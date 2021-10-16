19 вещей, которые нельзя делать дома?

Что нельзя делать у себя в жилище, чтобы не накликать беду.

Большинство примет зародились в далекой древности и не теряют актуальность на сегодняшний день. Именно благодаря древней мудрости мы можем избежать многих проблем. Это прекрасная подмога по жизни для любого человека.

1, Нельзя произносить глядя в зеркало негативные фразы и ругаться, иначе вы воплотите эти слова в реальность. Нельзя говорить перед зеркалом, что вы плохо выглядите или недовольны собой.