. жители городка Сен-Реми-де-Прованс даже не предполагали, какая слава ожидает мальчика, недавно появившегося на свет в местной еврейской семье. Родители Мишеля де Нотрдама приняли католичество, отказавшись от религии предков, а оба его деда были известными врачами. Об этом говорится в совместной статье ученых-медиков Ю.Л. Шевченко, С.А. Матвеева и Е.А. Шевченко «Откровения врача Средневековья, дарованные ему Божией милостью (к 510-летию со дня рождения французского врача и предсказателя Мишеля де Нотрдама, или Нострадамуса)». Эта работа вышла в «Вестнике НМХЦ имени Н.И. Пирогова» (том 8, № 4 за 2013 г.).

В 1525 г. Мишель завершил обучение в университете Монпелье, получив степень бакалавра медицины. В это время на юге Франции началась очередная эпидемия чумы, и молодой врач принял активное участие в борьбе с этой смертельно опасной инфекцией.

В 1529 г. он успешно защитил докторскую диссертацию и вскоре уехал в город Ажен. Там он женился, у Мишеля родились дети – сын и дочь.

Но будущего предсказателя постигло несчастье: эпидемия неизвестной болезни унесла жизни его супруги и детей. А тут еще местная инквизиция заподозрила врача-еврея в богохульстве. И хотя Нострадамус был убежденным католиком, ему пришлось бежать. Шесть лет врач скитался по Италии, Лотарингии, Голландии. Лишь в 1544 г. Мишель де Нотрдам смог вернуться в Марсель, где вспыхнула новая эпидемия чумы, а местные жители остро нуждались в медицинской помощи.

Затем врач боролся с «черной смертью» в городе Эксе – тогдашней столице Прованса. Усилия талантливого медика были замечены, он даже получил пожизненную пенсию. В 1547 г. Мишель де Нотрдам снова женился, обосновавшись в провинциальном городе Салоне.

Свою первую книгу предсказаний Нострадамус опубликовал в 1555 г. Она принесла ему известность и славу, а королева Екатерина Медичи пригласила прорицателя в Париж, где он получил престижную должность придворного врача и советника. Этот человек составлял гороскопы для членов монаршей семьи и представителей знати, пока его не заподозрили в колдовстве и черной магии. Спасаясь от обвинений, прорицатель был вынужден покинуть столицу Франции, он вернулся в Салон-де-Прованс.

Среди многочисленных событий, предсказанных Нострадамусом, была и дата его собственной смерти – 2 июля 1566 г. Он заранее подготовился к предстоящей кончине, составив завещание.

Россия – это Аквилон

Неудивительно, что большая часть предсказаний Нострадамуса посвящена будущему его родной Франции. В своих трудах прорицатель описал судьбы всех королей этой страны, Наполеона Бонапарта и других известных деятелей, а также войны и потрясения, которые ожидали французов. При этом в «Центуриях» упомянуты самые разные страны и народы.

Писатель-краевед Наум Синдаловский в книге «И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории» (СПб, 2014 г.) отметил, что в пророчествах Нострадамуса России «уделено значительное внимание». Это тем более удивительно, что жители средневековой Франции считали людей, населявших территорию нашей страны, никем иным как «северными варварами».

Однако известный прорицатель предрек, например, великие деяния Петра I:

«Усилиями Аквилона дерзкого

И будет к океану дверь прорублена,

На острове же царство будет прибыльным,

Но Лондон задрожит, увидев парус их»

(центурия 2, катрен 68).

Поскольку Аквилоном в средневековой поэтической традиции именовалась страна северного ветра, а Петр Великий прорубил «окно в Европу», основав Санкт-Петербург, и фактически создал русский флот, то у исследователей нет никаких сомнений, что в данном катрене речь идет именно о нашем государе-императоре.

Многие исследователи нашли в трудах Нострадамуса упоминания о сложном характере Ивана Грозного, о появлении Лжедмитрия, о церковной реформе патриарха Никона и о несчастной кончине Николая II.

Революция и советская эпоха

По мнению некоторых историков, Нострадамус предсказал Октябрьскую революцию 1917 г.:

«Рабы станут петь песни, гимны и требовать,

Чтобы выпустить из тюрем заключенных туда Принцами и Господами.

В будущем безголовыми идиотами

Их будут считать в божественных проповедях»

(ц. 1, к. 14).

Советская эпоха с культом личности Сталина и победой в Великой Отечественной войне тоже не укрылись от взора провидца. Считается, что Нострадамус также предвидел кровавый террор 37-го года:

«Чтобы поддержать труды великой кепки

Да и расчистить место, выйдут красные

И истребят семью почти до последнего.

Так красные красных красным уничтожат»

(ц. 8, к. 19).

Разумеется, в образе «великой кепки» исследователи видят В. И. Ленина. А Н. А. Синдаловский обратил внимание, что в своем письме к королю Франции Генриху II, которое датировано 1555 г., Нострадамус указал время существования СССР. Он дословно написал:

«И в месяце октябре произойдет так, что случится новое великое перемещение, такое, что подумают было, что махина Земли потеряла свое природное направление и погрузилась в вечные потемки. До этого в весеннее время и после этого будут исключительные перемены и смены власти, великие землетрясения, с разрастанием новой Вавилонии, презренной дщери, приращенной мерзостью первого холокоста, и продержится она лишь 73 года и 7 месяцев».

Следует отметить, что под холокостом Нострадамус имел в виду не уничтожение евреев нацистами, он использовал более широкое, ветхозаветное значение этого слова. То есть, предсказатель назвал холокостом массовую гибель жителей России в горниле революции и Гражданской войны.

Перестройка и распад СССР

Автор книги «100 предсказаний Нострадамуса» (Минск, 2003 г.) Ирина Агекян полагает, что Нострадамус предвидел проблемы, которые возникнут у россиян в эпоху перестройки. Вот как провидец описал состояние общества накануне распада СССР:

«Будет мир в стране, единство, перемены,

Высшие падут, низы возвысятся,

Все в путь засобираются. Первые плоды – отвратны.

Хоть войны прекратились, общество кипит. Дебаты…»

(ц. 9, к. 66).

Известные исследователи тайн прошлого Дмитрий и Надежда Зима в своей книге «Расшифрованный Нострадамус» (М., 1998 г.) предположили, что французский предсказатель недвусмысленно предрек России роль будущего мирового центра. Он так и написал в 96 катрене 5 центурии: «В центре огромного мира — Роза (Rosa)…».

И авторы уверены, что речь здесь идет о нашей стране, точно так же, как и в этом предсказании:

«Населенные земли станут необитаемы,

Поскольку слишком мелко раздробили землю,

Царствами управляют робкие и не способные на благоразумие,

Тогда (среди) великих братьев смерть и раздор».

Дмитрий и Надежда Зима считают, что первая строчка процитированного катрена описывает Чернобыльскую зону, а три следующие – распад СССР на отдельные государства, между которыми неизбежно вспыхивают конфликты.

Золотой век

Впрочем, после многочисленных потрясений Россию, по мнению многих исследователей, ожидает настоящий Золотой век. Он станет результатом духовного прозрения, которому поспособствует некий религиозный лидер новой формации. Вот как об этом сказал Нострадамус:

«Затем возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным.

И с 50-й широты явится муж, несущий обновление всей церкви.

Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми,

Чьи владения разделены различными идеями и границами»

(Письмо к королю Генриху II).

То есть, на всем постсоветском пространстве наступит полнейшая благодать, во что пока, по крайней мере, верится с большим трудом. Причем, позитивные перемены произойдут не только на внешнеполитической арене, жизнь простого народа изменится к лучшему в результате непростых социально-экономических преобразований. Нострадамус написал:

«Стране на пользу перемены тяжкие.

Прочь изгнан ловкий, правит же страною

Осторожный с сердцем благородным.

Народа жизнь меняется повсюду»

(ц. 4, к. 21).

Что ж, давайте дружно готовиться к Золотому веку и надеяться на лучшее.

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