Загадочная английская подруга Платова

Платов стал легендой на поле боя с французами не просто так. Уникальный человек прошел проверку на прочность во множестве боев. Их он выиграл, а еще объединил казачество перед лицом новой угрозы. Но о личной жизни атамана известно не так много, как хотелось бы.

Атаман Платов

Подвиги и слава

В Отечественную войну в России было немало героев. Платов выделялся среди них своим знатным происхождением и острым умом. Он был прекрасным организатором. Пришел в армию подростком и дослужился до высшего чина верой и правдой.

Матвей Иванович стал Великим Атаманом всего казачества и основал город Новочеркасск. Под его командованием солдаты гнали французов с Дона до самых границ империи.

Известно, что в 1813 умерла вторая жена Матвея Ивановича. С ней в браке атаман провел 28 лет. Но бывал казак дома наездами. Несмотря на это жена успела родить ему шестерых детей.

Платов

Война была окончена. Атаман остался один. Дома его ждали родные. Но он отправился в победный тур по Европе. В Британию казак сопровождал Александра Первого, которого тоже считали истинным героем. В Англии героев встречали с величайшими почестями. Даже назвали судно в честь атамана. Растащили волосы из гривы его коня на сувениры.

Все хотели прикоснуться к легенде. Особенно овдовевшим казаком интересовались английские дамы.

Платова приглашали в королевский дворец, принимали в лучших домах Лондона. В одном из таких домов статный, но уже стареющий атаман и познакомился с некой Элизабет. Женщина была совсем не похожа на английскую даму.

Внешне она была белокожа и круглолица. Манерами скромна. Но не говорила ни слова на русском языке. Это не помешало Платову познакомиться с Элизабет ближе. Говорили, она была из дворян. Но это не подтверждено фактами или записями.

Сам атаман характеризовал Элизабет, как ростовскую барышню с добрым сердцем. Он забрал ее с собой на Дон. В дороге его «барышня» переживала о том, как примет ее семья атамана. Сам Платов также беспокоился на этот счет.

Платов

Жизнь с подругой в России

При встречах с друзьями Платов упоминал, что Элизабет нужна ему не для физических утех, а для дружбы и романтики. Под ее влиянием казак и рубака смягчался. Он даже перестал наказывать крестьян, так как Элизабет неизменно заступалась за них.

Когда семья атамана узнала женщину лучше, то ее все приняли и полюбили. Неизвестно, обвенчались ли Матвей и Лиззи, но они прожили вместе в одном доме до смерти атамана. Языковой барьер мешал им полноценно общаться. Но этого и не требовалось. Элизабет и Матвей понимали друг друга без слов.

В России женщину начали называть Елизаветой Петровной. Последние годы жизни Матвей Иванович часто хворал, но Елизавета хорошо и безропотно ухаживала за больным. Она не отходила от его постели до кончины атамана.

Предположительно подруга Платова

После этого Елизавета уехала обратно в Англию и ее след затерялся. Говорили, что сын казака разыскивал его даму сердца, писал письма. Но все было безрезультатно. Даже фамилия этой женщины не сохранилась ни в исторических документах, ни в переписке современников атамана.

Так английский след загадочной подруги казака Платова растворился навсегда. Сложно сказать наверняка, какие точно отношения связывали этих двоих. Но то, что англичанка последовала за ним так далеко от дома, говорит о многом.

У этой пары было всего 4 года, чтобы побыть вместе. Их безмятежная и счастливая жизнь протекала в имении Малом Мишкине. Там же закончились их мирные и гармоничные годы.Своенравный и гордый казак ушел из жизни в 1818 году. С его смертью закончилась целая эпоха отважного и самоотверженного казачества и началась совсем другая жизнь .

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