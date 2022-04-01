Орхидейный богомол: Эстетика подлых убийств

Итак, господа! Редактор ударился головой, и теперь вас ждет цикл статей о необычных животных с необычной подачей! Начинаем!

Ешь, молись, люби

Вы сидите в удобной ложе в театре. Перед вами лежат очки, надев которые вы видите перед собой изображение сцены. Появляется человек в незамысловатом костюме и начинает говорить.

Приветствую, гости театра «Ля Книга дэ животных»! Купив билет на сегодняшнюю постановку, вы обеспечили себе незабываемый вечер, поверьте! Наше сногсшибательное представление носит название «Словно орхидея», интригующе, не так ли? Засим удаляюсь со сцены, приятного просмотра.

Вместо попкорна сегодня будут личинки!

Пространство вокруг вас внезапно распадается на сотни образов, теряющихся в ярких лучах цифрового солнца. Вы ступаете вперед. Перед вами появляются причудливые пейзажи Индии. Внезапно все это обрывается, и вы оказываетесь в тропическом лесу. Впереди вы видите арку с надписью «Богомолы», но пройдя через нее, вы обнаруживаете лишь множество орхидей. И тут начинается самое интересное — никакие это не орхидеи. Это богомолы.

Эх, совсем не это ждала твоя девушка на 8 марта...

Будто из-под Земли появляется тот самый человек в костюме и начинает говорить.

«Богомолы-орхидеи могут мимикрировать под 14 видов орхидей. Они обитают в тропических лесах Индии и Индонезии. У богомолов-орхидей сильный половой диморфизм, если проще — сильные различия между особями одного пола и другого: размеры самцов достигают лишь 3 сантиметров, а вот самки могут быть даже в два-три раза больше. Пол этих насекомых также можно определить по количеству сегментов на брюшке — 6 у самцов, 8 у самок».

Маленький самец и огромная самка. Это все из-за Макдональдса!

В руках этого человека вы замечаете двух богомолов-орхидей, самку и самца. «Вы удивитесь, но самки орхидейного богомола абсолютно не агрессивны по отношению к самцам. В отличие от остальных богомолов, самки этих насекомых крайне редко съедают своих самцов во время или после спаривания».

Она слишком красивая, чтобы заниматься этим грязным каннибализмом.

Абсолютно легко догадаться, чем же питаются данные богомолы. Жертвами станут те насекомые, которым зачем-то понадобилась орхидея, на которой богомолы и проводят свою жизнь. В смертельной опасности оказываются все опылители: Пчелы, бабочки, разные мухи и прочие букашки. Такой подход называется агрессивная мимикрия. C помощью изменения окраски, положения, и благодаря выделению особых химикатов, они крайне эффективно охотятся на любых посетителей оккупированного цветка.

Первым делом богомол ВСЕГДА ест голову. Она самая питательная.

Во время брачного периода самцы осторожно забираются на цветок, где сидит дама. Максимально красиво и эстетично они подбираются все ближе. Каждый новый шаг может стать летальным, если самка случайно примет парня за очередного похитителя нектра. В конце концов удачливый кавалер таки сможет забраться на богомолиху своей мечты и осторожно ее оплодотворит.

Мечта любого членистоногого мужчины

После спаривания самки откладывают яйца в отеки (кокон с яйцами), как и все богомолы. Всего может быть от 4 до 6 отек. Вырастают детки через 1-2 месяца. Самки богомолов-орхидей живут в среднем год, самцы — вдвое меньше.

Это тот самый кокон с яйцами, которые создают мамы-богомолы

На этом наше представление подошло к концу, теперь вы знаете про орхидейного богомола. А он про вас точно не знает, так что можете этим гордиться!

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как тайно забавлялась императрица Екатерина Вторая https://otari.mirtesen.ru/blog/43853258950/

Яков Свердлов: какие преступления совершил «отец-основатель» СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43260596813/

Хуана I Безумная: история обезумевшей королевы [подробная статья] https://otari.mirtesen.ru/blog/43421894904/