Рейтинг «астрологических стерв» по знакам Зодиака

Так восстановим же справедливость и поговорим сегодня в порядке исключения о темных сторонах прекрасной половины человечества.

Итак, мы предлагаем вам, ознакомиться с рейтингом стерв среди знаков Зодиака.

По старой доброй традиции начинаем с 12-го места.

Итак ...

12 место. Раки

Зануды не бывают стервами, поэтому почетное «бесстервозное» 12-е место однозначно занимают женщины-раки. Они мнительные, медлительные, навязчивые, прикрывающие мечтательностью свою занудность. Раки сами всегда видят себя маленькими, робкими, романтичными девочками. Ага, как же! Впрочем, это весьма простой объект для завоевания – нужно только разочек сообщить ей, как она прекрасна, и она не забудет этого никогда. Но здесь есть одно «но»: сказав женщине-раку, что она обаятельная и привлекательная, вы незаметно для самого себя станете ее мужем. Возможно, вам покажется, что вам снится длинный и скучный сон, но проснетесь вы, пардон, уже только на кладбище, ибо эти положившие на алтарь чужой жизни всю свою душу, совершенно нестервозные «рачихи» никогда не выпустят вас из своих цепких клешней, ну, то есть ручек. Залюбят до смерти.

11 место. Весы

Весы – мифические стервы, в том смысле, что стервозность этих дам скорее миф, чем правда.

10 место. Дева

Весы щедро наделены всеми качествами, необходимыми для классической стервы, но зачем-то в нагрузку им еще впихнули человеколюбие и основательность отличницы, комсомолки, красавицы, спортсменки в одном лице. Ну и как тут удержаться? Вот милые весы и не удерживаются – выкинут что-нибудь эдакое стервозное, а потом мучаются и переживают, плачут даже. А еще они очень любят обижаться. Жить не могут без стандартных романтичных штучек, как-то розовые лепестки в джакузи (фу!), свечи, шкуры, камины (фу! фу! фу). Словом, если вы хотите в жены даму-весы, а это, между прочим, очень удачная женитьба, то дарите розы и жгите свечи.

Принято считать, что девы практически лишены стервозности. Мы с этим категорически не согласны, хотя долька (мандариновая) истины в этом утверждении есть. Женщины-девы наименее стервозны потому, что само понятие «стервозность» как бы предполагает какие-либо эмоции и чувства по отношению к окружающим, чего в придирчивой, мнительной и, чего греха таить, практически фригидной деве нет напрочь. Это не мешает ей (а, может быть, именно это и толкает ее) на ожидание принца на белом единороге. Ждать его она может вечность. Поэтому, если вас угораздило влюбиться в стерву-деву, будьте готовы к тому, что на предмет секса она вас будет динамить регулярно, изобретательно и с презрительной гримаской на лице. А вот если вы «подкатите» к ней на единороге, да минуя постель прямиком в ЗАГС, она будет вам идеальной женой. Ну, и секс в первую брачную ночь еще никто не отменял. Правда, сразу же после секса она устроит вам разбор полетов, а через месяц после свадьбы отправит в тренажерный зал совершенствовать тело и на многочисленные тренинги совершенствовать все остальное, ибо рядом с девой может находиться только совершенный образчик мужского пола.

9 место. Овен

Почетное 9-е место достается женщинам-овнам, и, конечно же, не за полное отсутствие стервозности, а за прямоту характера. Дама-овен не будет хитрить, изворачиваться и рассчитывать, она, попросту не усложняя процесса, откусит вам голову, если что не так, да и все. Упрямые и принципиальные тетеньки-овны уверены в своей правоте ВСЕГДА. Поэтому если вам приглянулась девушка-овен, у вас есть два варианта: стать серийным убийцей, дабы хоть в чем-то быть круче нее, ну, или сдаться на волю волн и позволить ей доминировать во всем. Тем более, даже если вы этого не позволите, она все равно мгновенно установит свои правила и прямо в лоб сообщит вам, что, где и как вы будете делать с ней завтра. И никакой стервозности, только чистота и прямота помыслов. Нужно быть немножко не в себе, чтобы пытаться ее завоевать, но безумству храбрых, как говорится, поются песни. Дай Бог, не погребальные.

8 место. Козерог

Внешне холоднее айсберга, «козерожка» и в стервозности тоже слегка обледеневшая и заторможенная. Режим стервы дамы этого знака включают крайне редко, да и то с благими намерениями, дабы донести до вас непонятливого истину, которой девушки-козероги обладают от рождения. Кстати, прежде чем включить этот самый режим, она перепробует множество других способов, и, если вам покажется, что ваша девушка-козерог – стерва, то это вам показалось – раз, и вы тормоз – два. Чем-то в своей «антистервозности» женщины-козероги напоминают дев, с той только приятной для вас разницей, что они готовы заниматься сексом всегда, то есть ежечасно, чтобы не сказать, ежесекундно. И на заметку положившим глаз на женщину-козерога: она всегда сама выбирает себе мужчину, и это без вариантов. Пытаться завоевать женщину, которая реально все знает и умеет, по меньшей мере, неразумно. Так что, остается только молиться, чтобы она сама вас выбрала.

7 место. Телец

Расчетливые «стервы-няши», тельцы старательно создают впечатление стерв поневоле. Дескать, не виноватая я! Они меня сами довели! А довести даму-тельца очень даже просто – стоит только перестать приносить ей в клювике разнообразные жизненные блага, как тут же на ваших глазах няша трансформируется в стерву, причем исключительно в земную стерву. Никакого романтизма. Голый расчет и упрямство.

6 место. Водолей

Открывают шестерку лидеров девушки-водолеи. Абсолютно неуправляемые стервы, проповедующие свободу, недостижимые и в чем-то даже загадочные. А загадка заключается в том, то дамы-водолеи сами не всегда замечают, когда с ними приключается конкретный заскок, и вот уже вместо добросердечной барышни перед вами Стерва из стерв, а вы сами дрожите в углу за шкафом и молитесь всем богам, чтоб этот тайфун пронесло мимо. Таким образом, при первых же подозрительных проявлениях советуем вам безостановочно повторять: «Да, дорогая, ты абсолютно права, дорогая, я во всем с тобой согласен, дорогая!», причем повторять максимально искренне, ибо фальшь женщины-водолеи чувствуют еще в зародыше.

5 место. Стрелец

Прямолинейные и крайне романтичные стервы-стрельцы предаются своей стервозности задорно и с огоньком. Сами себя они считают самыми стервозными среди всей женской половины человечества, но до истинной стервозности близнецов и скорпионов они несколько не дотягивают, хотя бы потому, что считают, что быть стервой – это очень весело и отчасти забавно. Поэтому забавы ради «стрельчихи» разжигают конфликты везде и всюду, после чего, усевшись в первом ряду с ведром попкорна, наслаждаются спектаклем. Такое вот у них чувство юмора. При этом, полное отсутствие чувства такта делает их труднопереносимыми для людей вменяемых. Слабое место женщин-стрельцов – романтичные стихи, встречи под луной и надрывные объяснения в любви. Так что, если вы собрались покорить сердце женщины-стрельца запасайтесь букетами, стихами и наколенниками, ибо предложение придется делать не раз и в классической коленопреклоненной позе.

4 место. Лев

Бесцеремонные стервы-львицы чуть-чуть не дотянули до финальной тройки. Но, выбирая между манией величия и стервозностью, львицы все же выбирают манию. Они пребывают в таком восторге от себя прекрасной и от собственного величия, что быть стервой им кажется даже как-то мелко и неблагородно. Вот только «стерву в мешке не утаишь», и лезет львиная стервозность наружу со всех сторон. Тщеславные донельзя, женщины-львицы покупаются только на лесть, земные поклоны и ежеминутное восхваление их достоинств. Благосклонно будут приняты также бриллиантовые серьги, домик на Мальдивах и вытатуированный портрет любимой на груди.

3 место. Рыбы

Женщина-рыба – стерва по рождению, то есть «рыбке» абсолютно не нужно изобретать велосипед и делать хоть что-нибудь для того, чтобы быть стервой. Она ею уже родилась. И стервозность свою она не может контролировать рассудком, хотя титанические усилия рыбы прикладывают именно к тому, чтобы виртуозно прикинуться не акулой, пираньей или рыбой-пилой, а милым мальком или нежной вуалехвостой. Но надолго их не хватает, и когда внутренняя стерва вырывается наружу, спрятаться можно только в бомбоубежище, на худой конец, «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» и в погреб. Там и отсидеться.

2 место. Близнецы

Самые хитрые, умные, лживые и сексуальные стервы – это женщины-близнецы. Именно о них обычно с немалой долей восхищения говорят: «Ну, и стерва же!». Сумасбродные, до крайности циничные и безжалостные близнецы врут себе и другим постоянно и вдохновенно. Поэтому ни в коем случае не покупайтесь на ее якобы обыкновенность и стопроцентную нормальность, которую она изображает с легкостью. Не верь глазам своим, что называется, ибо на самом деле женщина-близнец странная, даже более того, очень странная. Мозг работает у нее с бешеной скоростью, изобретая все новые и новые, как ей кажется, смешные приколы и развлечения, ибо скука для близнецов смерти подобна. Поэтому, если вдруг вам показалось что ваша женщина-близнец боготворит вас, готовьтесь – завтра, развлечения ради, она объявит вас извращенцем, врагом человечества или просто недоразвитой особью мужского пола и, пренебрежительно пожав плечиками, пройдет мимо. Это в лучшем случае. Главное оружие девушки-близнеца – интеллект, и им она владеет в совершенстве. В искусстве бить по живому и задевать чужое самолюбие ей нет равных. И напоследок, историей не зафиксированы случаи выживания при лобовом столкновении с разгневанной стервой-близнецом.

1 место. Скорпион

Итак, маэстро, врежьте марш! Мы добрались до первого призового места. Женщина-скорпион, женщина – совершенное оружие, женщина – броненосец «Потемкин». «Скорпиониха» – вместилище всего женского опыта, накопленного поколениям стерв. Искусный кукловод и серый кардинал в одном лице, женщина-скорпион – это эталонный вариант стервы. Сеять раздор и разбивать сердца для нее все равно, что дышать, а, сами понимаете, не дышать она не может. Знак «Не стой под стрелой!» – это, собственно, все, что нужно знать о женщинах-скорпионах. Впрочем, стрелы их настолько метки, что, даже если вы будете стоять и за вон тем дубом, она все равно попадет в цель. И да, напоминать о том, что стрелы скорпионов ядовиты, нам кажется излишним.

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А вы знали об этом?

Чемпион мира по боксу Мухаммед Али однажды спас незнакомца от самоубийства. Услышав, что мужчина собирается спрыгнуть со здания, расположенного недалеко от его дома, Али бросился на место происшествия и убедил несчастного зайти внутрь.

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