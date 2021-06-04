Почему в России упразднили маршальскую звезду - бриллиантовый знак отличия высших офицеров

В 1940 году на стол товарищу Сталину легли 8 моделей будущей спецнаграды – Маршальской звезды. Несмотря на то, что генералиссимус роскошью не увлекался, выбранная им версия выглядела, как произведение искусства.

Пятиконечная звезда с двухгранными лучами на лицевой стороне была выполнена из платины, золота и инкрустировалась бриллиантами. Знак отличия высших офицеров был унаследован Вооруженными Силами РФ, пока звезду не упразднили в 1997-м следом за маршальским званием.

Маршальский жезл и генералиссимусы Российской империи

Самый известный екатерининский фельдмаршал Суворов.

В эпоху Российской империи высшее воинское звание звучало, как «генералиссимус». За всю дореволюционную историю его удостаивались пять человек. Куда больше полководцев дослужились до генерал-фельдмаршалов. Первые фельдмаршалы Тевтонского ордена известны с 13 века. В России это звание прижилось с легкой руки Петра Первого. Впервые российским фельдмаршалом стал приближенный царя боярин Головин. Всего первый русский император сделал генерал-фельдмаршалами пятерых сподвижников. На исходе XVIII века Российская империя знала уже 37 подобных высоких чинов. Особенно усердствовала в этом деле Екатерина II, раздававшая звания видным полководцам.

За недолгое правление Павла появились еще 8 фельдмаршалов.

С закатом дворцовых переворотов прекратилось и беспорядочное присвоение званий. Последующие правители оказались менее щедры к военным. При последнем императоре Россия узнала лишь пару новых фельдмаршалов – Гурко и Милютина. Последний завершил фельдмаршальскую историю России, и с наступлением большевистского торжества звание кануло в Лету.

Судьбы первых советских маршалов

5 первых маршалов СССР.

Два десятка лет гремевшая на весь мир страна рабочих и крестьян умудрялась обходиться без персональных воинских званий в армейской системе. Но к 1935 году неудобства стали очевидными, и традиционные звания вернулись в Красную Армию. Одновременно восстановили высшее воинское звание, теперь звучавшее как Маршал Советского Союза. Первых советских маршалов было пятеро: Блюхер, Буденный, Ворошилов, Егоров, Тухачевский. На тот момент из всех знаков отличия они довольствовались лишь вышитыми звездами на рукавах и петлицах мундиров. Правда Тухачевский вскоре был приговорен за заговор к расстрелу и лишен оказанного доверия. Впоследствии восстановлен в маршальском звании посмертно после реабилитации. Под репрессии попали и маршалы Блюхер с Егоровым. Первый умер в тюрьме, в отношении второго приведена в исполнение высшая мера наказания. При этом официально званий их никто не лишал.

8 вариантов знака отличия и выбор Сталина

2 типа утвержденных Звезд.

2 сентября 1940-го появился верховный указ об учреждении знака отличия под названием «Маршальская звезда». Главное участие в создании спецнаграды принимал сам Иосиф Сталин. Ему не только принадлежала идея, он лично контролировал и разработку эскизов. На утверждение главнокомандующему предложили восемь вариантов Маршальской Звезды, которые планировалось изготавливать из драгоценных металлов, украшать бриллиантами и драгоценными камнями. «Отец народов» чрезмерной роскоши не признавал, поэтому утвердил самую скромную модель знака. Остальные не прошедшие пробу образцы поместили в качестве экспонатов в Алмазный Фонд. Выбранный вождем вариант прекрасно сочетался с маршальскими советскими мундирами.

Существовало два типа звезд – «большая» и «малая». Почетный спецзнак выполнялся из чистейших золота и платины с последующей инкрустацией бриллиантами. Вес звезд равнялся 37 и 35 граммов соответственно. Диаметр уменьшенного знака уступал на 2 мм, «малая звезда» украшалась меньшим количеством бриллиантов. «Большая» звезда предназначалась для награждения маршала и адмирала флота. «Малую» получали маршалы от войсковых родов: артиллерия, авиация, бронетанковые, инженерные войска и т.д.

Сначала Маршальскую звезду полагалось носить под воротником мундира на шее, а с 1955 знак перекочевал на галстук. Вручалась особая награда всегда торжественно. В большинстве случаев Маршальскую звезду прикреплял лично верховный Председатель Президиума СССР.

К самому знаку прилагалась особая грамота. В момент учреждения планировалось, что Маршальские Звезды не будут соотноситься с орденами или медалями. Тем не менее, их обладатели имели абсолютное право считаться кавалерами и получали столь высокую награду лишь за выдающиеся заслуги. Все владельцы Маршальских звезд имели лишь один подобный знак. Интересно, что ни один маршал не являлся полноценным хозяином драгоценной награды. После смерти военачальника или в случае его разжалования родственники возвращали Звезду государству.

Новое время и погасшие маршальские звезды

Вручение Маршальской звезды генералу Цвигуну.

С момента учреждения награды и до Победы в Великой Отечественной девять военных получили звание «Маршал Советского Союза». И каждому из них была вручена Маршальская звезда «большого» типа. Немного больше полководцы заслужили «малых» аналогов. Пятнадцать выдающихся военачальников удостоены маршальского звания согласно родам войск и еще трое стали главными маршалами. Куда больше «малых» звезд нашли своих героев в послевоенное время. Маршалами Страны Советов и главными маршалами по родам войск стали больше полусотни человек. Параллельно вручены 27 «больших» знаков отличия. Причем 3 таких Звезды получили дослужившиеся до нововведенного в 1955-м адмиральского звания флотоводцы. С ноября 1974-го «Маршальские звезды» могли заслужить и генералы армии. Известен и ряд так называемых «политических маршалов», удостоенных драгоценной Звезды.

После развала Союза сначала упразднили само маршальское звание, а вскоре отменили и высший бриллиантовый знак отличия. Всего в Советском Союзе выпущено порядка шестисот маршальских звезд. Но «черный рынок» предлагал и подпольные копии руки предприимчивых ювелиров. Маршальскую звезду приобрести можно и сегодня, ее стоимость исчисляется десятками тысяч долларов.

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