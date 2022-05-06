Почему в норвежской армии женщины не стесняются мыться и спать вместе с мужчинами в одной казарме?

Норвегия - одна из тех "продвинутых" стран мира, где наряду с мужчинами, тянут на общих основаниях армейскую лямку и женщины. Наряду с Израилем, КНДР и Малайзией.

Да-да, в в норвежскую армию девушек с 2016-го тоже обязательно призывают. На срок от от 7 до 19 месяцев. При этом с начала 1990-х норвежские женщины могли идти на военную службу добровольно. Прекрасный пол составляет примерно около четверти всех норвежских военнослужащих.

Призывницы норвежской армии

Интересно, что призыв женщин в норвежские вооруженные силы местные власти объясняют не только нехваткой молодых бойцов. И не постоянной угрозой со стороны неких врагов, как те же израильтяне или северокорейцы.

В Норвегии просто считается, что оба пола абсолютно во всем должны быть равны. В том числе в деле защиты Родины. Норвегия со своим призывом женщин в армию даже в НАТО такая одна! Такое вот гендерное суперравенство...

Норвежские призывницы даже в Афганистан вместе с парнями отправлялись

Юные норвежки, кстати, от воинской повинности отнюдь не косят. Напротив, в армию стремятся, так как считают службу отличным социальным лифтом и хорошей возможностью вырваться из-под родительской опеки. И в конечном итоге норвежки тоже могут стать офицерами (или точнее - офицершами).

В армии Норвегии дамы исполняют ровно те же задачи, что и мужчины. Проходят ровно такую же подготовку в тренировочных лагерях. При этом, в отличии от многих других ВС, в Норвегии солдаты разных полов не просто рядом служат, но еще и живут, едят, спят, моются, ночуют, по сути в одних и тех же казармах! В одних и тех же спальнях!

Решение об объединении мужских и женских казарм было принято норвежскими солдатами-мужчинами с большей настороженностью. Однако все ж мужики согласились... Все-таки равноправие в норвежском обществе прочно укрепилось.

В норвежской армии девушки служат наравне с парнямиСчитается, что с приходом дам в военных казармах стало даже поуютнее. А вот случаев приставания к женщинам-солдаткам местные офицеры в сколько-нибудь значимом числе не фиксируют.

Поначалу это странным было, служить и даже жить в казармах вместе с девушками, - делятся в интервью местным СМИ сами норвежские солдаты. - Однако постепенно все наши привыкли. А что до приставаний - на службе нас тут так командиры гоняют, что не до того просто... Вечером упасть бы на койку да и заснуть поскорее! Тем более что любые романтическое отношения в армии у нас запрещены. Здесь мы все просто солдаты!

К тому же в тяжелых военных условиях, как выяснилось, мужчины чаще всего видят в женщинах боевых товарищей и сослуживцев. А отнюдь не объект для вожделения. Чай, любая армия это вам не курорт, даже если норвежская!

Впрочем, поговаривают, что случаи нежелательной беременности в норвежской армии все равно нет-нет да имеют место. Так что солдаты и командиры тут играют в игру: кто кого перехитрит. А там глядишь и рождаемость в Норвегии повысится таким способом. :)

Любопытно, что в силу общего норвежского либерализма стричься призывницам на голо и играть в солдата Джейн не приходиться. Ибо местный устав позволяет обоим полам на службе длинные волосы носить. Только собранные в хвост.

Девушки тянут лямку в норвежской армии. Сейчас общая служба мужчин и женщин в Норвегии считается весьма хорошим и удавшимся экспериментом.

Практика показывает: с военными условиями дамы справляются не хуже, а то и лучше мужчин. В том числе. благодаря природной более низкой чувствительности к боли. А также отсутствием у большинства женщин "тормозов страха" - да-да, леди могут быть гораздо жестче мужиков, их просто природа не научила вовремя в драке останавливаться.



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Как считаете, уважаемые читатели, можно было б подобную практику совместной службы ввести в армии российской, чем бы сей эксперимент у нас бы закончился?

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Никола Тесла известен как великий изобретатель. В старости, однако, он поддался ряду странных навязчивых идей. Он был очарован числами 3, 6 и 9 и однажды признался в любви голубю.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43450470723/).

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