19 вещей, которые нельзя делать дома?

Что нельзя делать у себя в жилище, чтобы не накликать беду.
Большинство примет зародились в далекой древности и не теряют актуальность на сегодняшний день. Именно благодаря древней мудрости мы можем избежать многих проблем. Это прекрасная подмога по жизни для любого человека.
1, Нельзя произносить глядя в зеркало негативные фразы и ругаться, иначе вы воплотите эти слова в реальность. Нельзя говорить перед зеркалом, что вы плохо выглядите или недовольны собой.
2. Нельзя принимать пищу перед зеркалом, иначе вы рискуете потерять память. Так же во время еды человек не защищен и способен из «зазеркалья» подцепить различных сущностей.
3. Нельзя ночью смотреться в зеркало, потому что потусторонние силы особенно активны ночью и вы рискуете пострадать от морального истощения.
4. Нельзя заранее праздновать день рождения, иначе есть риск навлечь на себя болезни. Накануне дня рождения человек энергетически очень слаб и поздравлениями можно притянуть нечистые силы и получить пожелания с точностью наоборот.
5. Нельзя на себе зашивать одежду, иначе зашьете себе все пути и перекроите дороги.
6. Нельзя обижать кошек. Кто обидит кошку, тот будет несчастен 7 лет. Вообще кто бьет животных, тот лишает себя финансового благополучия, для него закрывает канал.
7. Нельзя домашних бить полотенцем. Рискуете навлечь болезни.
8. Нельзя бить яйца об стол. Вы станете причиной недовольства окружающих и рискуете попасть в конфликтную ситуацию. Так же считается, что разбивая яйца об стол можно разбить свою судьбу.
9. Пустая бутылка на столе рискует привлечь бедность и лишить хозяина изобилия. Пустая бутылка способна затянуть в себя положительную энергетику и лишить дом спокойствия и гармонии.
10. Нельзя ставить сумки на стол, иначе в доме будет скандал.
11. Нельзя стучать по столу, иначе позовете беду.
12. Нельзя нож оставлять на столе. Нож собирает на себя всю негативную энергию и способен в дальнейшем передать ее хозяйке. Так же нож оставленный на ночь на столе способен лишить сна.
13. Нельзя вытирать стол рукой-рискуете остаться без денег.
14. Нельзя оставлять грязную посуду на ночь, такое действие грозит сплетнями и обсуждениями за спиной.
15. Нельзя сидеть на столе, иначе можете получить серьезное заболевание.
16. Нельзя дома скрещивать ноги, таким образом вы рискуете пребывать в постоянных конфликтах с домашними.
17. Нельзя из дома смотреть на луну, потому что человек может стать очень плаксивым и восприимчивым. А такое поведение разрушает естественную энергетическую защиту.
18. Нельзя спать на двух подушка, такое действие лишит удачи.
19. Нельзя фотографировать спящих людей. В момент сна душа человека очень часто находится не в теле и вспышкой вы можете ее спугнуть навсегда. Место быстро займет нечистая сила. Наши предки никому не показывали спящих людей.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2321629364359268968/
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