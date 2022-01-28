Какие секретные документы передал из своего сейфа Горбачев новому президенту Ельцину

В конце декабря 1991 года Михаил Горбачев окончательно снял с себя президентские полномочия. Тогда же он передал новому главе государства Борису Ельцину ряд секретных документов. Что же это были за материалы?

Прощальная встреча

Официально Борис Николаевич Ельцин стал президентом страны 10 июля 1991 года. Однако вслед за этим событием последовал так называемый августовский путч. Предыдущий глава государства Михаил Сергеевич Горбачев окончательно сложил с себя полномочия только 25 декабря того же года. За два дня до этого состоялась прощальная встреча двух президентов. Тележурналисты хотели зафиксировать историческое событие на пленку, но Ельцин оказался против, заявив: «Ни в коем случае, никаких съемок, иначе встречи не будет!».

Беседа Горбачева и Ельцина длилась почти 10 часов, во время которой первый передал последнему секретные документы. Сам Михаил Сергеевич вспоминал, что еще утром 23 декабря 1991 года его через руководителя аппарата президента СССР Григория Ревенко атаковали сотрудники президентского архива, требуя ознакомиться с содержанием какой-то папки. Да и Ревенко заходил к Горбачеву не единожды с аналогичной просьбой. Однако экс-президенту было не до этого. «Вы же знаете, какой сегодня день!» — сказал Горбачев Ревенко. Но в конце концов Михаил Сергеевич сдался.



Секретные материалы

Упомянутую папку Михаил Горбачев передал во время прощальной встречи Борису Ельцину. Как утверждал Горбачев, в папке были материалы, посвященные внутреннему расследованию Катынского расстрела весной 1940 года. Среди прочих документов там находилась записка Лаврентия Берии в адрес Иосифа Сталина. Берия докладывал о содержащихся в лагерях польских военнопленных и предлагал всех их расстрелять. Слова о расстреле Сталин подчеркнул и дописал: «Постановление Политбюро». По свидетельству Горбачева, имелись на документе подписи и членов Политбюро.

Кроме папки по Катыскому делу, как сообщает историк Сергей Плохий, автор издания «Падение империи», Михаил Горбачев передал Борису Ельцину карту к секретным протоколам пакта Риббентропа-Молотова 1939 года. Нашлись в архивных материалах, перешедших в руки нового президента, и другие сенсационные документы. К примеру, в президентском архиве хранились документы об убийстве американского лидера Джона Кеннеди, а также отчеты КГБ по поводу его убийцы Ли Харви Освальда. Из этих материалов следовало, что СССР не имел никакого отношения к данному преступлению.



Архив Ельцина Если верить Александру Коржакову, начальнику охраны Бориса Ельцина, и его мемуарам «Борис Ельцин: от рассвета до заката», некоторые папки, переданные Михаилом Горбачевым, Борис Николаевич хранил в своем сейфе. Однако часть материалов, которые представляли особую государственную ценность или имели гриф повышенной секретности, президент России передал в архив. Документы, которые Ельцин оставил при себе, он никогда не показывал Коржакову. Иногда Борис Николаевич просил Коржакова передать папки кому-либо, но начальник охраны, выполняя поручение, их не открывал. Примечательно, что советский партийный деятель Вячеслав Швед утверждал, что материалы по Катынскому делу Борис Ельцин хранил в личном сейфе, хотя, согласно регламенту, пакет должен был поступить на хранение в президентский архив. Именно поэтому документы исчезли до 24 сентября 1992 года, когда они и были найдены, как признался депутат Андрей Макаров, в сейфе Ельцина. Однако официально было объявлено, что материалы находились в архиве. Ельцин тут же распорядился передать документы президенту Польши Леху Валенсе.

Юлия Попова



Источник : https://russian7.ru/post/kakie-sekretnye-dokumenty-peredal-i...

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