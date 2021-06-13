Магические свойства лунного камня

Лунный камень издревле считался сильным колдовским предметом. Камень ночи, создан для наслаждения дарами ночи, тенями, мечтами и тишиной. Способствует развитию интуиции и дара ясновидения, помогает в любой магической работе, связанной со снами.

Сила его увеличивается в полнолуние, так как считается что этот камень- аккумулятор энергии Луны. Но часто его использовать нельзя, при работе с ним ведьма теряет энергию.

Индусы верили, что этот камень помогает заглянуть в будущее, а также может изменять судьбу человека.

В магических целях его использовали народы Месопотамии. Халдейские жрецы проводя свои ритуалы, держали этот амулет под языком.

Беломорит



Kaмeнь нayчит дoвoдить нaчaтoe дeлo дo кoнцa, пoдcкaжeт пpaвильнoe peшeниe пo кapдинaльным вoпpocaм (cмeнa мecтa paбoты, жилья, ceмeйнoгo cтaтyca). Для poбких имeeт знaчeниe в coциaлизaции, пoмoгaeт pacкрeпocтитьcя в ceкcyaльнoм плaнe.

Лабрадорит



Защищает дом от нечистой силы, мошенников, воров, успокаивает и помогает сдерживать эмоции.

С его помощью можно воздействовать на энергетическую защиту человека.



Существует поверье, что лабрадорит необходимо носить одиноким людям, которые желают встретить свою любовь. Для этого необходимо приобрести камни и темного и светлого оттенка.

Лунный камень и знаки зодиака



В основном, подходит знакам стихии воды: Ракам, Рыбам и Скорпионам. Благотворно влияет на эти знаки, приносит успех и спокойствие.

Не рекомендуется носить Овнам и Козерогам.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2234923074336852116/

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