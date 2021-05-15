12 автомобильных салонов, достойных королевских особ

Автомобили очаровывают людей по разным причинам. Скорость, мощность, проходимость, внешний вид – все эти факторы имеют значение. Роскошь и комфорт тоже играют важную роль. Многие автопроизводители заявляют, что интерьеры их машин способны удовлетворить самых требовательных покупателей, но лишь несколько избранных действительно преуспевает в этой области. Они раздвигают границы того, что означает «роскошь», и обеспечивают пользователям беспрецедентное качество.

Ниже приведены несколько самых роскошных интерьеров на рынке. Независимо от того, обожаете ли вы щедро украшенную деревом и кожей кабину Bentley или высокотехнологичный командный центр нынешней Audi TT, красивые кабины – это нечто замечательное. Объединяет их одно – вам совсем не хочется выходить из машины.

Хотя кажется, что существует бесконечное количество захватывающих примеров автомобильного мастерства, мы редко видим что-то поистине экстремальное. В большинстве салонов роскошных машин нет ничего интересного. Они могут быть выполнены с лучшей кожей и амортизацией, однако зачастую слишком типичны, чтобы тратить время на разговоры.

Но некоторые производители роскошных автомобилей выбиваются из строя других, когда дело доходит до создания захватывающих зрелищ внутри и снаружи.

1. Rolls Royce Phantom

Представляем вам лучшие образцы кабин экстра-класса – поистине изысканные и дорогие, они выводят представление о роскошной поездке на новый уровень.

Rolls Royce Phantom

Rolls Royce – непревзойденный мастер в создании элитных автомобилей, источающих вневременную элегантность и шик, а Phantom – символ автомобильной роскоши.

Распашные двери обеспечивают беспрепятственный доступ в просторную кабину, где пассажиры будут ослеплены гламурной атмосферой. Интерьер приятно старомоден: здесь используются многие из методов, отточенных за последнее столетие. Неповторимая обстановка с роскошной кожей, искусно дополненной натуральным деревом, стеклом, овечьей шерстью и произведениями искусства ручной работы, придает салону особый шарм. Круто, дорого и уютно.

Салон «Фантома»

Комфорт задних сидений, которым Rolls-Royce особенно славится, усиливается первоклассной звукоизоляцией, обеспечивающей максимальную конфиденциальность. Глазурь на торте – «небесный свод» с 1536 уникально расположенными «звездами», сияющими через крошечные отверстия в кожаной обшивке крыши.

«Phantom – не просто автомобиль, это статус. А каждый клиент – король», – убежден босс Rolls-Royce Motor Cars. В соответствии с кредо компании удовлетворяются любые индивидуальные пожелания заказчика, не противоречащие безопасности и нравственности. «Мы даем возможность каждому продемонстрировать личные вкусы. В секторе роскоши большой потенциал – кому об этом знать, как не нам, признанным мастерам эксклюзива?», – говорит гендиректор.

2. Bentley Bentayga Falconry

«Соколиный» Бентли

Это внедорожник, специально разработанный для любителей соколиной охоты.

Насадка для сокола в Bentley Bentayga Falconry

В нем есть все, что может понадобиться, в том числе насадка для сокола на центральной консоли и отдельные отсеки, в которых можно разместить корм, устройство GPS для слежения за птицами, бинокль и кожаные капюшоны ручной работы.

3. VLF Force 1

Роскошный спорткар VLF Force 1

Автодизайнер Хенрик Фискер превратил спорткар Force 1 в образец роскоши. Салон укомплектован высококачественными креслами, держателями для шампанского, замшевыми зарядными отсеками для телефонов на центральной консоли и персональными кожаными футлярами для солнцезащитных очков.

Внутреннее убранство VLF Force 1

Владельцы могут заказать все, что им нужно, включая холодильник для бутылок между задними сиденьями.

4. Bentley Mulsanne

Bentley Mulsanne – достойный ответ «Фантому»

Это ответ Bentley на Rolls-Royce Phantom. Солидный внешний вид, помимо великолепной мощности и ловкости в управлении, дополняется великолепным интерьером ручной работы, олицетворяющим истинную роскошь. Каждый салон уникален с более 20 вариантами расцветки, изысканными держателями для бокалов шампанского и отделкой из дерева, кожи и металла, обработанного вручную.

Технологичный интерьер Bentley Mulsanne

Сиденья выдвигаются и поворачиваются с помощью электроники, имеют поясничную опору и регулируемый обогрев. В дополнение все путешественники снабжаются новейшими развлекательными функциями. Систему кондиционирования воздуха можно регулировать с любого места – она имеет четыре отдельные зоны, что позволяет настраивать температуру и скорость вращения вентилятора для каждого пассажира.

5. Mercedes Maybach S Class

Майбах – классика роскоши и комфорта

Maybach создан для ценителей комфорта. Каждое сиденье с откидной спинкой поставляется с небольшой подушечкой и имеет индивидуальные функции обогрева, вентиляции и массажа.

Салон Майбаха

На приборной панели два дисплея шириной 12 дюймов, настраиваемая приборная область и центральный экран для развлечений. Подсветку можно менять по настроению, выбирая из более чем 60 различных цветов и тем.

6. Rolls Royce Wraith Black Badge

Блэк Бедж – эксклюзивная модель Роллс-Ройса

Бесподобное сочетание технологий и мастерства. Эта модель сочетает смелый, очень эффектный внешний вид с персонально настраиваемым интерьером (кстати, шесть слоев краски и лака полируются вручную и делаются из тех же материалов, что и покрытия самолета-невидимки).

Интерьер Rolls Royce Wraith Black Badge

Обстановку можно настроить по вкусу, добавив специфические удобства или развлекательные функции, включая высококлассные динамики Bespoke Audio и массаж сидений, персонализированные вышитые подголовники и накладки на ступеньки.

7. Range Rover SVAutobiography LWB

Шикарный «британец» Range Rover SVAutobiography LWB

Британский холдинг Jaguar Land Rover всеми своими автомобилями стремится олицетворять вершину роскошных путешествий, делая каждую поездку особенной.

Салон Рейндж-Ровера

Центральное место в привлекательности роскошного SVAutobiography занимают задние сиденья представительского класса. Они предлагают функцию массажа горячими камнями, возможность откидывания на 40 градусов для максимального расслабления, подогрев икр и выдвижные подножки, регулировку в 22 направлениях и 1,2-метровое пространство для ног.

На задней консоли, помимо органов управления, есть USB-порты и розетки, позволяющие использовать и заряжать практически любые устройства. Кстати, покрывающая ее красивая древесина добывается и обрабатывается с использованием «органических процессов», обеспечивающих долговечность и экологическую чистоту. Интегрированные экраны высокой четкости и столики с электроприводом обеспечивают пассажирам комфортную работу и отдых. Есть здесь и охладитель бутылок – на случай, если кто-то захочет во время поездки выпить шампанского.

8. Bugatti Chiron

Футуристичный Bugatti Chiron

Представьте себе отделку Rolls-Royce в суперкаре с футуристическими технологиями. Похожее впечатление производит интерьер нового Bugatti Chiron.

«Салон будущего» Bugatti Chiron

Наличие такого уровня изысканности в автомобиле, способном развивать скорость более 400 км/ч, лишает людей дара речи.

9. Maserati Quattroporte Collezione Cento

Мазерати, как всегда, на высоте

Уважаемый производитель элитных спорткаров знает свое дело. Салон шикарен, сиденья с узором в стиле Честерфилд выглядят роскошно, рулевое колесо и приборная панель с деревянными акцентами отдают дань уважения легковым автомобилям прошлых лет.

Интерьер Quattroporte Collezione Cento

Среди интересных вещиц на заднем ряду – центральный подлокотник с дополнительным входным разъемом, док-станция для iPod, порт USB и пара огромных сенсорных экранов, крепящихся к спинкам передних кресел.

10. Pagani Huayra

Болид Pagani Huayra

Несмотря на то, что это спортивный болид-суперкар, его интерьер столь же роскошен, как и все остальное. Окружение циферблатов изготовлено из цельных кусков алюминия и кожи, а углеродное волокно украшает практически все, что не является металлом высшего качества.

Салон Pagani Huayra

Сиденья обтянуты мягкой, но очень прочной кожей. Изюминкой Huayra является металлический рычаг КПП: сделанный из 67 открытых частей, он дает водителю представление о внутренней работе механизма каждый раз, когда тот переключает передачи.

11. Spyker C8 Aileron

Экстерьер «Спайкера»

Нидерландский автопроизводитель Spyker Cars создает одни из самых захватывающих интерьеров.

«Самолетный» интерьер Spyker C8 Aileron

Вдохновленный истребителями 50-х годов, C8 Aileron с необычайно открытым и просторным для спортивного автомобиля салоном имеет рельефную алюминиевую приборную панель с закругленными углами, панорамный люк на крыше и роскошную кожу Hushlof, обтягивающую все остальное. На алюминиевой приборной панели есть датчики, переключатели и кнопка пуска/остановки, похожая на те, что используются в самолетах.

12. BMW 740i

Роскошный «немец» BMW 740i

Великолепный представитель класса люкс, стильный снаружи и роскошный внутри, с эксклюзивной отделкой, первоклассными материалами и множеством умных функций.

Салон BMW 740i

Задняя зона отдыха предлагает высочайший уровень комфорта с массажными сиденьями, более чем достаточным пространством для ног, выдвижными подставками для максимального расслабления и сенсорными экранами для управления развлечениями. Каждый пассажир также обеспечивается сенсорным экраном для просмотра шоу или поиска направлений.

Одной из уникальных особенностей 7-й серии является пакет «Ambient Air Package», позволяющий пассажирам выбирать из 8 различных ароматов, чтобы обновить запах в салоне. Он также имеет регулируемое акцентное освещение и дополнительную черную обшивку потолка с крошечными светодиодами, имитирующими звездную ночь.

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