Хатакари – что это были за наемники в древней Японии?

Хатакири, беспощадные убийцы древней Японии, которые мастерски владели искусством меча и в идеале знали техники рукопашного боя, таких воинов насчитывалось единицы, но если он встречался на поле боя, то шансы на выживание противников ровнялись нулю.

В древние времена об этих самураев ассасинах (убийцах) ходили легенды, для кого-то это были всего лишь страшными сказками на ночь, а кто-то этого остерегался всерьез. Но прямых подтверждений этих полуночных воинов не было, так как выжить, после встреч с ними не удавалось никому.

Считалось, что этих бойцов тренировали с самого раннего детства, и у них была только одна задача и цель, ликвидировать цель любой ценой. Эти персонажи обладали нечеловеческой силой, были сильны в тактике боя, а также неуловимы под покровом ночи.

Основными задачами для них являлись шпионажи, диверсии, ликвидация людей, которые занимали высокие должности. Считалось, что один такой воин мог противостоять целой армии элитных самураев.

И все, что впоследствии от них оставалось, это гора трупов, уничтоженные города, и длинный кровавый шлейф, распространяющийся на всю округу.

Как гласят древние Японские источники, Хатакири появились приблизительно в 10-ом веке. Они были очень удобным оружием, ведь в то время шла активно борьба за власть между феодалами.

До сих пор между историками возникают всевозможные разногласия и споры по поводу них. Например, возникают вопросы, от куда они взялись? И куда пропали?

Но не смотря на все догадки и теории, есть реальные факты того, что в одну ночь уничтожались целые отряды, при чем все это делалось без особого звука, и на утро простой люд обнаруживал на улицах города тела самурайской защиты.

Правда это или вымысел? До сих пор остается загадкой.

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