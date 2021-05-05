5 самых известных экспериментов, которые могли уничтожить планету

Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, что она до сих пор жива.

Испытание Тринити

Испытание Тринити являлось частью американской программы “Проект Манхеттен” по разработке ядерного оружия. Это испытание, состоявшееся 16 июля 1945 года, было первым в мире взрывом атомного устройства.

Первоначальная разработка оружия новой эры немного задерживалась из-за опасений учёного Эдварда Теллера, принимавшего участие в проекте. Он предполагал, что детонация плутониевого заряда такой мощности может привести к инициированию самоподдерживающейся химической реакции с участием азота, которая теоретически могла бы привести к неконтролируемому воспламенению атмосферы Земли.

Однако дальнейшие расчёты показали, что возможность осуществления такого сценария крайне мала, поэтому работы продолжили. Образовавшаяся в результате первого ядерного испытания взрывная мощность оценивается в 21 килотонну в тротиловом эквиваленте.

Взрыв этого устройства напомнил руководителю проекта Роберту Оппенгеймеру строчку из индуистского священного манускрипта: “Ныне я подобен Смерти, разрушительнице миров”.

Большой адронный коллайдер

Когда учёные 10 сентября 2008 года официально заявили о создании проекта Большого адронного коллайдера, некоторые стали считать, что это устройство приведет к уничтожению всего мира.

Проект ускорителя частиц за 6 миллиардов долларов был создан для разгона протонных пучков по 27-километровой тоннельной петле с последующим сталкиванием, что приводит к образованию микроскопических чёрных дыр, которые, как считается, появились сразу же после Большого взрыва.

Некоторые полагали, что образовавшиеся в результате эксперимента чёрные дыры будут бесконтрольно увеличиваться, пока не поглотят Землю. Однако учёные отвергают эти слухи, так как уже подсчитано, что каждая чёрная дыра обладает пределом, после которого она испаряется. Данный феномен известен под названием Излучение Хокинга.

Кольская сверхглубокая скважина

Кольская сверхглубокая скважина находится в зоне Северного полярного круга в самой северо-западной точке России и является самым глубоким подземным ходом, прорытым в толще Земли.

Советские учёные инициировали бурение скважины ещё в 1970 году и к 1989 году достигли отметки в 12 262 метра.

Они хотели полностью пробурить земную кору и дойти до верхнего слоя мантии, однако понятия не имели, чем это могло грозить. Тем не менее, страхи по поводу образования масштабных землетрясений или появления демонов из Преисподней оказались беспочвенными.

А работы над проектом были свёрнуты из-за того, что в крайней точке прохода температура достигала 177 градусов по Цельсию, из-за чего расплавленные породы стекали обратно в скважину, не позволяя учёным увеличить глубину бурения.

“Старфиш Прайм”

Магнитосфера Земли является важным защитным слоем, в котором находятся заряженные частицы, оберегающие земную атмосферу от губительного воздействия солнечного ветра. А что будет, если большая ядерная бомба взорвётся в этой магнитосфере?

Соединённые Штаты и решили это выяснить в 1962 году. Ну и, кроме всего прочего, целью эксперимента было найти возможный способ перехватывать советские ракетно-ядерные заряды ещё на космической орбите.

Поэтому и был инициирован взрыв термоядерной боеголовки на высоте 400 километров над атоллом Джонстона в Тихом океане.

Взрыв мощностью 1,4 мегатонны был виден с расстояния в 1450 километров на Гавайских островах, где электромагнитный импульс повредил линии освещения и телефонную связь.

Также на нижней земной орбите образовался искусственный радиационный пояс, который держался в течение пяти лет и повредил более трети всех находившихся в то время спутников.

Проект SETI

Данный проект поиска контактов с “внеземным разумом” (“Search for Extraterrestrial Intelligence”) включает в себя комплекс мероприятий по обнаружению и попыткам связи с представителями внеземной цивилизации.

Ещё в 1896 году Никола Тесла предположил, что радиосвязь может быть использована для установления контакта с инопланетянами. В 1899 году, как ему казалось, он даже принял сигналы с Марса. В 1924 году правительство Соединённых штатов провозгласило “Национальный день радио” в период с 21 по 23 августа 1924 года, когда учёные могли сканировать эфир в поисках радиочастот с красной планеты.

Современные способы исследования по программе SETI включают в себя использование наземных и орбитальных телескопов, крупных радиотелескопов с распределённой обработкой данных.

Однако некоторые опасливо относятся к таким попыткам человечества сблизиться с представителями внеземной цивилизации – ведь это может привлечь ненужное внимание к нашей планете.…

Так, космолог Стивен Хокинг напоминает, что история человечества уже знает случаи и результаты, когда менее развитая в техническом плане цивилизация сталкивается с более продвинутой.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2207157044672989446/

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