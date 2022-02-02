Двуглавый орел: как знак алхимиков стал символом Российской империи

Официальным гербом Российской империи двуглавый орёл стал в 1857 году, его утвердил император Александр II. Как этот загадочный символ вообще оказался в России?

Двуглавое приданое

Как известно, двуглавый орёл был гербом Византийской империи. Большинство историков объясняют его появление на Руси браком Иоанна III с византийской принцессой Софией Палеолог, которая и принесла этот геральдический знак в качестве «приданого». Конечно, Великий Московский князь мог легко отказаться от неорганичной для русского глаза птицы, но набиравшая политические обороты Москва нуждалась в серьёзных идеологических смыслах (сегодня это называют брендом) для международного признания. Дело в том, что на Западе были мало осведомлены в нюансах российской политической картины и полагали, что на Востоке расположена бескрайняя Татария, где люди пьют молоко кобылиц и спят на голой земле.

Двуглавый же орёл давал московским князьям возможность создать более цивилизованное позиционирование на международной арене, продемонстрировав западному сообществу блестящую «генеалогию» — преемство власти из Рима и Византии. Впоследствии при царе Василии III это разовьется в серьезную религиозно-политическую концепцию «Москва – Третий Рим».

«Габсбургская птица»

Интересно, что в 1442 году, примерно за 55 лет до появления на печати Иоанна III, двуглавый орёл появился и на государственных печатях германской Священной Римской Империи. Император Фридрих III Габсбург тоже считал себя полноправным приемником Рима. Однако двуглавую птицу он позаимствовал вовсе не от своего заклятого конкурента, Византии, а от других немецкоговорящих монархов — бургграфов Вюрцбургских и герцогов Баварских. Ряд историков уверены, что двуглавый орел пришёл на Русь именно от Габсбургов, а не от византийцев, поскольку последние никогда не использовали орнитологический символ на государственных печатях.

Татарская валюта

У византийской и габсбургской версий есть свои слабые места. Например, никак не объяснить, почему орёл, в качестве «приданого» появился в государственной печати почти через 20 лет после женитьбы Иоанна III и Софьи Палеолог. Что касается «габсбургской птицы», то непонятно, с какой стати Русь должна была перенять символ империи, с которой у неё не было практически никаких политических связей. К тому же Габсбурги были католиками. Другое дело – близкие соседи. Мы имеем в виду Золотую Орду, которая какое-то время чеканила монеты с изображение двуглавого орла. Разумеется, Иоанн III держал в руках «татарскую валюту». В пору его царствования Золотая Орда переживала период распада, пока в 1483 году не прекратила свое существование. Возможно, Великий Московский князь хотел разыграть карту преемства некогда могущественного государства, почему и поставил на печать символ, знакомый другим «татарским ханствам», образовавшимся после распада Орды.

Иоанн III и Философский камень

Известно, что Иоанн III был неравнодушен к западным специалистам, которых русские эмиссары ангажировали по всей Европе. Из истории мы хорошо знаем об итальянских архитекторах Аристотеле Фиораванти, строителя Успенского собора, и Пьетро Антонио Солари, строителя нескольких кремлевских башен. Известно, что все западные строители того времени состояли в цехах, которые, по сути, представляли собой тайные закрытые общества. Очень многие сообщества строителей на Западе использовали символику двуглавого орла. Не исключено, что Иоанн «позаимствовал» знак именно у экспатов-архитекторов.

Кроме того, двуглавый орел в качестве символа широко использовался и в модной тогда алхимии. У алхимиков он символизировал Философский камень, а также сам процесс его получения, который называется Magnum Opus, или «Великое Делание». Так как при дворе Иоанна III было много иностранцев, то, вероятно, кто-то из них практиковал алхимические опыты. Например, лекари, аптекари, которые, как известно, поголовно в те времена были увлечены получением Философского камня. От них и мог московский государь перенять «волшебный символ» в качестве личной печати.

Надо сказать, что в конце XV века использование двуглавого орла было модным трендом в Старом Свете. Возможно, Иоанн III, «подглядев» орнитологический знак в качестве печати в каком-нибудь иноземном договоре, решил последовать тенденции. Просто потому, что он ему понравился. Это версия, конечно, звучит очень легковесно, но все же.

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